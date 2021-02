Tytus z Asfalt Records: Poziom popularności hip-hopu w Polsce jest obłędny

od dawna, to żadna tajemnica. Bardzo imponowało mi ich podejście do wydawania muzyki - stawiali na niekomercyjność połączoną z jakością. To label o bardzo szerokim spektrum. Wypuszczają muzykę dedykowaną wymagającym słuchaczom - czy to hiphopowy MF Doom, jazz czy muzyka z lat 70. Od zawsze widać było, że szukają dobrej muzyki, ale nie wydają awangardy dla samej awangardy. Czasami spotykam się z wytwórniami niezależnymi i niszowymi, ale one właśnie dlatego są niszowe, bo nie oferują niczego ciekawego. Muzyka i środki wyrazu mogą się zmieniać, ale w tej oficynie z Los Angeles zawsze na końcu stawia się pieczęć jakości i nie ma szans na to, że wydadzą rzecz przypadkową.

Tak. Swego czasu sprzedawaliśmy w Asfalt Shopie, jako jedyni w Polsce, dużo tytułów z ich katalogu wydawniczego. Do dzisiaj mamy z nimi bezpośrednie relacje. Niestety płyty z logiem Stones Throw nie sprzedają się dziś w Polsce zbyt dobrze. Dlatego też nie jesteśmy dla nich, jakimś poważnym partnerem biznesowym, ale - mimo to - nadal można się u nas zaopatrzyć w ich produkcje. Do dziś mam zachowane na pamiątkę tagi „For Tytus”, które wrzucali mi na opakowania.(śmiech)

Nie zagalopowywałbym się z takimi terminami jak: „moda na Stones Throw”. Mówimy o wytwórni, którą w Polsce zna jednak niewielkie grono ludzi. Ty i ja obracamy się trochę w takiej bańce kolekcjonerów płyt i entuzjastów muzyki. Moda to co najwyżej mogła być na Jeden Osiem L, a nie taką wytwórnię jak Stones Throw. Życzyłbym sobie, by muzyka z takich labeli była modna w naszym kraju.

. Niestety ten tytuł nie był ciekawy dla ludzi za granicą, nie mówiąc już o osobach w Polsce. Wtedy ten krążek nikogo nie obchodził. Cała inwestycja była niepowodzeniem. 10 lat sprzedawaliśmy 500 winyli. Przyznam, że trochę się na tym projekcie sparzyłem. Hip-hop w tamtym momencie szedł już w stronę komercyjną, a artyści, których słuchało się w latach 90. i na początku 2000 dzisiaj praktycznie nie istnieją na scenie. Śledzę np. poczynania wytwórni Duck Down, która markowała niegdyś potężne płyty. Dzisiaj okazuję się, że to nie oni byli ich wydawcami - dawali tylko uliczną markę, a właścicielami wszystkich nagrań jest Interscope Records. To, co Duck Down dzisiaj próbuje robić, kompletnie się nie przebija, bo to już po prostu nie te czasy.

i młodzieńcze marzenia, nagrywając z ludźmi pokroju El Da Sensei, ale te płyty z poważnym rynkiem muzycznym miały niewiele wspólnego. The Artifacts narobiliby szumu w naszym kraju, gdyby przyjechali na koncert w 1995 roku, a nie wydając płytę w 2008 roku. Są znani tylko największym zajawkowiczom hiphopowym. Czy wydawania anglojęzycznego materiału, raperów z lat 90. ma w Polsce sens? Nie ma. Zresztą nie tylko w Polsce. Jeden ze znajomych opowiadał mi o berlińskim koncercie Souls of Mischief, na który przyszło 30 osób. Uważam, że koncertów ludzi z historii hip-hopu było w naszym kraju też chyba ciut za dużo. Spotkałem osoby, którzy słuchali rapu w latach dziewięćdziesiątych i nawet oni byli już znudzeni, obserwując na scenie weteranów hip-hopu. Co świadczy o tym, że zespoły typu Souls of Mischief, czy Artifacts były w istocie grupami tylko dla totalnie wtajemniczonych. To nie były stare zespoły rockowe, które nadal potrafią zapełniać stadiony. SOF byli znani w Oakland, ale im dalej w Stany, tym ich popularność spadała. Nam dwóm może się wydawać, że jak można nie znać takich zespołów... No okazuje się, że można. Europejczycy, którzy znają ich dokonania, mają dziś 40 lat i bardzo rzadko chodzą na koncerty.

Liczyliśmy, że płyty sprzedadzą się co najmniej średnio. Rynek jednak szybko zweryfikował nasze plany. Nie ukrywam, że sądziliśmy też, że uda się te krążki wypchać na Zachód, ale i tym razem nie udało się zainteresować wydawców i dystrybutorów w innych krajach. Wybraliśmy się trochę z drewnem do lasu, bo tamtejszy rynek jest intensywny i płyty wydawane w Polsce są dla nich co najwyżej ciekawostką, a nie czymś, co może namieszać. Oczywiście nie wstydzimy się ich w naszym katalogu - wszystkie są dobre, ale nigdy nie były podstawą utrzymania wytwórni Asfalt Records.

