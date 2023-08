Sto lat hip-hop! Zobacz film „Underdogs” o prawdziwym pięknie tej kultury

Underdogs Francuski reżyser Téo Frank odkrywa przed nami istotę i prawdziwe piękno hip-hopu. "Underdogs" to wielokrotnie nagradzany dokument, który musisz obejrzeć!

W pierwszych minutach „Underdogs” Teo Frank wyznaje, że kiedy chodził do szkoły, słuchał amerykańskiego hip-hopu, ale nie rozumiejąc słów, skupiał się tylko na muzyce. Dopiero wyprawa po latach do Stanów i poznanie tamtejszych artystów spowodowały, że naprawdę odkrył prawdziwe piękno tej kultury i muzyki.

W pierwszych minutach „Underdogs” Teo Frank wyznaje, że kiedy chodził do szkoły, słuchał amerykańskiego hip-hopu, ale nie rozumiejąc słów, skupiał się tylko na muzyce. Dopiero wyprawa po latach do Stanów i poznanie tamtejszych artystów spowodowały, że naprawdę odkrył prawdziwe piękno tej kultury i muzyki.