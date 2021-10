Vex – historia i umiejętności

Chcesz zacząć grać w League of Legends? Oto … W League of Legends dostępnych jest aż 155 …

Siedząc wiecznie sama w swoim pokoju, odnalazła towarzysza we własnym cieniu. W końcu był idealny. Czarny jak mrok i do tego nie odzywający się nawet słowem, a Vex najchętniej oddzieliłaby się za jego pomocą od reszty świata.

Wszystko zmieniło się, gdy Czarna Mgła spowiła jej miasto, a ona jako jedyna nie czuła lęku, nawet nie dołączyła do pozostałych Yordlów walczących z Mgłą, by uwolnić Bandle City.

W siedlisku Czarnej Mgły na Wyspach zawarła sojusz ze Zniszczonym Królem Viego, gdy odkrył, że ludzie popadający w rozpacz za sprawą ataków Yorldki, stają się też bardziej podatni na jego Harrowing. Niestety z czasem Vex zrozumiała, że jej sojusznik nie napawa się niedolą i rozpaczą tak, jak ona. Jego celem było jedynie przywrócenie do życia ukochanej małżonki.

Po tym spotkaniu pozostało jej jedynie wrócić na Wyspy Cienia i tam, jak wcześniej w swoim pokoju, dalej być ponuraczką i walczyć ze szczęściem wykorzystując do tego swój cień. W końcu taka ilość marazmu sprawia, że odechciewa się wszystkiego.

