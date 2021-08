Mistrzowie Red Bull Campus Clutch radzą, jak wygrywać w VALORANT

to największego typu mistrzostwa na międzynarodowej scenie VALORANT. Ponad 25 000 studentów z 50 krajów wzięło udział w rozgrywkach, ale tylko 12 drużyn dostało się do fazy finałowej w stolicy Hiszpanii, Madrycie. Każda z nich ma inne metody przygotowania i inne rytuały przedmeczowe - sprawdźmy, które z nich był najlepsze!

Aby osiągnąć taki sukces trzeba być doskonale przygotowanym na każdą ewentualność. By rywalizować na równi z najlepszymi zawodnikami z całego świata nie wystarczą tylko umiejętności mechaniczne, ale także pełne skupienie i oczyszczenie umysłu. Każdy gracz jest inny, ma inne potrzeby i metody, ale to właśnie one potrafią zadecydować o wyniku spotkania.

