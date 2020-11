"UnBRAKEable" - Patrick Seabase atakuje szwajcarskie Alpy na ostrym kole

Zadanie: prawie 350 kilometrów i 8 500 metrów w pionie. Czas: 24 godziny. Wyposażenie: rower torowy, typu ostre koło. Sportowiec? To może być tylko Patrick Seabase ! Klikaj play w filmie poniżej i przekonaj się, jak wyglądał ten nietypowy atak na szwajcarskie Alpy!

UnBRAKEable

Patrick Seabase to niezwykły sportowiec. Jego największa pasja to jazda na rowerze typu ostre koło, który wyposażony jest w tylko jeden bieg, a jedyna możliwość hamowania to stawianie oporu kręcącym się korbom. Według wielu osób jazda na "fixie" (zwłaszcza w górach) to prawdziwa udręka. Jednak według Patricka "zerojedynkowość" wynikająca z konstrukcji ostrego koła daje frajdę, jakiej nie jest w stanie dostarczyć żaden inny rower.

To trochę tak, jakbym był przypięty do rakiety. Ostre koło oddaje 100 procent energii, którą w nie wkładam! Patrick Seabase

Seabase pochodzi z Berna, więc wybór trasy przebiegającej przez szwajcarskie i włoskie przełęcze nie był przypadkowy. Zawodnik wielokrotnie podkreślał, że pewien "związek emocjonalny" z niektórymi szczytami pomagał mu stanąć na pedały, gdy robiło się naprawdę ciężko. "Najbardziej niezwykłą częścią tego wyzwania, była bez dwóch zdań trasa wykorzystująca kilka przełęczy. Grimsel, gdzie trenuję dość często; Simplon, którą uwielbiam z kilku różnych powodów; mistyczna Gotthard owiana nutką tajemnicy i Furka, która jest przedostatnim wyzwaniem, przed ponownym atakiem na Grimsel. Z każdą z tych gór wiąże mnie pewna nietypowa, osobista relacja. To wszystko sprawia, że cała trasa stała się dla mnie jeszcze bardziej niezwykła."

Grimsel: Kamienne dzieło sztuki wyrzeźbione przez wodę

"Przejazd przez Grimsel miał w sobie coś apokaliptycznego. Droga jest nieprawdopodobnie piękna, ale w swój własny, nietypowy sposób. To jedna z moich ulubionych przełęczy. Łatwo do niej dojechać z Berna, a widoki po prostu zapierają dech w piersiach.”

26-kilometrowa trasa przez przełęcz z Innertkirchen do Grimsel doprowadziła do płaczu niejednego profesjonalnego kolarza ścigającego się w szosowych zawodach. Dla głównego bohatera tej nietypowej podróży, była to jednak dopiero rozgrzewka...

Patrick Seabase w drodze na przełęcz Grimsel © Phil Gale / Red Bull Content Pool

"Świeża" łydka, podaje w regularnym równym rytmie, a sam wjazd na szczyt o brzasku ładuje Patricka pozytywną energią. Największym wyzwaniem jest niska temperatura, która w momencie startu wynosi równe 0 stopni. Nie ma jednak czasu na analizę wskazań termometru. Trzeba kręcić, bo do przejechania jeszcze ponad 300 kilometrów!

Simplon: Pomnik szczęścia

Po przejechaniu pierwsze przełęczy, droga wiedzie w dół do miejscowości Brig. Po chwili względnego relaksu (bo przecież jadąc na ostrym kole raczej nie da się odpoczywać), przed zawodnikiem pojawia się kolejne wyzwanie - przełęcz Simplon.

"Jako dziecko często jeździłem z rodzicami przez Simplon i Włochy do miejscowości Ticino. Uwielbiałem tę trasę jako mały chłopiec, a gdy zacząłem ją pokonywać na rowerze, stała się dla mnie jeszcze bardziej wyjątkowa. Jedną z największych atrakcji jest most Ganter - to jedna z najbardziej niesamowitych konstrukcji budowlanych, jakie widziałem w swoim życiu. Zobaczyć go z daleka i spokojnie, sukcesywnie zdobywać, z każdym kolejnym obrotem korby... To dla mnie zawsze niezwykłe przeżycie!"

Patrick Seabase w drodze na przełęcz Simplon © Phil Gale / Red Bull Content Pool

Stałe nachylenie terenu w drodze na szczyt jest idealne dla twardego przełożenia, które Seabase ma w swoim rowerze. Sytuacja zmienia się jednak o 180 stopni, gdy po zdobyciu przełęczy trzeba zjechać w dół. W przypadku klasycznej szosówki, taki przejazd mógłby dostarczyć sporo frajdy. Jednak gdy jedyną opcją hamowania jest stawianie oporu kręcącym się korbom, to perspektywa zmienia się nie do poznania. Nie ma miejsca na odpoczynek i zachwycanie się widokami. Trzeba zachować pełną koncentrację i kontrolować prędkość, by kolejny zakręt na trasie nie okazał się za ciasny.

Nie ma mowy o odpoczynku na rowerze szosowym © Phil Gale / Red Bull Content Pool

Po przekroczeniu miejscowości Domodossola droga znów zaczyna piąć się w górę. W końcu można zacząć naciskać na pedały, zamiast po prostu stawiać im opór. Trasa wiedzie przez legendarną Dolinę Stu Dolin, aż do Centovalii. Po krótkim pobycie we Włoszech, rozpoczyna się ponowna wspinaczka do Szwajcarii...

Gotthard: Walka z żywiołami

"Rozpoczynając atak na przełęcz Świętego Gotarda, czułem się, jakbym właśnie wsiadł na rower, jednak bardzo szybko zdałem sobie sprawę z tego, że pokonanie podjazdu będzie dużo trudniejsze niż mi się wydawało. Wiatr wiejący w twarz z prędkością 60 km/h zdecydowanie nie ułatwiał mi zadania."

Dodatkowe utrudnienie, z którym musiał zmierzyć się Seabase, to nawierzchnia z kostki brukowej. Nieśmiało przypominamy, że zawodnik rozpoczął swoje wyzwanie bez hamulców i z jednym biegiem, więc o żadnej amortyzacji po prostu nie ma mowy. Gdy ma się w nogach kilka godzin kręcenia na ostrym kole i wjeżdża się na taką drogę... Łydki bolą nas na samą myśl.

Stromy podjazd i tylko jeden bieg - Seabase atakuje przełęcz Gotthard © Phil Gale / Red Bull Content Pool

"Pokonanie takiego podjazdu na rowerze torowym jest jak godzina na wyciskaniu nóg w siłowni” - wyjaśnia Seabase. To prawdopodobnie najtrudniejsze wyzwanie, z jakim musi sobie poradzić na trasie. Zawodnik zapiera się mocno na kierownicy i naciska na pedały z całej siły. Tego nie da zrobić się nogami. Tutaj to gry wkracza głowa. Seabase dzieli drogę na mniejsze etapy; byle dojechać do kolejnego znaku, kolejnego zakrętu, przejechać kolejne 100 metrów, wykonać kolejne 10 obrotów korbą...

Mentalna gra, którą prowadzi z samym sobą, przynosi porządane efekty. 2106 metrów nad poziomem morza. Przełęcz zdobyta, nogi płoną, a do końca zadania, ciągle daleko...

Furka: Mglisty związek pełen miłości i nienawiści

W trakcie zjazdu Seabase wykonuje 150 obrotów korbą na minutę. Nogi, które jeszcze kilka minut temu dosłownie płonęły w trakcie podjazdu, teraz muszą nadążyć za szalonym tempem nadawanym przez pędzący w dół rower. Dotarcie do dna doliny na wysokości Przełęczy Furka nie zajmuje Patrickowi dużo czasu. Jednak jak wspomina sam zawodnik, ten fragment trasy zdecydowanie nie należy do jego ulubionych.

Krótka przerwa przed kolejnym wyzwaniem © Phil Gale/Red Bull Content Pool

"Gdy tylko rozpocząłem atak, nad drogą siadła gęsta mgła. Nie oglądałem się za siebie i nie myślałem o tym, czego już dokonałem. Nie koncentrowałem się też na tym co jeszcze mi zostało. Skupiłem się na kilku kolejnych metrach, które znajdowały się przed moim przednim kołem i parłem do przodu, aż znalazłem się na szczycie!"

Po zdobyciu góry, trzeba z niej jeszcze zjechać. "Muszę przyznać, że zjazd stresował mnie jeszcze bardziej niż podjazd. Wiedziałem, że będę miał w nogach prawie 300 kilometrów i będę piekielnie zmęczony." Pierwsze metry zjazdu były dość strome, więc Seabase znów musiał skupić się na kontroli roweru i zaangażowaniu skatowanych nóg do stawiania oporu kręcący się korbom. Klucz do sukcesu to odpowiednie wyważenie oporu - zbyt mocne hamowanie pochłonie kolejne porcje uszczuplonych rezerw energii, a zbyt słabe może mieć opłakane konsekwencje.

Pełne skupienie na podjazdach i pełne skupienie na zjazdach © Phil Gale/Red Bull Content Pool

Po pokonaniu długiego technicznego zjazdu przed zawodnikiem zostało ostatnie wyzwanie. Przełęcz Grimsel, od której ponad 13 godzin wcześniej rozpoczęło się całe wyzwanie.

Z Grimsel do Oberaarsee: Początek końca

Zjazd z Przełęczy Furka prowadzi prosto pod podjazd na Grimsel. Seabase ma w nogach ponad 300km i ponad 8000 metrów pokonanych w pionie. Już na pierwszych metrach wspinaczki czuje się jakby ciągnął za sobą ważący kilkadziesiąt kilogramów wózek. Słońce znika za horyzontem, a wraz z nim znikają rezerwy energii zawodnika. Seabase jedzie na oparach, ale Grimsel to coś więcej niż przełęcz. To góra, która go ukształtowała i zmieniły go w profesjonalnego rowerzystę. "Znam ten podjazd na pamięć. Każdą prostą, każdy zakręt. Z każdym obrotem korby zbliżałem się do szczytu. Musiałem dać radę."

Po 15 godzinach w siodle czas na regenerację © Phil Gale / Red Bull Content Pool

Sama przełęcz nie oznaczał jednak końca męczarni. Seabase zaplanował metę swojego "wyścigu" przy zbiorniku wodnym Oberaarsee, który znajduje się na wysokości 2 302 metrów nad poziomem morza. Ostatnie 150 metrów w pionie zawodnik pokonał w mgnieniu oka. Widok mety i wizja ukończenia zadania zdecydowanie dodawała mu skrzydeł.

Czułem się tak, jakby niewidzialna ręka pchała mnie w górę! Patrick Seabase