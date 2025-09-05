Wygrana Martyny Młynarczyk to jeden z wielu polskich sukcesów na UTMB

Jak co roku, pod koniec sierpnia francuskie miasteczko Chamonix zamienia się w prawdziwą mekkę biegania górskiego, przyciągając trailowców z całego świata. Tegoroczna edycja UTMB Mont‑Blanc zgromadziła 10 000 zawodników i tysiące kibiców. Osiem kultowych biegów rozgrywało się na alpejskich trasach Francji, Włoch i Szwajcarii. Każdy finisz był momentem pełnym emocji. W tym czasie wyniki sportowe, przekraczanie własnych granic i rywalizacja łączyły się z dzieleniem się tym doświadczeniem.

Chamonix i festiwal UTMB Mont-Blanc – miejsce, które przyciąga pasjonatów górskich biegów z całego świata

Od 25 do 31 sierpnia znów świat trailu skupił się w Chamonix, gdzie rozegrano osiem biegów górskich. Przez tydzień 10 000 uczestników z ponad 70 krajów rywalizowało na trasach o długości od 15 do 300 km, a każdy bieg był osobnym wyzwaniem – od szybkich 15-kilometrowych YCC po ekstremalne, 300-kilometrowe PTL z 25 000 metrów przewyższeń. Każdy dystans był wyzwaniem: strome podbiegi, techniczne zbiegi i zmienne alpejskie warunki wystawiały na próbę nawet najlepszych. Startowali i kończyli biegi o każdej porze dnia i nocy, ale cel był dla każdego biegacza i biegaczki jeden – meta w Chamonix.

Podczas festiwalu biegacze startowali w biegach towarzyszących – PTL (300 km, +25 000 m), MCC (40 km, +2 300 m), TDS (145 km, +9 100 m), ETC (80 km, +4 700 m), YCC (15 km, +1 000 m) – oraz w głównych dystansach UTMB finals: OCC (61 km, +3 500 m), CCC (101 km, +6 100 m) oraz UTMB (171 km, +10 040 m). Jest to największy coroczny międzynarodowy festiwal biegowy w świecie trailowym. Kulminacyjnym punktem tygodnia są wspomniane finały, a szczególnie legendarny dystans UTMB, czyli 171-kilometrowa pętla z 10 040 metrów przewyższeń wokół masywu Mont Blanc. Festiwal przyciągnął pasjonatów biegów górskich z całego świata, w tym również z Polski. A Polacy... są coraz mocniejsi!

UTMB to marzenie, które chce spełnić wielu biegaczy © HOKA UTMB® Mont-Blanc

Koronna pętla wokół masywu. Wygrana Toma Evansa

W piątek, przed godziną 18:00, w Chamonix ponownie rozbrzmiał kultowy utwór „Conquest of Paradise” Vangelisa, zwiastując start głównego dystansu UTMB, czyli 174 kilometrów wokół masywu Mont Blanc. Na alpejską trasę wyruszyło prawie 2 500 biegaczy, którzy musieli zmierzyć się z nieprzewidywalną pogodą. Oprócz typowych wyzwań związanych z pokonaniem dystansu i niemałych przewyższeń, biegacze w tym roku stawiali czoła ulewnemu deszczowi, silnemu wiatrowi, a nocą nawet śniegowi. Początkowo prognozy zapowiadały opady i trudne warunki, które faktycznie pojawiły się na trasie - co wpłynęło na wyniki na mecie i spowodowało dużą liczbę zejść z trasy. Limit czasu na ukończenie UTMB wynosi 46 godzin i 30 minut, dlatego dla wielu zawodników to nie tylko bieg, ale prawdziwa przygoda w górach, obejmująca aż dwie noce na trasie. Bieg testuje granice ciała, ale chyba jeszcze bardziej umysłu.

Mimo rywalizacji trwającej nie godziny, a całe dnie, nie brakowało emocji. Wśród kobiet zwyciężyła Ruth Croft z Nowej Zelandii z czasem 22:56:23, poprawiając swoje drugie miejsce z ubiegłego roku i utrwalając swoją pozycję jako jednej z najlepszych biegaczek trailowych. Ma teraz zwycięstwa we wszystkich trzech głównych wyścigach UTMB: OCC w 2019, CCC w 2015 i teraz w wielkiej pętli.

Zwycięzcą wśród mężczyzn został Tom Evans, który pokonał trasę w 19:18:58. To piękny powrót Brytyjczyka na szczyt: w dwóch poprzednich latach musiał wycofać się z UTMB (2 razy zaliczył DNF), w 2022 r. był trzeci, a w 2018 r. triumfował w innym dystansie festiwalu, czyli CCC. Radość na mecie była nie do opisania.

Tom Evans © HOKA UTMB® Mont-Blanc Tom Evans © HOKA UTMB® Mont-Blanc

Wspaniale zaprezentowali się także Polacy - łącznie trasę UTMB pokonało 25 naszych reprezentantów. Wśród nich najlepszy był Kamil Leśniak, który ukończył UTMB na 14. miejscu z czasem 22:08:47, poprawiając swoją życiówkę o prawie pół godziny w porównaniu z ubiegłym rokiem.

„Jeśli chodzi o sam bieg, jestem zadowolony. Warunki były naprawdę trudne – deszcz, silny wiatr, nocą temperatura bliska zeru, a w wyższych partiach nawet śnieg. Musiałem się przebierać, osuszać, dbać o to, żeby było bezpiecznie. Chciałem dotrwać do końca - robiłem wszystko, aby moi znajomi mieli jak najwięcej przyjemności z bycia tam dla mnie podczas tego festiwalu. W pewnym momencie zamiast trzymać się sztywno planu i czasu, skupiłem się na tym, żeby bezpiecznie zbiec z przełęczy i przetrwać noc. Udało się – poprawiłem wynik, choć mam poczucie, że mógłby być lepszy, bo sporo traciłem na zbiegach. Starałem się jednak równo rozkładać siły. Gdyby warunki były lepsze, pewnie pobiegłbym szybciej – choć to dotyczyło też wszystkich zawodników. A czy wystartuję w 2026 roku? Myślę, że tak. Jestem na festiwalu UTMB od 2014 roku i nie wyobrażam sobie, żeby mnie tam zabrakło. Mam jeszcze wiele do zrobienia – to, czego nie udało się osiągnąć teraz, spróbuję wywalczyć w kolejnym roku. Marzy mi się miejsce w TOP10” - podsumowuje Kamil.

Kamil jest jednym z czołowych polskich ultramaratończyków. Na koncie ma rekord Głównego Szlaku Beskidzkiego . Ale nie tylko na trasach górskich odnosi sukcesy. Dla przypomnienia w Wings For Life World Run wziął udział 7 razy! W tegorocznej edycji w Poznaniu pokonał 62,3 km, zajmując 11. miejsce w klasyfikacji globalnej i 2. miejsce w Polsce.

Na kolejnych dystansach festiwalu UTMB (czyli OCC, CCC i TDS), także nie brakowało naszych biegaczy

Mimo deszczu, zimna i technicznych fragmentów trasy, Polacy biegli po swoje. Na dystansie OCC świetny wynik osiągnął Andrzej Witek, który zameldował się na 3. miejscu z czasem 5:04:08. Finisz był wręcz sprinterski, a Andrzej minął linię mety zaledwie 3 minuty za prowadzącą dwójką.

Andrzej Witek © HOKA UTMB® Mont-Blanc To mój największy sportowy sukces Andrzej Witek

„Tegoroczny start na OCC stanowił dla mnie istotny element przygotowań do zbliżających się Mistrzostw Świata. Mimo, że nie był to bieg docelowy sezonu, ze względu na rangę zawodów zależało mi na jak najlepszym występie. Realnie oceniałem swoje szanse na miejsca w przedziale 5-15 i nie wynikało to z nadmiernej kurtuazji, a faktu, że stawka zawodników na dystansie 57 km zapowiadała się wyjątkowo mocno. Jeszcze przed rozpoczęciem rywalizacji dobrą wiadomością okazała się dla mnie zapowiadana pogoda i sprzyjający szybszym zawodnikom, bardziej biegowy profil trasy, jaki organizator zaproponował w ramach jej zmiany podyktowanej względami bezpieczeństwa. Sama rywalizacja miała bardzo dynamiczny przebieg. Mocna stawka zawodników spowodowała, że tempo biegu od samego początku było mocno ryzykowne i z góry można było kalkulować, że wielu z nich nie dotrze do Chamonix. Na moje możliwości realizowałem swoją strategię, przesuwając się w klasyfikacji w górę od ok. 20 miejsca po pierwszym fragmencie trasy na pozycję 4-5 w okolicy Przełęczy Col de Balme, skąd kierowaliśmy się długim zbiegiem w stronę mety. To właśnie na tym fragmencie udało mi się wywalczyć 3. pozycję, której nie oddałem już do samej mety. Jest to niewątpliwie mój największy sportowy sukces, dobry prognostyk przed mistrzostwami świata, ale przede wszystkim piękny dzień, który spłaca wielomiesięczne trudny przygotowań jakie nie są obce nikomu, kto poznał świat ultra od środka” – dodaje Andrzej.

Na dystansie CCC emocje były spore do ostatnich metrów! Martyna Młynarczyk zwyciężyła, kończąc trasę prowadzącą z włoskiego Courmayeur przez Champex-Lac w Szwajcarii do mety we francuskim Chamonix. Na ostatnich kilometrach Polka odparła atak Norweżki Sylvii Nordskar, wygrywając różnicą 18 sekund. Wysokie miejsca zajęli też Kasia Wilk (17. miejsce) i Marcin Rzeszótko (21. miejsce).

Jestem dumna z tego, jak rozegrałam ten bieg Martyna Młynarczyk

Biegacze na trasie UTMB © HOKA UTMB® Mont-Blanc Start UTMB 2025 © HOKA UTMB® Mont-Blanc

„To mój największy sukces i jestem ogromnie szczęśliwa z tego, jak pobiegłam w Chamonix. Był to dla mnie niesamowity wyścig, w którym od początku starałam się skupić na sobie, na swoim biegu i odczuciach. Po doświadczeniach z ubiegłego roku wiedziałam, co może pójść nie tak, dlatego bardzo chciałam uniknąć podobnych momentów. Najtrudniejszy okazał się odcinek od Vallorcine, zwłaszcza podbieg na La Flégère tam miałam swój największy kryzys. Na finałowym zbiegu, gdy Sylvie Nordskar mnie wyprzedziła, byłam szczerze zaskoczona. Powtarzałam sobie jednak, żeby trzymać się jej blisko za wszelką cenę blisko i czekać na okazję, żeby zaatakować. W końcówce znalazłam jeszcze trochę siły w nogach i mogłam powalczyć aż do samej mety. To zwycięstwo ma dla mnie ogromne znaczenie i długo będę pamiętać emocje, jakie towarzyszyły mi tego dnia. Jestem dumna z tego, jak rozegrałam ten bieg i bardzo cieszę się z wygranej” – opowiada Martyna.

W tym roku, podobnie jak Kamil, Martyna brała udział w Wings for Life World Run! Jest nie tylko utalentowaną ultra biegaczką, ale też asfaltową. Osiągnęła najlepszy wynik w Polsce, zajmując 2. miejsce na świecie.

TDS nie jest tak medialny jak UTMB, ale jego rosnąca popularność i uznanie wśród biegaczy świadczą o jego wyjątkowości. Dla wielu to prawdziwa „ekspedycja” w sercu Alp. Tutaj na tym dystansie szczególnie Polki pokazały, że są gotowe na tak ekstremalne wyzwania. Magdalena Kraszpulska finiszowała na 6. miejscu, a Karolina Wierzchowiak zajęła 8. pozycję. Równie imponująco wypadła Karolina Sopa, która ukończyła bieg na 30. miejscu, zdobywając pierwsze miejsce w kategorii K40-45.

„W tym roku podczas festiwalu UTMB zdecydowałam się na trasę TDS. Ponad 150 km i 9000 metrów przewyższeń to najtrudniejsze wyzwanie, z jakim przyszło mi się dotychczas zmierzyć. Sama trasa była wymagająca technicznie, a suma podejść i zejść mocno dawała się we znaki. Może zabrzmi to banalnie, ale nigdy wcześniej nie byłam w tak pięknych miejscach, jak podczas tego biegu. Widoki dosłownie zapierały dech w piersiach – obiecałam sobie, że wrócę tam treningowo, by móc je chłonąć bez pośpiechu. Oczywiście wracam do Chamonix w 2026 roku - zdecydowałam się jednak na koronny dystans, czyli UTMB. Wywalczona bezpośrednia kwalifikacja podczas tegorocznego Lavaredo ułatwiła mi podjęcie tej decyzji” – dodaje Karolina Wierzchowiak.

To prawdziwe święto trailu

Festiwal UTMB Mont-Blanc to nie tylko wyścigi i rywalizacja, ale także wydarzenie, które angażuje społeczność biegową na całym świecie, promując pasję do biegania górskiego i wspólne przeżywanie emocji związanych z tym sportem.