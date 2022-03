Pierwszy "pucharowy weekend" już za tydzień! W dniach 26-27 marca najlepsi zjazdowcy z całego świata spotkają się na stromej, technicznej trasie we francuskiej miejscowości Lourdes. Ponieważ będą to pierwsze zawody po zimowej przerwie, musimy szczerze przyznać, że riderzy zostaną wystawieni na naprawdę wymagającą próbę. Kilku zawodników już zapowiedziało, że "ma z tą trasą rachunki do wyrównania", a przedsezonowy wyścig zbrojeniowy (testy sprzętu we włoskich i portugalskich miejscówkach) tylko udowodnił, że szaleni Francuzi są jeszcze bardziej groźni niż zwykle!

Jeśli mieszkasz gdzieś w górach i sterta śniegu za oknem utrudnia Ci złapanie zajawki na rowerowe ściganie, sprawdź listę powodów, które sprawią, że już dziś zaczniesz odliczać godziny do pierwszych zawodów!

01 Zjazdowe klasyki wracają do kalendarza!

Przez ostatnie dwa lata pandemia uniemożliwiała zorganizowanie zawodów zjazdowych na kilku kultowych miejscówkach. Na całe szczęście, organizatorzy w końcu poradzili sobie ze wszystkimi wymogami sanitarnymi, a ogólna sytuacja uległa znacznej poprawie. Dzięki temu w sezonie 2022 do oficjalnego kalendarza wracają dwa zjazdowe klasyki - Fort William i Mount Saint Anne. To właśnie na tych dwóch trasach odbywały się pierwsze w historii zawody Pucharu Świata. Warto wspomnieć, że pierwszy międzynarodowy wyścig na trasie w szkockim Fort William odbył się już w 1991 roku! Od tych zawodów minęło już ponad 30 lat, a zawodnicy i kibice nadal nie mogą sobie wyobrazić sezonu, bez ścigania w "Fort Bill". Dlaczego? 5 minut zjazdu po najbardziej zróżnicowanej i wymagającej trasie na świecie to po prostu czysta przyjemność (dla kibica, zawodnicy na mecie cieszą się, że dojechali do końca w jednym kawałku).

Kibice w Fort William © Bartek Woliński/Red Bull Content Pool Loris Vergier na trasie Mont-Sainte-Anne © Nathan Hughes

02 Nowi zawodnicy i nowe teamy

Gdy jesienią sprawdziliśmy ile kontraktów wygasa pod koniec roku 2021, natychmiast zorientowaliśmy się, że zimowy sezon transferowy będzie naprawdę szalony. Na całe szczęście wszystkie wolne spoty zostały już obsadzone. Powstały zupełnie nowe teamy, kolejni juniorzy wylądowali w najmocniejszych ekipach - generalnie jest grubo!

Najbardziej spektakularne zmiany zaszły w teamie Santa Cruz Syndicate. Pod koniec sezonu 2022 w "syndykacie" został już tylko Greg Minnaar i Steave Peat (ten drugi pełni rolę trenera). Wszyscy spodziewali się, że do legendarnej ekipy dołączy ktoś naprawdę mocny, ale gdy w internecie pojawiła się informacja o trzech wielkich nazwiskach, chyba wszyscy byliśmy w szoku. Do Grega Minnaara dołączyli Laurie Greenland, Jackson Goldstone i Nina Hoffman . Warto zaznaczyć, że Goldstone i Minnaar wywalczyli w ubiegłym sezonie tytuły Mistrzów Świata. Nie żebyśmy spekulowali, ale naszym zdaniem ta ekipa może w tym roku rozdawać karty na wszystkich najważniejszych imprezach!

Goldstone i Greenland dołączają do syndykatu! © Steel City Media/Sam Needham

03 Vali Holl w końcu będzie się ścigać bez zbędnej presji

W ubiegłym sezonie Vali Höll wywalczyła pierwsze miejsce w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. To był jej pierwszy profesjonalny sezon i mimo początkowych kłopotów wynikających prawdopodobnie z presji, którą od samego początku dźwigała na barkach, Valentina ostatecznie stanęła na wysokości zadania. Höll nie uznaje kompromisów. Jeszcze gdy jeździła w kategorii juniorek, zawsze szła na całość. Od samego początku wiedziała, że jest stworzona do wygrywania i gdy w końcu udowodniła całemu świata, że potrafi poradzić sobie ze starszymi, bardziej doświadczonymi rywalkami, dodatkowa presja po prostu zniknęła. Sezon 2022 będzie dla Vali zupełnie nowym otwarciem. Jak zawodniczka poradzi sobie z obroną mistrzowskiego tytułu? Przekonamy się już niebawem!

35 min Past, Present, Future Vali Höll rozpoczęła ściganie z innymi zawodniczkami, po kilku sezonach dominacji w kategorii juniorek. Czy młoda Austriaczka udźwignie ciążącą na jej barkach presję?

04 Powrót Królowej

Plany Vali Holl może pokrzyżować tylko jedna osoba - Rachel Atherton, która wraca do ścigania w Pucharze Świata po dwóch sezonach przerwy. Zawodniczka zdecydowała się na zawieszenie kariery i na dłuższą chwilę skupiła się na rodzinie. Gdy na świecie pojawiła się jej córka Arna, jej świat dosłownie stanął na głowie. Jedyna rzecz, która nie uległa zmianie to miłość do rywalizacji i ścigania, z której znana jest Rachel. Z taką mamą i dwoma wujkami (starsi bracia zawodniczki to jedni z najlepszych zjazdowców na świecie) Arna zapewne zacznie jeździć na rowerze, jeszcze zanim w pełni opanuje chodzenie. Z kolei jej mama zaraz po narodzinach wróciła na rower, więc spodziewamy się, że będzie chciała w tym roku udowodnić pozostałym dziewczynom to i owo.

Rachel ma naprawdę sporo do udowodnienia! © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

05 Francuzi atakują!

Najpierw pojedynczo, a teraz całą ekipą. Jeszcze kilka sezonów temu sytuacja w czołówce Pucharu Świata była nieco bardziej zróżnicowana. Czołowe lokaty obstawiali Brytyjczycy, Francuzi, Amerykanie, zawodnicy z RPA czy Nowej Zelandii. Teraz pierwszych 5 miejsc na podium jest w zasadzie zarezerwowane dla Francuzów. Bruni, Vergier, Pierron, Daprela, Coulanges - pozostaje nam jedynie przypisać poszczególne numerki do nazwisk. Oczywiście zdarzą się (miejmy nadzieję) zawody, na których w czubie wylądują też inni zawodnicy, ale jeśli teraz mielibyśmy postawić kasę na zwycięzcę klasyfikacji generalnej Pucharu Świata 2022, to zdecydowanie wskazalibyśmy jednego z tych 5 panów!

3 min MSA 2018: Loic Bruni w akcji

06 Greg Minnaar nie wybiera się na emeryturę

Co za gość! Cztery dychy na karku i ciągle mu mało. W ubiegłym sezonie Greg Minnaar zajął pierwsze miejsce na Mistrzostwach Świata w zjeździe i tym samym pokazał młodszym zawodnikom, że mogą się od niego jeszcze naprawdę dużo nauczyć. Niektórzy mówili, że to dobry moment, żeby zakończyć karierę. W końcu Minnaar przeszedłby na sportową emeryturę jako mistrz świata. Z drugiej strony, pochodzący z RPA zawodnik cały czas nas zaskakuje i na każdych najważniejszych zawodach melduje się w pierwszej dziesiątce. Skoro ciągle ma szansę na kolejne medalowe występy, to chyba powinien walczyć, co nie?

Greg Minnaar jest jak wino - im starszy, tym lepszy (szybszy) © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool