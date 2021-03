niszczyli kolejne wieże, zabijali kolejne smoki i to ich fundusze wyglądały znacznie lepiej.

Jak do tej pory, Samuraje miażdżą konkurencję w LEC – zobacz, jak bardzo!

esport Najlepsze akcje G2 Esports we wiosennym splicie LEC

Seraphine jest mocną czempionką, ale wymaga odrobiny wprawy. Poprosiliśmy więc o rady od zawodowych graczy League of Legends!

Nieco stłamszone K1CK oddawało pole rywalom, nie mogąc nawiązać równej walki. W 29. minucie doszło do walki pod smokiem, która zakończyła się triumfem AGO. Do tego poskromili oni Starszego Smoka, zapisując chwilę później pierwszą mapę na swoim koncie.

W okolicach 20. minuty doszło do dwóch walk drużynowych, które pokazały siłę i doświadczenie zawodników K1CK. Szczególnie wyróżniał się „puki style”, który w drugiej walce zaliczył quadra killa. Wygrana walka zaowocowała smokiem oraz Baronem, a także wyjściem na prowadzenie w złocie obrońców tytułu. 8 minut później K1CK starało się dokonać ostatecznego oblężenia, jednak udało im się zgarnąć jedną wieżę przy Nexusie. AGO podczas obrony zgarnęło kilka zabójstw i miało ochotę na odwrócenie losów drugiej mapy, jednak K1CK ponownie świetnie rozegrało walkę drużynową, wyrównując stan rywalizacji.

Trzecia rozgrywka rozpoczęła się nieco bardziej dynamicznie względem dwóch poprzednich. Zawodnicy od samego początku grali proaktywnie, notując zabójstwa i paląc błyski. Lepiej w takiej grze odnaleźli się obrońcy tytułu, którzy w 20. minucie prowadzili w statystyce zabójstw siedem do jednego.

Ponownie ze świetnej strony pokazał się „puki style”. Jeden z najlepszych i najbardziej doświadczonych polskich strzelców prezentował fenomenalne zagrania Tristaną, zadając w walkach drużynowych bardzo duże obrażenia. To m.in. dzięki niemu K1CK zdołało zdobyć ognistą duszę, a następnie Barona. Gdy wydawało się, że na trzeciej mapie wszystko jest jasne, AGO Rogue w imponującym stylu znalazło korzystną dla siebie walkę, eliminując czterech zawodników K1CK. Rozpędzeni gracze powędrowali górną aleją, stawiając wszystko na jedną kartę. W ostatnim momencie zniszczyli oni wszystkie potrzebne fortyfikacje do zwycięstwa i ku zaskoczeniu wszystkich wyszli na prowadzenie 2:1.

