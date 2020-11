Greg Minnaar i Nicole Myriam zwyciężają w Lousa - drugi wyścig w niedzielę!

Czy da się upchnąć cały rowerowy sezon w dwa tygodnie? Cóż... Okazuje się, że jak się chce, to się da! Pierwsze zawody Pucharu Świata w zjeździe odbyły się 16 października w Mariborze, a w najbliższą niedzielę, 1 listopada, kibice na całym świecie będą "zdalnie" dopingować swoich idoli, którzy ostatni raz w tym roku będą się ścigać na pełnych obrotach. W klasyfikacji generalnej może się jeszcze stać wszystko, (matematyczne) szansę na zwycięstwo ma jeszcze co najmniej 5 zawodników i prawie tyle samo zawodniczek. Trasa w portugalskiej Lousie, nie bierze jeńców, więc po prostu nie możesz tego przegapić!

To będzie naprawdę szalony finał tego nietypowego sezonu! Dwa wyścigi w jeden weekend i zupełnie nowa trasa w Portugalii - oglądaj na żywo, tylko w Red Bull TV!

Bardzo się cieszę z mojego przejazd. Obrałam dobrą strategię i się udało. Świetnie się bawiłam, bo trasa zdecydowanie przypadła mi do gustu. To taki prawdziwy, stary, dobry downhill!

