Co oni tutaj? Ukryte gościnki na płytach Podsiadło, Okiego i O.S.T.R.a

„Dobrze słyszę, że w tym singlu męski głos należy do

” -

, kiedy wypuszczała świat piosenkę „Ciche dni”. Bo nigdzie w zapowiedziach premiery, ani opisie utworu nie widniało nazwisko popularnego wokalisty. „Tak. To był pomysł

, żeby w tym utworze nawiązać nieoczywisty dialog z mężczyzną. Ja nie miałabym śmiałości żadnemu tak znanemu artyście zaproponować udziału na mojej płycie” – odpowiedziała wokalistka. Dlaczego? Jak wyznała, wydawało jej się, że jest w takim miejscu swojej kariery, że dogrywanie się na jej debiut, nie będzie dla Dawida atrakcyjne. A był rok 2021. Dziś Dawid i Kaśka tworzą jeden z najbardziej elektryzujących duetów na polskiej scenie,

.