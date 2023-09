Jeden rower do wszystkiego - hit czy kit?

Czy kiedykolwiek patrzyłeś na swoje rowery i pomyślałeś: “Tego już, za wiele! Chyba muszę sprzedać którąś maszynę…” No właśnie. My też nie, ale mimo to ciągle szukamy tego jednego, idealnego roweru, na którym (przynajmniej w teorii) można robić wszystko i jeździć wszędzie. Od pewnego czasu zastanawialiśmy się, jak powinien być skonstruowany taki dwukołowiec. Czym powinien się wyróżniać i jak wyglądać. Lekko przerobiona trailówka z patentami w stylu slopeduro? Odchudzona zjazdówka z amortyzatorem jednopółkowym? A może zwykły rower do enduro? Odpowiedź jest nieco bardziej skomplikowana, ale po wielu testach i próbach w końcu możemy powiedzieć, że “mamy to”! Zanim jednak opowiemy o samym “rowerze idealnym”, zapraszamy na kilka słów wstępu.

Co to znaczy do wszystkiego?

3 min Brandon Semenuk: Cascade Piękny kanadyjski las i niesamowity Brandon Semenuk na trailowym rowerze. Film Cascade nagrany przez Ruperta Walkera zachwyci was bardziej, niż wszystko co do tej pory widzieliście!

No właśnie. Przecież nawet najbardziej uniwersalny rower nie będzie się nadawał do startu w Tour de France i latania na 30-metrowych skoczniach. Pisząc “wszystko” mamy więc na myśli różne aspekty bezpośrednio związane z rowerową grawitacją. Pokonywanie technicznych tras, pełną frajdy jazdę w bike parku, podjeżdżanie (jako zło konieczne), latanie bardziej technicznych dirtowych skoczni, wykonywanie trików, relatywnie wygodny dojazd na okoliczne miejscówki, enduro-wycieczki, a nawet starty w lokalnych zawodach zjazdowych. Musisz przyznać, że to dość unikatowy zestaw możliwości, dzięki którym nigdy nie dopadnie Cię rowerowa nuda. Jeśli rzeczywiście istnieje rower, na którym można podejmować wszystkie wymienione wyżej aktywności, to chyba warto rozważyć jego zakup, a raczej konstrukcję…

Etap - rama i zawieszenie. Charakter pracy zawieszenia + Rozmiar

Chociaż w ofercie niektórych firm rowerowych można (teoretycznie) znaleźć rower, którego szukamy, to my rozpoczniemy od budowania maszyny z precyzyjnie dobranych komponentów. Podstawą i sercem każdego roweru jest rama i zawieszenie, które w tym wypadku ma absolutnie kluczowe znaczenie. Skok naszej maszyny powinien oscylować między 150 a 170 mm. Oczywiście pojawią się tutaj pierwsi komentatorzy, którzy stwierdzą, że “Przecież to będzie zwykły rower do enduro”. No nie do końca, ponieważ endurówka, endurówce nierówna.

Niektóre opcje wyróżniają się bardziej zjazdowo-podjazdową geometrią, dzięki której rower niejako klei się do podłoża, a inne mają bardziej “zrywny charakter”, który przekłada się na bardziej naturalne i intuicyjne podrywanie roweru do lotu. Przykładem roweru, który został stworzony z myślą o zjeżdżaniu po najbardziej wymagających trasach będzie na przykład Specialized Enduro. Kontrprzykładem, będzie na przykład Dartmoor Thunderbird CF, który mimo jasno określonego przeznaczenia (enduro) przejawia zdecydowanie większą “chęć” do odrywania się od ziemi. Obie ramy mogą stanowić bazę do naszego “roweru do wszystkiego”, jednak ostateczna decyzja o tym, jaką opcję wybrać powinna zostać podyktowana tym, co zazwyczaj robimy na rowerze. Więcej jazdy po technicznych singlach - wybierz zjazdowy charakter ramy. Więcej skakania po bike parkach i hopach - rama o bardziej skocznych właściwościach będzie lepszym rozwiązaniem.

Poza skokiem warto również zwrócić uwagę na rozmiar ramy. Jeśli zależy nam na tym by rower był zwrotny, szybki i łatwy do opanowania, warto zdecydować się na mniejszy rozmiar ramy, a jeśli szukamy stabilności przy dużych prędkościach i poczucia bezpieczeństwa na zjazdowych trasach, lepiej postawić na większą ramę. Co do pozostałych kwestii, to zasada jest jedna - im lżej, tym lepiej, więc sugerowalibyśmy powietrzne zawieszenie w możliwie jak najwyższej specyfikacji. Możliwość dostrojenia amortyzacji do różnych tras i warunków przekłada się na możliwość budowy “jednego roweru do wszystkiego”.

Koła - w to warto zainwestować

To nie była trasa na rower enduro! © Kevin Molano/Red Bull Content Pool

W przypadku kół sprawa jest bardzo zbliżona do tego co już wstępnie omówiliśmy w rozdziale poświęconym ramom i amortyzacji. Przy budowie naszego “roweru do wszystkiego” możemy wybierać między dwoma rozmiarami kół: mniejszymi - 27,5 cala i większymi - 29 cali. Naszym zdaniem, idealnym rozwiązaniem jest zbudowanie tak zwanego mulleta - czyli maszyny zbudowanej na kołach w różnych rozmiarach. 29-cali z przodu sprawi, że rower będzie jechał jak taran w najtrudniejszym, najbardziej wymagającym terenie. 27,5 cala z tyłu przełoży się na zwrotność i zwinność, na ciasnych trasach i sekcjach wymagających aktywnej pracy ciałem oraz rowerem.

Budowanie rowerów na kołach w rozmiarze 27,5 cala wyszło już trochę z mody, ponieważ sprawdzają się one głównie na hopach. Nawet nowe, bike parkowe trasy budowane są już raczej z myślą o użytkownikach jeżdżących na największych kołach, więc przy konstrukcji roweru “do wszystkiego” stawialiśmy raczej na opcję mulleta, lub pełnej 29-tki. Duże koła sprawiają, że rower lepiej się rozpędza, łatwiej podjeżdża, zapewnia większą stabilność na trudnych, technicznych trasach. Jest odrobinę ociężały w locie, ale w tym wypadku musimy się skupić na kompromisach. Niezależnie od naszej wiodącej dyscypliny, koła są elementem, w który zdecydowanie warto zainwestować. Im lżejsze i bardziej wytrzymałe, tym lepiej wyciągaj kasę ze skarbonki!

01 Napęd - nie przepłacaj

Złoty, a skromny... © Carsten Snejbjerg

Nie rezygnuj z przerzutki. Nawet jeśli planujesz wykonywać na tym rowerze proste sztuczki, to gwarantujemy Ci, że 70% czasu i tak spędzisz w bike parku lub na lokalnych spotach, na które trzeba przecież jakoś dojechać. Poza tym, dlaczego miałbyś rezygnować z możliwości pojechania na “enduro wycieczkę”. Tak, tak, już słyszeliśmy, że “nie po to małpy zeszły z drzew, żeby podjeżdżać”, ale zastanów się. Mała odmiana od katowania hopek na pewno dobrze Ci zrobi. Poza tym, być może nie zdajesz sobie sprawy z tego, że nawet na podjazdach pracujesz nad umiejętnościami i rozwojem mięśni, które przydadzą Ci się w trakcie uprawiania wiodącej dyscypliny.

Rozumiemy, że przy odblokowywaniu nowych sztuczek przerzutka jest elementem najbardziej narażonym na wszelkiego rodzaju uszkodzenia, ale z drugiej strony, można przecież wsadzić do roweru najtańszą “zmieniarkę” i w przypadku potencjalnych problemów, po prostu wymienić ją na nową. W tym wypadku chyba nie warto przepłacać. Niezależnie od tego jak bardzo lubisz podjeżdżać, komfort z jazdy wynikający z posiadania zaawansowanego, elektrycznego napędu nie może się równać z wrażeniami zapewnionymi przez zaawansowany system zawieszenia. Jak inwestować, to w coś innego.

02 Pozostałe komponenty

Barspin mode to w takim rowerze obowiązek! © Krzysztof Kawula / Ewa Kania

Reszta komponentów, to już kwestia indywidualnych preferencji. Naszym zdaniem w takim rowerze powinny się jeszcze pojawić: platformowe pedały, krótki mostek, kierownica z wniosem około 20 mm oraz proste patenty umożliwiające rozwijanie “umiejętności jibberskich” - barspin mode oraz plastry przylepnego materiału na korbach. (umożliwiające krzywe, ale bezpieczne lądowanie po wykonaniu triku) Mocne, niezawodne hamulce przydadzą się w każdym rowerze, a siodełko, chwyty czy opony, to już kwestia indywidualnych preferencji.

Jak więc powinien wyglądać rower do wszystkiego? Naszym zdaniem powinna to być maszyna wyposażona w powietrzne zawieszenie o skoku 160 mm, mocne, lekkie koła w rozmiarze 29 cali (lub mullet), z relatywnie niedrogim napędem 1x12. Taki rower najłatwiej będzie złożyć na własną rękę, ale można też skorzystać z gotowych opcji proponowaych przez różnych producentów:

santa cruz nomad

propain tyee

commencal meta sx