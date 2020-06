Ultraliga. Bartosz Pawlik: Nowy sponsor to sygnał

. Co to w zasadzie oznacza dla zwykłego widza? Odczuje z tego tytułu jakieś korzyści?

Pojawienie się sponsora tytularnego jest tak naprawdę bardziej odpowiedzią na to, co widz już docenił w poprzednich sezonach. Wiadomo, sponsor nie przychodzi i nie mówi: “to i to można zrobić lepiej, więc wejdę i dzięki temu będziecie mogli wydać pieniądze na polepszenie np. warstwy graficznej”.

Bartosz Pawlik, Dyrektor kanału Polsat Games oraz Dyrektor Sprzedaży i Strategii FRENZY - organizatora rozgrywek Alior Bank Ultraligi: Pojawienie się sponsora tytularnego jest tak naprawdę bardziej odpowiedzią na to, co widz już docenił w poprzednich sezonach. Wiadomo, sponsor nie przychodzi i nie mówi: “to i to można zrobić lepiej, więc wejdę i dzięki temu będziecie mogli wydać pieniądze na polepszenie np. warstwy graficznej”.

Bardziej można mówić tu o zasłudze naszych widzów. To dzięki nim taka firma dostrzegła, że jest to wartościowe narzędzie do dotarcia do nowej rzeszy klientów i fanów.

Sponsor z sektora bankowego, niezwiązanego bezpośrednio z gamingiem daje sygnał w świat, że jest to miejsce, w które warto inwestować, gdzie warto szukać fanów. To dodatkowy motywator i mobilizacja. To na pewno odczują też widzowie w postaci większej liczby sukcesów w przyszłości.

Nie jest tajemnicą, że już projektując samą nazwę “Ultraliga” myśleliśmy o takim świadczeniu. Celem była to jednowyrazowa, prosta nazwa, która dobrze brzmi w zestawieniu z nazwą sponsora. Tutaj sugerowaliśmy się naszymi kolegami z Polkomtela, czyli Plusligą w siatkówce, gdzie ta nazwa jest krótka i łatwa. Tym właśnie kluczem się sugerowaliśmy. Próby były, w takim znaczeniu, że była składana oferta. To nie jest tak, że ten pakiet został wymyślony na potrzeby klienta jakim jest Alior Bank.

Bardzo. Sportowo raczej nie muszę tłumaczyć - każdy ma mnóstwo danych i widzi, że nasze wyniki na scenie międzynarodowej są coraz lepsze. Jeżeli chodzi o oglądalność również jestem bardzo zadowolony. Ostatnio robiliśmy porównanie sezonu pierwszego do trzeciego i mamy 40-procentowy wzrost widowni. Również sam producent gry jest zadowolony z tego co się dzieje w Polsce.

Ostatnio jako FRENZY wypuściliśmy w końcu również film dokumentalny, który stworzyliśmy dla RIOT Games. Tak naprawdę jest to unikat, bowiem nigdy jeszcze żaden kraj nie dał swojej społeczności tak dużego prezentu, jakim jest hołd w postaci 90 minutowej produkcji. Fajnie, że to wszystko się zazębia i rośnie równomiernie.

Jeżeli chodzi o poziom sportowy to udowodniliśmy, chociażby podczas ostatniego EU Masters, że nic nam nie brakuje. Francuzi co prawda kolejny raz nas pokonali, ale to nie znaczy, że są niezniszczalni. No i jakby nie patrzeć, na cztery najlepsze drużyny dwie były z Polski, także tutaj nie mamy się czego wstydzić.

Wciąż jednak zostajemy w tyle jeżeli chodzi o sponsorów i ilość pieniędzy. Tamte kraje wcześniej zaczęły i na pewno świadomość na ich rynku, że taka liga funkcjonuje, a co za tym idzie liczba sponsorów, jest większa. W Hiszpanii swego czasu aż cztery firmy telekomunikacyjne inwestowały w rozgrywki. Jedna była sponsorem tytularnym, a trzy inne wspierały drużyny. To świadczy o większej dojrzałości marketingowej. Poza tym wiadomo, strefa euro rządzi się swoimi prawami.

Oprócz tego Hiszpanie mają również dużo większą pulę widzów. Ponad pół miliarda ludzi na świecie mówi w ich języku. W przypadku Francji jest podobnie, francuskich kolonii jest bardzo wiele na świecie. Spotykając się z tymi ludźmi rozmawialiśmy o tym, że ich pula fanów jest naprawdę duża. 1/3 widzów ligi hiszpańskiej to kraje pozaeuropejskie. Na pewno ich transmisje docierają do większej liczby klientów, co jest z automatu większą wartością dla sponsorów. Dla nas to żadna wymówka, ale w tym obszarze na pewno musimy jeszcze gonić.

