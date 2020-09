US Open w liczbach: Dużo tenisa, hamburgerów i pieniędzy

Iga Świątek wygrała w nocy z wtorku na środę polskiego czasu swój pierwszy mecz tegorocznej edycji US Open – w I rundzie pewnie pokonała Rosjankę Veronikę Kudermetową 6:3, 6:3. Kolejną rywalką Polki będzie w czwartek Amerykanka Sachia Vickery. Ten moment oddechu to dobra okazja, by przyjrzeć się turniejowi nieco bliżej…

23 771

Tylu kibiców w poprzednich latach mieściło się na Arthur Ashe Stadium, czyli korcie centralnym US Open. To największy stadion tenisowy świata – górny rząd trybun znajduje się na wysokości dachu 10-piętrowego wieżowca! W tym roku kibiców ze względów bezpieczeństwa jednak nie będzie.

53 400 000

Dolarów wynosi pula nagród w US Open. Zwyciężczyni singla w rywalizacji kobiet i mężczyzn odjadą z Nowego Jorku z czekami na 3 000 000 dolarów, co potwierdza, że tenis jest wciąż jednym z najbardziej dochodowych sportów. A na pewno numerem jeden wśród kobiet, bo….

9

Tyle tenisistek znajduje się na liście 10 najlepiej zarabiających kobiet w zawodowym sporcie. To nie pomyłka – prawie wszystkie najlepiej zarabiające sportsmenki globu to tenisistki. W 2018 roku najwięcej zarobiła Serena Williams – blisko 30 mln dol., z czego 4,2 mln dol. w turniejach, a ok. 25 mln dol. – na kontraktach sponsorskich. W zeszłym roku numerem jeden była Japonka Naomi Osaka. Tak wysokie zarobki w kobiecym tenisie to efekt dwóch czynników – zwycięskiej walki o równy status zawodowy kobiet i mężczyzn toczonej od lat 70. (która nie udała się nigdy np. w golfie czy piłce nożnej) oraz świetnego marketingu federacji WTA, która uczyniła z kobiecego tenisa atrakcyjne widowisko telewizyjne – na korcie i poza nim.

PS. Tą jedyną spoza tenisa w Top 10 jest piłkarka Alex Morgan.

61 000

Dolarów płacą w Nowym Jorku za… niewygranie ani jednego meczu. Taka nagroda czeka na zawodników, którzy odpadną w I rundzie singla. To ok. 223 tys. zł. Łatwe pieniądze? Nie do końca, bo najtrudniejszą sztuką w tenisie jest dostać się do czołowej 100 rankingu, która gwarantuje start w Wielkim Szlemie i taką wypłatę nawet za porażkę. Ale skutek uboczny, z jakim walczą władze wielkich Szlemów, jest start w imprezach kontuzjowanych zawodników. Aby zgarnąć czek – czasem przyjeżdżają na Szlemy kontuzjowani, grają pół meczu, kreczują [poddają mecz z powodu urazu] i inkasują pieniądze.

7

Jeśli kiedyś na korty znów wrócą kibice, to linią metra numer 7 najłatwiej dostać się można z Manhattanu na położone w dzielnicy Queens korty. Na pewno nie przegapicie przystanku – po prawej stronie torów nadziemnej kolejki prężą się korty US Open, po lewej – gigantyczny stadion baseballowy New York Mets – Citi Field [na zdjęciu poniżej jest odwrotnie, bo to widok z Queens na Manhattan, czyli odwrotny kierunek]. Gdy baseball nałoży się na tenis, przygotujcie się na tłok na stacji.

0

Zero – tyle razy w ćwierćfinale singla w Nowym Jorku grała Agnieszka Radwańska. Był to jej zdecydowanie „najgorszy” ze Szlemów. Powodem była stosunkowo wolna twarda nawierzchnia, która w Nowym Jorku jest wolniejsza niż np. w Australii, nie mówiąc już o superszybkiej trawie w Wimbledonie. Agnieszce wolne nawierzchnie nie pasowały, bo grała z kontrataku – trudniej jej było wygrywać na czerwonej mączce w Paryżu (jeden ćwierćfinał) i właśnie w US Open, bo w uderzenia trzeba było wkładać więcej siły i częściej samemu prowadzić grę.

250 000

Hamburgerów i hot dogów zjadają co roku kibice na kortach US Open. Gigantyczna strefa restauracyjna znajdująca się pod Arthure Ashe Stadium to najbardziej zatłoczone miejsce na kortach, choć akurat w tym roku pozostanie pusta.

825 000 000

Płaci telewizja ESPN za 11-letni kontrakt, by móc transmitować mecze US Open. Tenis to w Stanach sport z drugiego szeregu, ale ma milionową rzeszę stosunkowo dobrze zarabiających fanów.

16 lat i 8 miesięcy

Miała Amerykanka Tracy Austin – najmłodsza zwyciężczyni turnieju w 1979 r.

5 godzin 26 minut

Trwał najdłuższy mecz w historii US Open pomiędzy Stefanem Edbergiem i Michaelem Changiem w półfinale w 1992 r. Ostatecznie Szwed zwyciężył 6:7 (3-7), 7:5, 7:6 (7-3), 5:7, 6:4.

5

Tytułów US Open w singlu mają Pete Sampras, Roger Federer i Jimmy Connors. Najwięcej w erze open, czyli odkąd tenis stał się zawodowym sportem.

1

Raz grała dotąd w seniorskim US Open Iga Świątek. W 2019 roku doszła do II rundy. Jak będzie tym razem?

44 minuty

Trwał najkrótszy mecz zeszłorocznego US Open. Serena Williams pokonała w nim Qiang Wang 6:1, 6:0