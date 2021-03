Ultraliga: Świetna forma Illuminar Gaming, Pompa zmierzy się z K1cK

Taki rozstaw drużyn oznaczał bezpośrednią konfrontację Illuminar Gaming z Pompą oraz K1CK z devils.one w ćwierćfinałach rozgrywek. Druga i trzecia formacja fazy zasadniczej walczyła bezpośrednio o awans do EU Masters oraz pierwszą trójkę Ultraligi. Przegrany z tej pary spadł do dolnej drabinki, w której kolejna porażka oznacza odpadnięcie z rywalizacji.

Historyczne spotkanie

We wtorkowy wieczór doszło do boju IHG z Pompą. Dla wielu kibiców było to piękne przypomnienie czasów, gdy oba zespoły wiodły prym w Polsce i ich bezpośrednie pojedynki były ozdobą polskiej sceny League of Legends. Podobnie było tym razem, ponieważ fani dostali kawał naprawdę dobrych gier, choć większość z nich przebiegała pod dyktando jednej z drużyn.

Trzecia mapa to bardzo ciekawa zagrywka ze strony Pompa Team, którzy zdecydowali się na wymianę leśnika. W miejsce "Adriana" pojawił się doświadczony "Behave". Zmiana ta okazała się skuteczna, ponieważ to gracze Pompy zapisali mapę numer trzy na swoim koncie. Od początku kontrolowali oni przebieg rozgrywki, unikając zbędnego chaosu.

Poirytowane utratą mapy Illuminar za wszelką cenę chciało odpowiedzieć Pompie, jednak rozpędzona formacja „Zeturala” wciąż przeważała. Wszystko wskazywało na to, że czwarta odsłona również padnie łupem Pompy i doprowadzą oni do wyrównania. Scenariusz ten nie spodobał się zawodnikom IHG, którzy odwrócili losy tego spotkania, wykorzystując siłę swojej kompozycji.

Tym samym 3:1 zwyciężyło Illuminar Gaming, pozostając w drabince zwycięzców i awansując jednocześnie do European Masters. W kolejnym boju IHG zmierzy się o wielki finał z AGO Rogue. Pompa Team natomiast spadła do drabinki przegranych.

Gra o być albo nie być

Druga rozgrywka nie różniła się wiele od pierwszego starcia obu formacji. Do tego doszedł fakt, że midlaner ekipy K1CK - "Matisław" dostał swoją ulubioną Zoe. Okazało się to opłakane w skutkach dla DV1. Obecni mistrzowie polski zgarniali na swoje konto kolejne obiekty na mapie, powiększając tylko przewagę. Ponownie nie mogło być niespodzianki, K1CK wygrywało już 2:0 i rozpędzone podchodziło do trzeciej potyczki.

