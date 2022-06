10 typów studenta: Na pewno ich znasz!

Wiedźmin Wszystkowiedzący

Student znany z tego, że wie absolutnie wszystko. Taki osobnik nie wkroczył bowiem na studencką ścieżkę kompletnie nieprzygotowany. W jego ekwipunku znaleźć można obszerną mapę kampusu, na której naniesione są wszelkie niezbędne punkty. Wie więc doskonale, których zleceń pominąć nie może, by szczęśliwie ukończyć główny wątek tajemniczo zatytułowany "Magister". Wie też, w którym miejscu spożyć strawę między wykładami i gdzie udoskonalić swój ekwipunek. No bo wszyscy dobrze wiedzą, że nawet Wszechwiedzący Wiedźmin nie poradzi sobie w świecie pełnym pułapek i administracyjnych monstrów bez dwóch mieczy. Jednym będzie walczył z odradzającą się co pół roku sesją egzaminacyjną. Drugi wyciągnie natomiast podczas arcytrudnych potyczek z paniami z dziekanatu. Aby przetrwać w akademickim świecie zawsze trzeba mieć przy sobie stosowne eliksiry. Dlatego Wiedźmin Wszystkowiedzący będzie także wiedział, kto, gdzie i kiedy udostępnia na kampusie napój dodający skrzydeł i regenerujący punkty życia.

Generał Kampanii

W każdej grupie musi być przywódca, który zadba o dodatkowe dni wolne, załatwi odroczenie terminu egzaminu kalibru najcięższego, załatwi notatki od starszego rocznika, a na koniec sesji zorganizuje grilla integracyjnego dla całego roku. Generał Kampanii potrzebny jest zawsze, ale ze świecą szukać tego, który jako dobro nadrzędne traktuje interesy grupy, a nie swoje.

Mistrz Ściągania

Mówi się, że kłamstwo ma krótkie nogi, ale umówmy się, niech pierwszy rzuci kamieniem ten, kto nigdy na studiach nie korzystał ze ściąg. Czasami po prostu trafiają się takie przedmioty, których nie da się przejść inaczej, a nie są one na tyle istotne, by miały wpływ na dalszą edukację lub, co ważniejsze, życie zawodowe. Prawda jest jednak taka, że Mistrzom Ściągania należą się brawa – trzeba mieć nerwy ze stali, by pod czujnym okiem wykładowców korzystać ze ściąg. Przyznajcie się, którą wersję wybieraliście: małe karteczki, przeszukiwanie internetu, a może podkładanie gotowców?

Władca Notatek

Specjalny puchar należy się tym, którzy mają notatki. Złoty puchar dla tych, którzy są prawdziwymi Władcami Notatek – mają notatki swoje, innych, starszych roczników, a pewnie nawet i samych wykładowców. Wszystko, co najważniejsze, zaznaczone żółtym zakreślaczem. Cały plik notatek jest z kolei odpowiednio posegregowany, oznaczony zakładkami, i kolorowymi karteczkami. Z takimi osobami dobrze jest żyć w zgodzie, bo jeśli tylko zamierzacie być Pogromcami Kombajnów, to lepiej mieć dobre notatki, prawda?

Pogromca Kombajnów

Egzamin jak egzamin, ale schody zaczynają się w momencie, gdy trafi się prawdziwy kombajn. Najgorzej, jeśli takie kolokwium z ogromu materiałów trafi się kilkukrotnie podczas jednej sesji. Dla Pogromcy Kombajnów takie egzaminy to jednak nic trudnego – to dla niego bułka z masłem. On po prostu uczy się regularnie, a dwa dni przed kombajnem nie narzeka, że nic nie umie, na pewno nie zda, miał za mało czasu na przyswojenie materiału, a w ogóle to termin egzaminu trzeba przesunąć. PS Pogromca Kombajnów zwykle łączy też w sobie cechy Wiedźmina Wszystkowiedzącego oraz Władcy Notatek, więc z tym osobnikiem lepiej nie zadzierać!

Przekładacz Terminów

Cytując klasyka: bez spiny, są drugie terminy! Okazuje się jednak, że poprawki są dla słabych. Wystarczy mieć w grupie na tyle odważną osobę, która regularnie będzie przekładała terminy egzaminów, tak by dać swoim koleżankom i kolegom więcej czasu do nauki. Ekhm... znaczy, tego, no, więcej czasu do zabierania się za naukę, bo jak wynika z naszych doświadczeń, rzadko przełożenie terminu egzaminu kończy się zwiększoną jego zdawalnością. PS Gorzej, jeśli Przekładacz Terminów zmienia daty egzaminów pod siebie, a nie pod całą grupę. W skrajnym przypadku Przekładacz Terminów jest też Wiedźminem Wszystkowiedzącym, co może skutkować przesunięciem egzaminu o tydzień wcześniej!

Słońce Zdołowanych

Ta jedna osoba, która zawsze jest radosna, szuka pozytywów nawet w najgorszych sytuacjach i wspiera tych, którzy twierdzą, że TEJ SESJI to oni na pewno nie przebrną. Słońce Zdołowanych to ostatni promyk nadziei na Twojej uczelni, dzięki któremu jeszcze nie rzuciłeś tego wszystkiego w ch... hen daleko!

Kampania Wrześniowa

Zdawanie egzaminów w pierwszym terminie jest dla słabych. Mistrzowie wcale nie robią tego podczas tzw. zerówki, tylko... podczas poprawek, a więc w trakcie kampanii wrześniowej. Kiedy tylko przyroda budzi się do życia, a potem nastaje cudowne, słoneczne, ciepłe lato, gdy siedzisz na wykładzie a za oknem śpiewają ptaki i pachnie skoszoną trawą, słyszysz dźwięk otwieranej zimnej puszki Red Bulla... Kto wtedy myśli o nauce? Tym bardziej, gdy zaraz przed sesją egzaminacyjną odbywa się przecież prawdziwe święto studentów - juwenalia. A gdyby tak wszystkie egzaminy ustawowo przenieść na wrzesień?

Mistrz Prezentacji

Zaprezentowanie nawet najgorszego tematu nie stanowi dla Mistrza Prezentacji problemu. Z zamkniętymi oczami ogarnia Power Pointa, wie jak załadować materiał wideo do prezentacji i co zrobić, żeby to wszystko nie "wykrzaczyło się" na komputerze z Windowsem XP na uczelni. Na dodatek temat potrafi przedstawić w sposób na tyle ciekawy, że słucha go 90% grupy, ale i tak nie dostanie 5, bo przecież wiedzę na 5 ma tylko wykładowca. PS Mistrz Prezentacji zwykle jest także zwany Władcą Rzutników, bo jako jedyny na wydziale potrafi uruchomić rzutnik bez kabla HDMI, za to przy pomocy dwóch trytytek i gumy do żucia odklejonej spod ławki.

Wieczny Student

Umówmy się, fajne jest życie studenta. Szkoda więc, żeby trwało tylko pięć (lub sześć) lat, w zależności od wybranego kierunku. Jak wiadomo, szczęśliwi czasu nie liczą, tak jak Wieczny Student po dziesiątym roku studiowania przestaje liczyć, ile to już semestrów, egzaminów i poprawek piątej poprawki za nim. Każdy w życiu powinien mieć jakiś cel, a celem Wiecznego Studenta jest trafienie do Księgi Rekordów Guinessa jako najdłużej (nieprzerwanie) studiujący osobnik w kraju.