Tomek Jaźwiecki o 25 latach działalności Underground Skateshop z Krakowa

- tutaj już globalnie też jest to wynik, którego się nie wstydzimy! Jeśli chodzi o klucz do sukcesu... Wydaje mi się, że nie istnieje coś takiego. Na skateshop, tak samo jak na każdy inny biznes, ma wpływ szereg czynników. Na część z nich nie mamy wpływu (np. pojawienie się pandemii, problemy z dostępnością towaru i tym podobne), a część z nich przynajmniej trochę zależy od naszych decyzji i to tutaj jest pole do popisu. Oprócz takich oczywistości, jak dobra lokalizacja i kontrola kosztów stałych i zmiennych, warto pochylić się nad lokalnym community. W świecie sklepów skateboardowych standardem jest to, że lokalny sklep (lub sklepy) animuje scenę, czyli organizuje zawody, wspiera riderów i wszelkie inicjatywy związane ze skateboardingiem. Bez tego podejścia nie ma co zaczynać. Skateshop ma za zadanie pielęgnować skateboarding, tak aby kolejne i kolejne pokolenia skejtów (a zarazem klientów) rosły w zajawie. Nie bez znaczenia jest poziom obsługi i fakt, czy masz tom czego aktualnie chcą dzieciaki i starsze skejty. Słowem - trzeba być na bieżąco ze sceną. W związku z tym, dla mnie obowiązkowo w skateshopie powinni pracować skejci, a nie po prostu sprzedawcy. Ludzie lubią przychodzić do sklepu stacjonarnego, gdzie można dostać profesjonalną poradę od kogoś, kto autentycznie zna się na rzeczy i sam dobrze wie, jak to jest zaczynać. Dobrze zorganizowany skateshop nie jest też tylko sklepem, ale miejscem, gdzie przeczytasz magazyn, dowiesz się, co ostatnio poszło na lokalnym spocie i tak dalej, i tak dalej... Czyli znowu chciałbym podkreślić wagę community i z tego miejsca podziękować wszystkim, którzy odwiedzają nasz sklep w Krakowie - bez Was nie ma nas!

Jeśli chodzi o pracę w skateshopie to obstawiam, że wielu ludzi myśli, że to tak zwana "chillowa robota" - niestety muszę Was rozczarować. Jeśli mówimy o profesjonalnym sklepie cieszącym się dużym zainteresowaniem - musicie być gotowi na tzw. "grind". Sklep, w którym siedzisz i chillujesz nie zarabia na siebie, czyli nie daje zbyt dobrej perspektywy dla Ciebie. Jestem pewny, że czołówka sklepów w Polsce, tak samo jak my, kładzie nacisk na ciągły rozwój, sprawną i profesjonalną obsługę, dobry wygląd salonu sprzedaży i ciekawą ofertę produktową. Każdy z tych aspektów pochłania ogromne nakłady sił, a jeśli to zaniedbamy, od razu czuć efekty. Jeśli chodzi o plusy, to praca w skateshopie, jak już wspominałem, daje dużo satysfakcji, pozwala na ciągły kontakt z "branżą" oraz community i możliwość robienia zajawkowych rzeczy na lokalnej scenie. Co do minusów... Chyba najbardziej przeszkadza mi to, że w branży już nic nie jest dla mnie zaskoczeniem, tj. wchodzę do skateshopu na drugim końcu świata i widzę te same produkty, które widziałem rok temu w showroomach lub na półkach naszego sklepu. Praca w branży odbiera trochę tej magii, ale nie jest to wysoka cena, kiedy zestawimy ją z tym, co zyskujemy.