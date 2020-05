Valorant: oto najlepsze umiejętności wszystkich agentów dostępnych w grze!

Valorant to najnowsza gra o esportowym zacięciu, którą swego czasu analizowaliśmy pod kątem podobieństw do CS:GO i Overwatcha . Produkcja ta, za powstanie której odpowiada Riot Games , to naprawdę solidna strzelanka , chociaż dyskusyjnym jest dostęp do zamkniętej bety - aby otrzymać egzemplarz gry, należy... oglądać streamy z Valoranta na twitchu (i liczyć, że po paru-nastu, a nie parudziesięciu godzinach otrzymamy akces do wirtualnej zabawy).

Co jednak, jeśli dostęp ów już wydropiliśmy i zapoznaliśmy się z najważniejszymi wskazówkami, które mogą nam pomóc w rozpoczęciu zabawy w Valorant ? Warto teraz zastanowić się którym z herosów będziemy grali - wybór powinien paść przynajmniej na kilku, ponieważ czasem zdarzyć może się sytuacja, w której nasz ulubiony protagonista zarezerwowany zostanie przez innego gracza. Przeczytaj poniższe opisy, jeśli szukasz odpowiedzi "którym agentem w Valorant gra się najlepiej" - każdy heros ma kilka umiejętności , ale w poniższym zestawieniu skupiliśmy się na najciekawszych skillach, które wyróżniają herosów na tle innych bohaterów. Zapoznaj się z każdym bohaterem i podejmij mądrą decyzję!

AGENCI VALORANT... ORAZ ICH UMIEJĘTNOŚCI:

BREACH

Breach jest przedstawicielem klasy "Inicjator" - oznacza to, że protagonista ten wspomaga drużynę, by ta mogła ruszyć do akcji i odepchnąć obrońców. Wśród umiejętności tego herosa znajdziemy zarówno zdolności określane mianem defensywnych, jak i umiejki ofensywne. Jest to więc postać nietrudna do opanowania - warto rozważyć jej zwerbowanie (zakup) jako jednego z pierwszych herosów, gdyż na początku przygody z Valorantem Breach należy do grona postaci zablokowanych.

NAJWAŻNIEJSZE UMIEJĘTNOŚCI BREACHA:

Rozbłysk: umiejętność ta pozwala Breachowi wyzwolić oślepiający ładunek, który heros przepuści przez ścianę - wprost na czających się za nią przeciwników - by uniemożliwić im przez chwilę patrzenie na ekran. Wrogowie są wtedy łatwym celem, który można bez większych problemów wyeliminować.

Wstrząs Wtórny: Niby umiejętność ta jest dosyć powolna (przeciwnicy mogą łatwo ominąć jej obszarowe działanie), jednak jej aktywacja zazwyczaj zwiastuje, że bohaterowie drużyny przeciwnej oberwą z innej strony. Skill ten pozwala na wystrzelenie przez ścianę ładunku, którego eksplozja zada nieprzyjaciołom spore obrażenia.

Kaskadowe Tąpnięcie: Najważniejsza umiejętność Breacha - jego zdolność ultymatywna - pozwala na oszołomienie i wybicie w powietrze każdego, kto znajdzie się w polu rażenia zdolności. Grając Breachem należy zatem uważać, aby nie zastosować tej akcji przeciwko członkom swojej drużyny!

Brimstone

Prawie żaden spośród agentów w grze Valorant nie jest tak wszechstronny, jak Brimstone. Najlepszą zdolnością specjalną tego bohatera są chmury dymu, które ten zaprawiony w boju "kontroler" (klasa postaci specjalizująca się w rozgrywaniu potyczek na niebezpiecznych obszarach) wysyłać może w dowolne miejsce na arenie zmagań - wystarczy, ze spojrzy na mapę i wybierze konkretne lokacje.

NAJWAŻNIEJSZE UMIEJĘTNOŚCI BRIMSTONE'A:

Podpalacz: Przypominać może koktajl Mołotowa. To pocisk zapalający, który wybucha po kontakcie z ziemią, w dodatku zapalając na pewien czas obszar wokół wybuchu. Jest niezwykle niebezpieczny w połączeniu ze wspomnianymi wyżej chmurami dymu, w które wejść może nieopatrzny przeciwnik.

Ostrzał Orbitalny: Potworna broń laserowa wystrzelona z niebios wprost we wskazane przez Brimstone'a miejsce. Umiejętnie użyta potrafi zabić nieprzyjaciela lub zapędzić go w kozi róg, aby - już przy pomocy pukawek lub noża - ubić niemilucha, który uniknął zniszczenia za pomocą Ostrzału Orbitalnego.

Cypher

Królem defensywy w Valorant jest najprawdopodobniej Cypher. Nie należy on do pięciu pierwszych agentów odblokowanych "na start", ale jego zwerbowanie powinieneś przemyśleć w pierwszej kolejności - o ile oczywiście zależy ci na rozwinięciu strategicznych skrzydeł w Valorancie!

NAJWAŻNIEJSZE UMIEJĘTNOŚCI CYPHERA:

Kamera szpiegowska: Cypher może umieścić na dowolnej ścianie gadżet, który umożliwia mu spoglądanie za wyłomy i przeszkody terenowe - bez wychylania głowy, którą łatwo można odstrzelić. Kamera może być też stosowana jako wabik skupiający ostrzał nieprzyjaciela (i celownik jego broni) na sobie. Wykorzystaj chwilę, w której przeciwnik jest rozproszony, aby przyskrzynić go gradem kul ze swojej broni!

Potykacz: Gadżet ten umożliwia krótkotrwałe oszołomienie przeciwnika i utrudnienie mu widzenia - wystarczy umieścić potykacz na jednej ze ścian, by specjalna linka została rozwieszona między dwiema przeciwległymi ścianami. Warto umieszczać pułapkę przy kostkach - czasem wróg jej nie zauważy i nie zdąży odstrzelić zanim gadżet ten zostanie przez niego aktywowany.

Kradzież neuronów: Zdolność ultymatywna Cyphera pozwala mu dostrzec pozycje wszystkich żyjących wrogów na mapie - musi on jednak wpierw powalić jednego z nich i wymierzyć w niego celownikiem. Najlepiej więc korzystać z tego gadżetu na samym początku rundy, gdy do ubicia zostaje jeszcze 4 przeciwników pozostających przy życiu.

Jett

Jett to agentka należąca do klasy "szturmowiec" - czyli jednostka sklasyfikowana jako ta, która w pierwszej kolejności rusza do boju i zdobywa fragi na konto zespołu - której używanie może być dyskusyjne. Dysponuje co prawda świetnymi umiejętnościami, niemniej jednak jej hitbox na głowie... kończy się na ramionach. Oznacza to, że strzelając w barki bohaterki otrzymać możemy ten sam efekt - gra takie strzały zaliczy jako headshoty, które skutecznie wyeliminują Jett z dalszej rozgrywki.

NAJWAŻNIEJSZE UMIEJĘTNOŚCI JETT:

Jett dysponuje wieloma zdolnościami pozwalającymi poruszać się w błyskawicznym czasie z jednego punktu do drugiego. Jej Prąd wstępujący to nic innego, jak super skok pozwalający wdrapać się na konkretne miejscówki usytowane nieco wyżej (do których niektóre postacie dostać mogą się wyłącznie dzięki współpracy z innymi agentami), a Pomyślny wiatr to efekciarski dash, który może wpędzić przeciwników w kompletną dezorientację i chaos. Ult pozwala jej natomiast na rzucanie zabójczymi sztyletami, które gwarantują instant-kill, jeśli tylko dotrą do swego celu (noże uzupełniają się, gdy ubijesz niemilucha przy pomocy tej zdolności).

Omen

Tajemnicza postać z kapturem zasłaniającym twarz, to Omen - podobnie jak wspomniany wyżej Brimstone, jest kontrolerem. Jego umiejętności są jednak nieco trudniejsze do opanowania - lepiej więc odblokować tego agenta dopiero po otrzaskaniu się porządnie z podstawowymi herosami. Najbardziej charakterystyczną umiejętnością Omena jest Mroczna osłona - przy jej stosowaniu należy jednak pamiętać, że fioletowa sfera przysłaniająca widok, którą wytwarza Omen, jest ciężkawa. Nawet więc jeśli zawiesimy ją gdzieś w powietrzu, ta zacznie opadać i zatrzyma się dopiero na podłożu.

NAJWAŻNIEJSZE UMIEJĘTNOŚCI OMENA:

Krok w mrok: Za pomocą teleportacji możesz (zupełnie jak Jett) przeskoczyć w miejsca niedostępne dla innych bohaterów. Musisz jednak uważać - zdolność ta nie działa natychmiastowo i należy chwilę poczekać, aż umiejka zostanie przed aktywacją "załadowana". W dodatku ma ona ograniczony zasięg, w przeciwieństwie do ulta Omena.

Z cieni: Zdolność ultymatywna Omena pozwala mu na teleportację w dowolne miejsce na mapie - wystarczy, ze wybierze on konkretny punkt na mapie. Umiejętność ta może zostać przerwana przez wrogów, którzy mogą ustrzelić szalejący po planszy mroczny cień - czyli teleportującego się Omena.

Phoenix

Phoenix to jedna z najbardziej samowystarczalnych postaci spośród wszystkich agentów w Valorant. Dlaczego? Ponieważ płomienie - które są bazą jego umiejętności - uzdrawiają go. W dodatku może oślepiać przeciwników znajdujących się za wyłomami dzięki Podkręconej piłce , by w chwilę później wyskoczyć zza węgła i błyskawicznie ich eliminować. Nietrudno jednak zdolnościami tymi uprzykrzyć życia kolegom z drużyny, dlatego tak ważna jest wzajemna komunikacja z innymi graczami!

NAJWAŻNIEJSZE UMIEJĘTNOŚCI PHOENIXA:

Gorące ręce: To zdolność bardzo podobna do "Podpalacza" Brimstone'a - Phoenix wykrzesuje ze swych rąk iskrę, która zmienia się w kulkę ognia. Nic nie stoi na przeszkodzie, by cisnąć nią przed siebie - nie poleci ona jednak równolegle do ziemi, a po chwili zacznie opadać. Dlatego też warto stosować ją do przerzucania ponad przeszkodzami lub... w formie apteczki (pamiętaj, że płomienie uzdrawiają wyłącznie protagonistę!).

Drugie podejście: Phoenix może aktywować swoją umiejętność ultymatywną, by zagwarantować sobie szansę na drugie życie i po postrzale powrócić do świata żywych, niczym przysłowiowy "feniks z popiołów". Po uruchomieniu zdolności przez krótki czas agent ten może szarżować pozycje wrogów bez obaw o utratę życia (czyli istnieje cień szansy na zagrywkę bardziej brawurową, niż zazwyczaj) - nawet jeśli przeciwnik go zastrzeli, nie zdobędzie fraga - a protagonista, zamiast umrzeć, wróci do miejsca, w którym aktywował swoją zdolność ultymatywną.

Raze

Raze to kolejny szturmowiec wśród agentów Valorant, którzy ładują się w walkę na pierwszej linii każdego ze starć. Jej zdolności sprawiają jednak, że dobrze jest mieć ją w swoim zespole - krucho natomiast, jeśli trafi się ona w drużynie przeciwnej. Czym Raze zasłużyła na miano wartościowego członka każdej ekipy - poza ultem o nazwie Gwóźdź programu , który roznosi nieprzyjaciół na strzępy?

NAJWAŻNIEJSZE UMIEJĘTNOŚCI RAZE:

Bombowa paka: Dzięki tej umiejce Raze pozostawia na mapie ładunek wybuchowy, który przykleja się do powierzchni wybranej przez gracza sterującego tą agentką. Zdolność ta, poza obrażeniami od wybuchu, odrzuca nieprzyjaciół w tył - co można wykorzystać, wykurzając przeciwników z ich kryjówek.

Bum bot: Robot, przypominający nieco automatyczny odkurzacz, który namierza wrogów i bezwzględnie ich atakuje (jeśli ci oczywiście nacierającej nań machiny nie ustrzelą). Diablo efektywne, warto wykorzystać w wąskich przesmykach!

Sage

W Valorant trudno natrafić na rozgrywkę, w której żaden z członków drużyny nie przejął kontroli nad Sage. Dzieje się tak jednak nie bez powodu - agentka ta to przedstawiciel klasy "strażnik", co oznacza, że zmyślne wykorzystanie jej umiejętności pozwala na przejęcie kontroli nad danym obszarem i utrzymanie go (przynajmniej do czasu przybycia posiłków) dzięki stawianiu specjalnych barier. Może także uzdrawiać i wskrzeszać swoich kompanów z drużyny.

NAJWAŻNIEJSZE UMIEJĘTNOŚCI SAGE:

Lecząca kula: Sage jest w stanie wytworzyć specjalną sferę, która uzdrawia członków drużyny, gdy ci są ranni. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, by agentka ta zastosowała ową umiejętność na sobie, tym samym uzdrawiając siebie i swoje rany.

Wskrzeszenie: Sage potrafi wyrwać swoich towarzyszy z objęć śmierci - celując w zabitego sojusznika może przywrócić mu życie. Zdolność tę należy jednak wykonać upewniwszy się, że w pobliżu nie ma wrogów. Dlaczego? Ponieważ to ult, czyli możliwy jest do wykonania po załadowaniu tej zdolności zabójstwami, czy zbieraniem specjalnych czarnych orbów znajdujących się na mapie - w dodatku przez chwilę podczas trwania tego procesu zarówno wskrzeszający, jak i wskrzeszany są łatwym kąskiem dla łowców fragów!

Sova

Sova to typowy łowca informacji - dzięki jego umiejętnościom drużyna może zyskać wiedzę na temat aktualnej pozycji agentów z wrogiej drużyny. Za najlepsze narzędzie Sovy uznać można jego łuk oraz Strzałę zwiadowczą - zdolność kryjąca się domyślnie pod przyciskiem "E" to nic innego jak sonar, który po wbiciu w ścianę (lub inną powierzchnię) wysyła impuls zdradzający pozycję najbliższych nieprzyjaciół. Czasem wrogowie w błogiej nieświadomości kampią wyczekując wrogów, ale Sova zdradzi ich pozycję w prosty sposób - może więc w prosty sposób przechylać szalę zwycięstwa na stronę własnej drużyny.

NAJWAŻNIEJSZE UMIEJĘTNOŚCI SOVY:

Strzała-piorun: Idealne do clutcha, gdy drużyna przeciwna jest blisko dezaktywacji podłożonego przez drużynę gracza Spike'a. Wystarczy wbić strzałę-piorun nieopodal urządzenia - by w ostatnich sekundach gry zabezpieczyć się przed jego rozbrojeniem (a tym samym przegraniem meczu). Na arenie treningowej spróbuj poćwiczyć różne techniki użycia tejże strzały, by w trakcie meczu być niezwykle efektywnym... i ratować rundy, które wydawałoby się, że skazane są na niepowodzenie.

Furia łowcy: Zdolność ultymatywna Sovy, która jest bardzo irytująca - szczególnie dla przeciwników. Sova wykorzystuje bowiem swój łuk, aby wystrzelić ładunek energetyczny, który potrafi przenikać ściany - jednocześnie zdradzając pozycję przeciwnika, jeśli uwolniona przez Sovę energia miała kontakt z przeciwnikiem. Strzały Sovy są bardzo trudne do uniknięcia - czasem lepiej więc chwycić nóż i wycofać się z terenu ostrzeliwanego przez zdolność specjalną tego agenta, niż wpakować się w sam środek jej działania.

Viper

Viper to kolejna agentka potrafiąca kontrolować dany sektor mapy - głównie przez swoją zdolność ultymatywną, ale pozostałe umiejki wcale nie są gorsze! Jeśli widzisz tego bohatera w zasięgu wzroku, miej się na baczności - głównym jego atutem są trujące toksyny, z których korzysta, by odebrać punkty życia innym agentom!

NAJWAŻNIEJSZE UMIEJĘTNOŚCI VIPER:

Toksyczna zasłona: Jedna z ciekawszych umiejętności Viper, która pozwala rozegrać poszczególne miejscówki w naprawdę taktyczny sposób - ułatwiając zabawę członkom drużyny, a jednocześnie uprzykrzając życie przeciwnikom. Agentka wykorzystuje wyrzutnię emitera gazu, aby wystrzelić przed siebie rząd emiterów trujących oparów. Aktywacja emiterów sprawia, że z ich wnętrza wydobywa się gaz zadający obrażenia - można jednak wyłączać emitery, aby bezpiecznie przejść na ich drugą stronę. Aktywowane emitery ograniczają także widoczność, przysłaniając wszystko, co dzieje się za gazowymi oparami.

Gniazdo żmij: Ultymatywna zdolność Viper, która wytwarza wokół agentki ogromną kopułę gazu, obniżając w jej obszarze zdrowie wszystkich bohaterów. Zdolność ta wprowadza ogromny chaos na polu bitwy, szczególnie gdy Viper zniknie, a ostatni z graczy drużyny przeciwnej spróbuje ją odnaleźć w oparach trującego dymu.

