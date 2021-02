Zazwyczaj najtrudniejszym krokiem jest odpowiedni dobór stylu gry, a tym samym swoich ulubionych Agentów. Zanim więc podłączysz się do kolejnego meczu rankingowego albo zapiszesz się do

Lurker

Aby umiejętnie dostosować styl gry do swoich celów, trzeba najpierw zrozumieć podstawowe role w Valorant. Trzeba też pamiętać, że nie zawsze pokrywają się one z klasami sugerowanymi przez grę! Zeek tłumaczy: “Lurkerem jest ten gracz, który niespodziewanie zachodzi przeciwnika z flanki, podczas gdy reszta drużyny walczy na głównej linii frontu, w zupełnie innym miejscu”. Zadaniem Lurkera jest więc doskonałe opanowanie map i wykorzystanie błędów wroga.

Zasada jest prosta: wiedząc, w którym kierunku patrzą przeciwnicy, możesz zaatakować z niespodziewanego i nie bronionego kierunku. Musisz jednak być kreatywny. Wiele zagrywek zadziała tylko raz, a przeciwnik nie popełni drugi raz tego samego błędu i tym razem będzie doskonale przygotowany. Upewnij się więc, że grasz w sposób nieprzewidywalny, zaskakujący i zmuszający wroga do ciągłego zgadywania. Czasami nawet nie musisz wykonywać swojego ruchu - wystarczy, że wroga drużyna będzie w stanie wiecznego niepokoju! Do tej roli polecamy przede wszystkim dwóch Agentów: Omena oraz wydanego w styczniu 2021 roku Yoru. Zdolności Z Cieni oraz Drift Przez Wymiary to nardzędzia idealne dla Lurkera.

Fragger