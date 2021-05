Gotowi, do startu, START! Rozpoczynamy sezon Pucharu Świata MTB!

Jak wszyscy pamiętamy, rok 2020 był dość nietypowy i zamiast regularnej serii zawodów, odbyły się tylko dwa wyścigi. Łatwo się więc domyślić, że głód ścigania, jest wśród zawodników ogromny! Włodarze Międzynarodowej Unii Kolarskiej mają ręce pełne roboty, bo mimo luzowania obostrzeń, sytuacja jest wciąż bardzo niestabilna. Mutacje wirusa, kwarantanny, ograniczenia dotycząc podróży i organizacji obozów przygotowawczych - ten sezon to jedna wielka zagadka. Kto wykaże się odpornością psychiczną i najlepiej poradzi sobie z nietypowymi wyzwaniami? Wszystko okaże się już niebawem!

Jak wszyscy pamiętamy, rok 2020 był dość nietypowy i zamiast regularnej serii zawodów, odbyły się tylko dwa wyścigi. Łatwo się więc domyślić, że głód ścigania, jest wśród zawodników ogromny! Włodarze Międzynarodowej Unii Kolarskiej mają ręce pełne roboty, bo mimo luzowania obostrzeń, sytuacja jest wciąż bardzo niestabilna. Mutacje wirusa, kwarantanny, ograniczenia dotycząc podróży i organizacji obozów przygotowawczych - ten sezon to jedna wielka zagadka. Kto wykaże się odpornością psychiczną i najlepiej poradzi sobie z nietypowymi wyzwaniami? Wszystko okaże się już niebawem!

Jak wszyscy pamiętamy, rok 2020 był dość nietypowy i zamiast regularnej serii zawodów, odbyły się tylko dwa wyścigi. Łatwo się więc domyślić, że głód ścigania, jest wśród zawodników ogromny! Włodarze Międzynarodowej Unii Kolarskiej mają ręce pełne roboty, bo mimo luzowania obostrzeń, sytuacja jest wciąż bardzo niestabilna. Mutacje wirusa, kwarantanny, ograniczenia dotycząc podróży i organizacji obozów przygotowawczych - ten sezon to jedna wielka zagadka. Kto wykaże się odpornością psychiczną i najlepiej poradzi sobie z nietypowymi wyzwaniami? Wszystko okaże się już niebawem!

i szykować się do kolejnego, równie nietypowego sezonu. Prognozy były bardziej optymistyczne, jednak w kalendarzu ciągle pojawiało się mnóstwo znaków zapytania.

Przypominamy, że poza Mistrzostwami Świata w Leogangu i dwoma szybkimi wyścigami w Czechach, zawodnicy mieli w ubiegłym sezonie "wolne". Wielu sportowców źle zniosło całe to zamieszanie i nie wypracowało optymalnej formy, dlatego gdy tylko rozpoczął się okres roztrenowania,

i "lokalnych" (mniejszych niż PŚ) zawodach. Dzięki takim treningom, zawodnicy przyzwyczajają się do rytmu startowego i sprawdzają nad jakimi elementami muszą jeszcze popracować.

Brytyjka Evie Richards i Brazylijczyk Henrique Avancini musieli niestety przygotowywać się do sezonu w swoich lokalnych bazach treningowych. Avancini i Richards najbardziej odczuli skutki wprowadzonych restrykcji, ale na szczęście, zdążyli dotrzeć do Niemiec na kilka dni przed zawodami. Pierwszy wyścig będzie dla nich prawdziwym wyzwaniem, jednak jak wszyscy dobrze wiemy, zarówno Evie jak i Henrique, łatwo się nie poddają!

Brytyjka Evie Richards i Brazylijczyk Henrique Avancini musieli niestety przygotowywać się do sezonu w swoich lokalnych bazach treningowych. Avancini i Richards najbardziej odczuli skutki wprowadzonych restrykcji, ale na szczęście, zdążyli dotrzeć do Niemiec na kilka dni przed zawodami. Pierwszy wyścig będzie dla nich prawdziwym wyzwaniem, jednak jak wszyscy dobrze wiemy, zarówno Evie jak i Henrique, łatwo się nie poddają!

Brytyjka Evie Richards i Brazylijczyk Henrique Avancini musieli niestety przygotowywać się do sezonu w swoich lokalnych bazach treningowych. Avancini i Richards najbardziej odczuli skutki wprowadzonych restrykcji, ale na szczęście, zdążyli dotrzeć do Niemiec na kilka dni przed zawodami. Pierwszy wyścig będzie dla nich prawdziwym wyzwaniem, jednak jak wszyscy dobrze wiemy, zarówno Evie jak i Henrique, łatwo się nie poddają!

Wracamy do punktu wyjścia