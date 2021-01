Valorant - to najlepsze umiejętności wszystkich agentów w grze!

Breach jest przedstawicielem klasy "Inicjator" - oznacza to, że protagonista ten wspomaga drużynę, by ta mogła ruszyć do akcji i odepchnąć obrońców. Wśród umiejętności tego herosa znajdziemy zarówno zdolności określane mianem defensywnych, jak i umiejki ofensywne. Jest to więc postać nietrudna do opanowania - warto rozważyć jej zwerbowanie (zakup) jako jednego z pierwszych herosów, gdyż na początku przygody z Valorantem Breach należy do grona postaci zablokowanych.