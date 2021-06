"Unfold: huNter": Z kafejki internetowej do wyprzedanych hal

Urodzony w Bijeljinie w Bośni i Hercegowinie, Nemanja “huNter” Kovač rozpoczął swoją przygodę z grami komputerowymi w bardzo młodym wieku. Głównie dzięki swoim rodzicom, którzy posiadali kafejkę internetową. Jego kuzyn, Nikola “NiKo” Kovač zachęcał go, by rozwijał swój talent jako profesjonalny gracz. Teraz, ponad dekadę później, jest jednym z najwybitniejszych graczy Counter-Strike: Global Offensive.

