HONORIS zaprasza na urodziny! „TaZ” podsumowuje pierwszy rok

Powiem szczerze - myślałem, że szybciej ich znajdziemy. Jednak to złożony proces. Każdy zawodnik rozwija się w swoim tempie. Nie wiemy, czy za chwilę jeden z naszych graczy nie wystrzeli i dzięki temu będziemy w stanie rywalizować ze światową czołówką. Potencjał jest czymś, co dopiero uczymy się rozpoznawać. Łatwo jest zobaczyć, czy zawodnik dobrze celuje albo fajnie się komunikuje. Jednak wdrożenie takiego kogoś do drużyny, wkomponowanie go w skład, to zupełnie inny wymiar analizy.

