"UrQueeen": Życie jest zmienne. Z grami jest tak samo

Katarzyna "UrQueeen" Jajuga to jedna z największych streamerk w naszym kraju. W ostatnim czasie jednak oprócz samego streamingu wzięła udział w kilku innych, nieco mniej typowych dla niej wydarzeniach.

Bartłomiej Bukowski, RedBull.com: Zacznijmy może nietypowo, bo nie od gier, a od biegania. Ostatnio wzięłaś udział w wydarzeniu Wings for Life. Jak wrażenia?

Katarzyna "UrQueeen" Jajuga: Było naprawdę super! Bardzo mi się podobało. I to pomimo tego, że osobiście akurat niespecjalnie przepadam za bieganiem. Jeżeli jednak chodzi o całą imprezę, to naprawdę dodawała skrzydeł. Udało mi się na niej przebiec najdłuższy dystans w moim życiu. Zawsze się wzbraniałam przed długimi trasami, a tutaj przebiegłam prawie 10 km - dokładnie 9,8.

Stawiałaś sobie jakiś konkretny cel przed startem?

Chciałam osiągnąć właśnie te 10km, Nawet miałam w planach do tego specjalnie trenować, ale niestety od marca nieco mi się życie pomieszało i zabrakło na to czasu. Tak więc w praktyce poszłam na żywioł, a i tak prawie udało się dobić do tej granicy. Miałam już te 10 km w zasięgu wzroku, gdy Adaś mnie minął. Osobiście traktuję więc to jako cel osiągnięty. Te 200 metrów wielkiej różnicy w moim przypadku nie zrobi, a wewnętrzny psychiczny próg udało się osiągnąć.

Katarzyna "UrQueeen" Jajuga © Red Bull Content Pool

Jak oceniasz samą atmosferę wydarzenia?

Była bardzo fajna. Wzajemne wsparcie, do tego kreatywna zabawa… Wiele osób było poprzebieranych w ciekawe kostiumy. Poza tym biegacze bardzo fajnie podchodzili do innych, chociażby do ludzi na wózkach, co także było wyjątkowe. Biegniesz, a tu nagle słyszysz: “Prawa wolna, prawa wolna, wózki!”. Bardzo mi się to podobało. Gdy ktoś się wywrócił to od razu inni się zatrzymywali i pomagali… Piękne doświadczenie.

Czyli za rok wracasz?

Tak zdecydowanie!

Przechodząc natomiast do tematu gier. W tym roku jedną z głośniejszych premier było Elden Ring, które dość szybko jednak porzuciłaś. Dlaczego?

Premiera gry miała miejsce w lutym i praktycznie od razu się z tym tytułem odpaliłam. Później jednak zaczęły się pojawiać inne, nowsze gry, więc miałam przerwę.

Katarzyna "UrQueeen" Jajuga © Red Bull Content Pool Katarzyna "UrQueeen" Jajuga © Red Bull Content Pool Katarzyna "UrQueeen" Jajuga © Red Bull content pool Katarzyna "UrQueeen" Jajuga © Red Bull Content Pool Katarzyna "UrQueeen" Jajuga © Red Bull content pool

Samego Elden Ringa traktuję bowiem trochę tak jak grę Sekiro Shadows Die Twice. To jest taki typ gry, która wymaga dość silnego, odpowiedniego nastawienia psychicznego. Człowiek bowiem dość szybko się przy niej denerwuje. Osobiście podchodzę do niej na takiej zasadzie, że mam psychiczną siłę na ileś godzin grania. Jednak gdy po raz 20. trzeba podejść do jakiegoś bossa, męczysz się, szukasz na niego sposobu, to można się dosłownie zagotować. To jednak zrozumieją tylko gracze “soulslike’owi”. To są gry, które wymagają odnalezienia w sobie sporych pokładów spokoju i opanowania. Bez tego to się nie uda.

I choć faktycznie, miałam dłuższą przerwę od Elden Ring, to teraz do tego wracam. Stwierdziłam, że skoro ukończyłam wspomniane Sekiro Shadows Die Twice, to również chciałabym przejść tę grę. Jednak czy skończę ją w tym miesiącu, czy w kolejnym - zobaczymy. Póki będę miała siłę, to będę ją odpalała.

Poza Elden Ringiem ogrywałaś także kilka innych ciekawych tytułów jak Horizon Forbidden West, Plague Tale czy Sybiera: The World Before. Który najbardziej przypadł Ci do gustu?

Ojej… Trudne pytanie. Wychodzę z założenia, że każda gra jest inna i oferuje co innego. Podchodzę do tego trochę jak do książek, w zależności od tego jaki masz nastrój, to każda gra może być dobra. Wszystkie wyżej wymienione na pewno mi się bardzo podobały i fajnie się przy nich bawiłam.

Plague Tale przechodziłam już kolejny raz z uwagi na to, że niedługo wychodzi kolejna część - Plague Tale Requiem. Czasami bowiem, gdy planuję nowe tytuły, to lubię wrócić do wcześniejszych części, by przygotować się na to, co będzie w nowej odsłonie.

Katarzyna "UrQueeen" Jajuga © Red Bull Content Pool W zależności od tego jaki masz nastrój, to każda gra może być dobra. Katarzyna "UrQueeen" Jajuga

Nie potrafię jednak wskazać, która gra podobała mi się najbardziej. Wszystkie sprawiły mi dużo frajdy.

Oprócz gier fabularnych, pozostałaś też wierna Apexowi, gdzie udało Ci się wbić upragnionego mastera.

Tak i to jeszcze przed wyjazdem na Wings for Life, także jestem zadowolona.

Jakie to uczucie wbić wreszcie tą upragnioną rangę?

Fajne, zwłaszcza, że tę rangę zawsze wbijam grając solo, a to dodatkowe utrudnienie. Od razu jak zaczynasz to musisz brać pod uwagę, że jeden mecz będzie spoko, drugi też, ale potem kolejne pięć trzeba będzie zagryźć zęby i przygrindować. Dobór współgraczy bywa bowiem różny. Kiedyś jeszcze do tego były hard stucki. Teraz jednak już ich jednak nie ma, więc chociaż tutaj problem się zmniejszył.

Obecnie jednak w Apexie mamy nowy split, w którym bardzo dużo się pozmieniało. Jest chociażby całkowita rewolucja rankingowa. Gracze muszą się od nowa odnaleźć w tym świecie.

To specyfika tego typu tytułów. Twórcy często lubią coś zmieniać. Najpierw przez pierwsze sezony, ludzie się przyzwyczają do jakichś mechanik, a później nagle następuje zmiana i gracze muszą się dostosowywać od nowa.

Zauważyłam jednak swego rodzaju wibracje wśród graczy, zrobili się nieco nerwowi pod wpływem zmian.

A Ty jak je oceniasz?

Myślę, że zmiany zawsze są czymś fajnym. Dzięki temu nie jest nudno i cały czas tak samo. Kiedyś bowiem tak było chociażby w CS’ie, gdzie funkcjonowały konkretne mapy, wszyscy znali taktyki, z góry wiedzieli jak może potoczyć się rozgrywka. Tutaj gracze, którzy się przyzwyczaili do czegoś, muszą teraz przystosować się do zmian. Świat jest zmienny i tak samo jest z gierkami, co moim zdaniem jest fajne. Zawsze to nowe wyzwanie.

Katarzyna "UrQueeen" Jajuga © Red Bull content pool

Jakie teraz stawiasz sobie cele w Apexie? Wbicie Predatora?

Żeby wbić Predatora, to nie będę ściemniać, przydałaby się jednak drużyna trzech osób, z którymi stale grindujesz i masz na to czas. Wbicie tej rangi wymaga jednak bardzo mocnego grindu i zespołu, na którym możesz polegać. Tam nie ma już za bardzo przypadków, gdy ktoś się czegoś musi domyślać. Grając z kolegami można spushować w trójkę. Pojedynczo ciężko coś ugrać.

Dlaczego zatem grasz solo?

Jest kilka powodów. Przede wszystkim jako streamer mam wówczas większą swobodę funkcjonowania godzinowo. Mogę każdego dnia odpalić się o dowolnej porze, od nikogo nie jestem zależna. Na początku jak grałam w Apexa to montowałam sobie drużynkę, jednak z czasem, gdy nie chcesz iść w stronę turniejów, to dochodzisz do etapu, że osoby, które grają na poziomie, który cię interesuje chcą w nich grać, natomiast pozostali niekoniecznie. I tu pojawia się różnica w osobistych celach.

Drugą rzeczą jest fakt, że gdy szukałam jakichś drużyn, to musiałam rezygnować z mojej legendy, którą gram na rzecz jakiegoś teammate’a i szczerze mówiąc to mnie męczyło. Tak więc na dziś gram po prostu kim chcę, jak chcę, o której chcę i gdzie chcę.

Katarzyna "UrQueeen" Jajuga © Red Bull Content Pool

Ostatnio też miałaś okazję spróbować swoich sił jako komentator w turnieju Atrium GameZone. Zdarzało Ci się już wcześniej coś komentować?

Jedynie turnieje CS:GO. Jeżeli chodzi o Fortnite to był to mój debiut.

Ogólnie było bardzo fajnie. Jestem rozgadaną osobą, a do tego jeszcze miałam sympatycznego towarzysza do współkomentowania jakim był “Izzodnam”, tak więc bardzo przyjemnie upłynął mi czas. Szkoda tylko, że nie mieliśmy za dużo fragmentów do end game’u, by było co komentować. Mogło tu być troszeczkę więcej wizji, ale mimo wszystko fajnie się bawiliśmy, a i widzom także podobał się event.

Widziałabyś się częściej w takiej roli?

Komentowanie, jak najbardziej, jest fajne. Raz na jakiś czas czemu nie. Natomiast jeżeli miałabym zajmować się tylko tym, np. w jakiejś telewizji, to chyba na dłuższą metę mogłabym się tym zmęczyć. Wówczas trzeba rezygnować ze swoich prywatnych planów, wymaga to czasu, trzeba poświęcić swój dzień na nieco inne aktywności, a ja jednak w dalszym ciągu chciałabym też grać. Tak więc raz na jakiś czas mogę śmiało komentować, jednak aby stanowiło to 100% mojego zaangażowania to niekoniecznie.

Widać, że jesteś osobą, która bardzo lubi wolność, swobodę

Życie ogólnie jest zmienne. Wychodzę z założenia, że czas, który upływa nieustannie zmienia nasze warunki życiowe. Tak też jest z grami. Co chwilę wychodzą nowe tytuły, pojawiają się nowe systemy, człowiek jest tego ciekawy. W danym roku jedna gra jest mainstreamowa, a za trzy lata może się zdarzyć, że całkowicie umrze.

Nauczona doświadczeniem biorę pod uwagę, że dana gra może funkcjonować tylko określony czas. Tak więc nie chciałabym się zamykać w jednym tytule, bo później może to rodzić jakieś negatywne emocje. Jest zresztą tyle pięknych gierek, które można ogrywać

Na jakie zatem tytuły obecnie czekasz najbardziej?

Oj trochę tego jest. Zdecydowanie najbardziej jednak na Hogwart Legacy. Ogrywałam wszystkie dostępne części Harry’ego Pottera. Kilka z nich mi się bardzo podobało. Natomiast na tę najnowszą część czekam z ogromną niecierpliwością, gdyż na trailerach wygląda fenomenalnie. Chętnie wrócę do tego świata, bo zawsze byłam jego dużą fanką.

Na pewno też chętnie zagram w God of War Ragnarok. To jednak bardziej soulsowy tytuł, zdecydowanie trudna giereczka. Zobaczymy, czy będę podchodzić do niej na “Bogu wojny” czy jednak wybiorę trochę niższy poziom trudności aby ją ukończyć. Nie ukrywam, że “Bóg Wojny” we wcześniejszej części był ciężki…

Z kolei dla fanów Nintendo Switcha ma pojawić się Zelda Breath of the Wild 2, więc zobaczymy… Na pewno będzie wiele do ogrania.

