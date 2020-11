Violet: Cosplayerzy, wyciągajcie stroje z szafy!

Trwają zapisy do drugiej edycji konkursu CosplayON pod patronatem Pyrkonu oraz z medialnym wsparciem Polsat Games – tak jak przed rokiem, do wygrania są atrakcyjne nagrody: 5 tys. zł na stworzenie wymarzonego stroju na pokaz specjalny na Maskaradzie 2021 oraz główna rola w serii video o powstawaniu stroju cosplayowego. Faza zapisów do konkursu trwa do 11 grudnia, a wszystkie szczegóły znajdziecie na stronie konkursowej . Tak, jak przed rokiem, jedną z jurorek oraz ambasadorką konkursu jest Violet Cosplay . Poprzednio sporo rozmawialiśmy o tym, skąd wzięła się u niej pasja dla cosplayu i o polskim środowisku , tym razem mocniej koncentrujemy się na tym, co „tu i teraz”.

Rok 2020 dał się we znaki wszystkim, cosplayerom na pewno też. Odwołano wiele imprez, jak sobie radzicie?

Violet: 2020 jest bardzo wymagającym rokiem chyba dla każdego i pod każdym względem. Jedynym plusem jest niekończący się strumień memów, którymi karmię siebie i fanów od początku pandemii. To chyba mój sposób na przyswojenie kolejnych absurdów, które na nas spadają właściwie każdego tygodnia. Cosplay, jak wiele innych branż, właściwie stanął w miejscu w pierwszej połowie roku i gdyby nie oszczędności i możliwość pracy zdalnej mojego partnera, pewnie mieszkałabym u rodziców pod schodami (śmiech). W drugiej połowie roku coś się niby ruszyło, nieśmiało zaczęły pojawiać się zlecenia, ale przez niepewną sytuację eventową wszystkie plany były bardzo ulotne i w rezultacie wiele projektów nie doszło do skutku. Niesamowite jednak jest to, jak szybko społeczność cosplayowa i organizatorzy umieli przystosować się do nowych warunków. I tak np., zamiast pracy na evencie, są sponsorowane streamy, zamiast występów na scenie - konkursy online.

Czy siedzenie w domu sprzyja kreatywności cosplayowej, czy niekoniecznie?

To pewnie zabrzmi dziwnie, ale lockdown był spełnieniem marzeń - to najlepsze miesiące ostatnich lat. Jestem introwertykiem, zestresowanym freelancerem, pracuję z domu, wiele rzeczy zamawiam online, mam zawsze kilka zaczętych projektów na raz, mam spotkania i zobowiązania... i nagle wszystko to idealnie się poukładało - dostawy online za darmo w wielu miejscach, darmowy internet w telefonie, zero zobowiązań towarzyskich i tygodnie wolnego od zleceń! Cisza i spokój na przeczytanie zaległej książki czy spędzenie trzech dni przy konsoli bez kaca moralnego, że marnuję czas czy nie jestem wystarczająco produktywna. Zdaję sobie oczywiście sprawę ze swojej uprzywilejowanej sytuacji, nie mam finansowych ani rodzinnych zobowiązań i przez to mogę bez żalu zamknąć się na kilka miesięcy w domu, ale nie będę ukrywać - teraz już bardzo brakuje mi eventów, a nawet deadline’ów (!), spotkań z fanami i znajomymi czy chociażby podróżowania!

Violet Cosplay jako Ashe © MLC Foto

Ruszyła druga edycja CosplayON. Po raz kolejny jesteś ambasadorką konkursu – dlaczego warto wziąć udział?

Dlatego, że i tak nie macie nic lepszego do roboty! Żartuję oczywiście, cosplayer zawsze ma dużo na i w głowie, a tak na poważnie to warto wziąć udział, bo nie wymaga to żadnego wysiłku poza wrzuceniem w formularz paru reprezentacyjnych zdjęć i kilku zdań opisu w zgłoszeniu, a wygrana jest fantastyczna i chyba nieporównywalna z żadnym innym konkursem.

Byłam zachwycona różnorodnością kostiumów w finale poprzedniej edycji CosplayON Violet

Zgłaszać można kostiumy nie tylko nowe, ale nawet kilkuletnie, warunek jest jeden – muszą być wykonane własnoręcznie. Ale to chyba nie jest duże ograniczenie?

Każdy cosplayer ma garaż, schowek albo chociaż szafę zapchaną kostiumami, a poprzednie konkursy online w tym roku pokazały, że są to stroje na bardzo wysokim poziomie i cosplayerzy bardzo użytecznie spędzali lockdown, więc wydaje mi się, że to ograniczenie nie podetnie metaforycznych ani dosłownych skrzydeł naszym cosplayerom (śmiech).

Fantastyczne video z Pyrkonu 2019

Jak oceniasz poziom zeszłorocznego konkursu i finałowe rozstrzygnięcie?

Byłam zachwycona różnorodnością kostiumów w finale! Bardzo cieszy mnie, że Polska ma tak wysoki poziom, przez co nasi cosplayerzy są znani na całym świecie jako jurorzy, zwycięzcy konkursów czy chociażby świetni fachowcy do współpracy i wiele takich osób znalazło się w finale. Z drugiej strony, dowiedziałam się też o paru nieznanych wcześniej, a wartych obserwowania cosplayerach, których „skill” nie odbiega wcale od tych pierwszoligowych i mam nadzieję, że ten konkurs pomógł im zdobyć rozpoznawalność, na którą zasługują. Pamiętam, że ostatnie dni głosowania były bardzo emocjonujące i prawie do końca szanse między dwójką uczestników były wyrównane, a ponieważ jestem fanką zarówno serii Assassin’s Creed, jak i designu zbroi Dragonborna, cieszę się, że to nie ja, a internauci podjęli tę niemożliwą decyzję.

Czy są jakieś trendy w cosplayu, które można zaobserwować? Czy np. zbliżające się duże premiery gier, takich jak „Cyberpunk 2077” czy „Asassins’s Creed: Valhalla” wpływają na to, jakie kostiumy powstają?

Cosplay, jako część popkultury czy kultury w ogóle, na pewno jest podatny na trendy, głównie te związane z branżą gier video ale też technologiczne. Za każdym razem, kiedy pojawia się nowy materiał czy technika wykonania jakiegoś elementu, w ciągu tygodni czy miesięcy można zauważyć mnóstwo przykładów realizacji. Ten rok był dość ubogi w nowinki, jednak na pewno powrót wirtualnego zespołu z League of Legends - K/DA, ożywił zainteresowanie tym tematem i cosplayami tanecznymi. Z drugiej strony, rodzimy Cyberpunk 2077 od dłuższego czasu „teasuje” zawartością, co w połączeniu z trendami w modzie, pozwala mieć nadzieję na bardzo futurystyczny 2021. Sama nie mogę się doczekać i od roku zbieram materiały na cyberpunkowy kostium! Mam nadzieję, że Pyrkon 2021 będzie miejscem jego premiery.

Czy w ogóle da się zrobić strój przed premierą gry? Jest wystarczająco dużo referencji?

Czasem cosplayer musi wejść w rolę detektywa i szukać materiałów na zarchiwizowanych blogach czy zamkniętych forach, żeby znaleźć dobre materiały referencyjne, ale coraz częściej twórcy gier sami wychodzą naprzeciw potrzebom i udostępniają szczegółowe wizerunki postaci, co na pewno bardzo przyspiesza pracę. Wiem, że w ten sposób można zdobyć designy z Borderlands 3 czy Overwatch, a jeśli developerzy nie dostarczają, internetowe community i tak znajdzie na to sposób. Nikt też nie oczekuje od cosplayera, że perfekcyjnie odtworzy na podstawie trailera cały kostium i wszystkie niewidoczne detale, bardziej liczy się umiejętność pracy z tym co dostępne i „efekt wow”, jaki wywołuje pokazanie jakiegoś cosplayu jako pierwszy na świecie. Kiedy robię jakiś strój na zlecenie, zazwyczaj dostaję wszystkie potrzebne materiały bezpośrednio od twórców, jednak obowiązuje mnie NDA [klauzula o zachowaniu poufności – red.] i nie mogłabym podzielić się tymi skarbami z innymi.

A co Ty ciekawego stworzyłaś przez ostatni rok? Jakie stroje zaprzątały Ci głowę? Co udało się zrealizować?

Powiedziałam wcześniej, że miałam dużo czasu na skończenie starych projektów, ale jak na prokrastynatora przystało... niewiele z tego wyszło. Wyremontowałam balkon, przemeblowałam salon, wbiłam kilka platyn i ledwo skończyłam strój na Halloween. Miałam być częścią bardzo ciekawego projektu fotograficznego z okazji Halloween, sesja w pełni udekorowanym parku rozrywki, szampan i fajerwerki, ale wirus znowu o sobie przypomniał i musiałyśmy przełożyć plany. Zaczęłam też wreszcie odkładaną od lat Lady Loki i jestem bliska skończenia Akali w wersji True Damage (czy ktoś jeszcze pamięta te skiny?), ale w międzyczasie pojawiły się zlecenia i choć jestem daleka od narzekania na pracę - znowu nie mam czasu na swoje cosplaye!

Zaczęłaś też streamować na Twitchu – jak się czujesz w tej roli? Jak wrażenia z tej formy komunikacji?

Streaming to kolejny z moich planów, który mogłam zrealizować przez lockdown i na początku ograniczałam się jedynie do cotygodniowego update’u w sprawie obecnej sytuacji w kraju i na świecie pod hasłem “sprawdzajcie źródła każdej informacji w internecie, nie powtarzajcie bzdur”. Pół roku później robię już streamy z układania puzzli, tworzenia cosplayów, grania w gry czy wspólnego przeglądania memów, choć piątkowe podsumowanie tygodnia nadal zbiera największą widownię (każdy piątek 17:30 zapraszam!).

Planuję streamy z tygodniowym wyprzedzeniem, co pomaga mi w utrzymaniu dyscypliny i byciu produktywną w czasach, kiedy deadline’y nie istnieją i nikt nie mówi mi, jaki następny kostium zrobić. Bardzo podoba mi się też bliski kontakt z fanami, mam już swoją małą społeczność, znamy swoje imiona i gusta, wymieniamy się nowinkami i plotkami z branż, w których pracujemy, bawią nas podobne tematy i wiem, że mogę zapytać czat o opinię i zawsze będzie to ciekawa, rozwijająca rozmowa, zwłaszcza kiedy spotkania z fanami na eventach, póki co odpadają.

Sprawdź kanały Violet na Instagramie , Twitchu oraz Facebooku .