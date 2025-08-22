© Dominik Czerny
Muzyka
Co oni tutaj? Ukryte gościnki na płytach Podsiadło, Okiego i O.S.T.R.a
Ukryty Dawid Podsiadło u Kaśki Sochackiej. Albo u Korteza. O.S.T.R. rapujący na bitach Vito Bambino, a Brodka śpiewająca teksty od Eldo. Oto kilka ukrytych perełek na płytach polskich gwiazd.
Co Dawid Podsiadło robił u Kaśki Sochackiej
„Dobrze słyszę, że w tym singlu męski głos należy do Dawida Podsiadły?” - zapytaliśmy w tym wywiadzie Kaśkę Sochacką, kiedy wypuszczała świat piosenkę „Ciche dni”. Bo nigdzie w zapowiedziach premiery, ani opisie utworu nie widniało nazwisko popularnego wokalisty. „Tak. To był pomysł Uzka (szefa Jazzboy Records), żeby w tym utworze nawiązać nieoczywisty dialog z mężczyzną. Ja nie miałabym śmiałości żadnemu tak znanemu artyście zaproponować udziału na mojej płycie” – odpowiedziała wokalistka. Dlaczego? Jak wyznała, wydawało jej się, że jest w takim miejscu swojej kariery, że dogrywanie się na jej debiut, nie będzie dla Dawida atrakcyjne. A był rok 2021. Dziś Dawid i Kaśka tworzą jeden z najbardziej elektryzujących duetów na polskiej scenie, koncertując razem na festiwalu ZORZA.
9 min
Dawid Podsiadło: "Matylda" i sesja akustyczna w górach
Zobacz film z wyjątkowej sesji Dawida Podsiadło w górach
Dawid Podsiadło u Korteza
Kojarzysz Korteza? A jego płytę „Mój dom”? Album otwiera piosenka „Pierwsza”. Bez udziału innych gwiazd, bo poza Kortezem nikogo w niej nie słychać. Ale czy na pewno? Ci, którzy posiadają fizyczne wydanie krążka, jeśli zerkną do książeczki szybko się zaskoczą. Bo oto okaże się, że właśnie w „Pierwszej” i na puzonie gra… Dawid Podsiadło.
Kortez u Janka-rapowanie
Puzon robi za niespodziankę też u Janka-rapowanie, na płycie „Bufor”. A kto na nim gra? Kortez! Dokładnie w otwierającym album numerze „boję się”. Ciekawostka: Kortez zanim stał się znanym dzisiaj Kortezem, miał ksywę Żółf, która wzięła się od członka hiphopowego składu Fenomen, którego Kortez był fanem. Na Korteza wołano też wcześniej Feno.
4 min
Jan-rapowanie spełnia marzenia na Open'erze
Zobacz drogę Jana-rapowanie na Open'era.
Vito Bambino u O.S.T.R.-a
Wokalista, autor tekstów. Lider zespołu Bitamina i świetnie znany z solowych numerów, jako Vito Bambino. Ale zanim pojawił się Vito… Mateusz Dopieralski, bo tak naprawdę się nazywa, działał jako producent hiphopowych bitów. Jako Drumlinaz przygotowywał podkłady m.in. dla rapera Flinta, Adiego Nowaka oraz O.S.T.R.-a. Kto ich posłuchać, znajdzie je na płycie „Haos”, nagranej przez Ostrego z Hadesem (patrz numery „Rap na osiedlu”, „Mam dość”, „Bądź słuchaczem” i „Kolacja”).
Eldo u Brodki
„Kiedy byłam mała, czytałam bajki i bajek słuchałam” – śpiewa Brodka w „Kołysance” na swojej płycie „Moje piosenki”. A kto jej to pisał? Jeśli pogrzebać w autorach tekstów i utworów na tym krążku dowiemy się, że raper Eldo. Współtwórca słynnego Grammatika pomagał Brodce też przy innym kawałku na tej płycie – „Samochody i tramwaje”.
Sobel u Okiego
Kumplują się na scenie i poza nią. Mają wspólne numery i koncertowe wykony, ale w tym przypadku – „I to jest fakt”, cytując tytuł tego kawałka – specjalnie się z tym nie obnosili. Zerkając na tracklistę albumu „PRODUKT47” Okiego, Sobel pojawia się tylko przy jednym numerze. „Dzielnym pacjencie”. Ale rzeczywiście Sobel pojawia się na tej płycie dwukrotnie. Choć na liście utworów tego nie widać, to słychać go także w „I to jest fakt” właśnie.