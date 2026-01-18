Arvid Lindblad i Liam Lawson z Visa Cash App Racing Bulls zaprezentowali swoje nowe barwy podczas inauguracji sezonu zespołu w Michigan Central Station
F1: Visa Cash App Racing Bulls prezentuje barwy F1 na sezon 2026

Visa Cash App RB Team zaprezentował efektowne białe malowanie na nową erę Formuły 1 podczas oficjalnej inauguracji sezonu zespołu, która odbyła się w Detroit.
Autor: Paul Keith
Przeczytasz w 4 min

Visa Cash App Racing Bulls zaprezentował nowe malowanie bolidu na sezon 2026 Formuły 1 oraz przedstawił nowego kierowcę – Arvida Lindblada. Uroczyste wydarzenie odbyło się w wyjątkowej scenerii, gdzie ikoniczny dworzec Michigan Central został przekształcony w scenę inaugurującą kolejny rozdział zespołu w Formule 1.
Na tle monumentalnej architektury historycznego obiektu, położonego w sercu siedziby Forda w Detroit, ten wieczór był wspólnym świętem innowacji, prędkości i inżynieryjnej doskonałości. Wydarzenie połączyło VCARB, Ford Racing oraz Oracle Red Bull Racing przy okazji oficjalnego ogłoszenia partnerstwa, w ramach którego powstała pierwsza w historii jednostka napędowa Red Bull Ford Powertrains.
Co nowego w Visa Cash App Racing Bulls w 2026 roku?

Arvid Lindblad i Liam Lawson z Visa Cash App Racing Bulls zaprezentowali swoje nowe barwy podczas inauguracji sezonu zespołu na Michigan Central Station 15 stycznia 2026 r. w Detroit

Arvid Lindblad i Liam Lawson prezentują nowe barwy VCARB na sezon 2026

Nowy wizerunek
Kierowcy Liam Lawson i Arvid Lindblad zaprezentowali nowe barwy zespołu wspólnie z dyrektorem generalnym Peterem Bayerem oraz szefem zespołu Alanem Permanem. Premiera odbyła się w obecności 1500 zaproszonych gości, a transmisję na żywo śledzili kibice na całym świecie. Po świetnym odbiorze wśród kibiców w minionym sezonie zespół postanowił pozostać przy charakterystycznym, całkowicie białym malowaniu, uzupełnionym subtelnym akcentem nawiązującym do współpracy z Fordem
Nowy skład kierowców
Arvid Lindblad dołącza do zespołu w odświeżonym składzie, niosąc ze sobą opinię zawodnika niezwykle szybkiego i bardzo zdeterminowanego. Jego droga do Formuły 1 była błyskawiczna. W poprzednim sezonie sięgnął po tytuł w Formula Regional Oceania, co zapewniło mu superlicencję F1, a następnie zadebiutował w Formule 2. Do królowej motorsportu trafia w 2026 roku jako jedyny debiutant i jednocześnie najmłodszy kierowca w stawce. Jest również czwartym najmłodszym zawodnikiem w historii Formuły 1 oraz najmłodszym Brytyjczykiem, bijąc dotychczasowy rekord należący do OliveraBearmana.
W 2026 roku Arvid Lindblad reprezentuje Visa Cash App Racing Bulls na scenie na Michigan Central Station w Detroit, ubrany w kombinezon wyścigowy marki Red Bull.

To będzie pierwszy sezon Arvida Lindblada jako kierowcy F1

Ten moment jest naprawdę surrealistyczny. Zostać zaprezentowanym jako kierowca Formuły 1 na takim wydarzeniu, w tak kultowej scenerii, to coś, czego nigdy nie zapomnę
Arvid Lindblad
Lindblad powiedział: "Ta chwila jest szczerze surrealistyczna. Zostać zaprezentowanym jako kierowca Formuły 1 na takim wydarzeniu, w tak kultowej scenerii, to coś, czego nigdy nie zapomnę. Jestem gotowy do nauki, pracy i dawania z siebie wszystkiego na torze".
Po dołączeniu do Red Bull Junior Team w 2021 roku Arvid Lindblad jest kolejnym wychowankiem programu, który zapracował na swój debiut w Formule 1 i rozpoczyna ściganie na najwyższym poziomie motorsportu. W zespole dołącza do innego absolwenta akademii, Liama Lawsona, który rozpoczyna dopiero swój drugi pełny sezon startów. Z kolei kolejny wychowanek Red Bulla, mistrz Super Formula Ayumu Iwasa, przejmuje rolę kierowcy rezerwowego i testowego.
Podział projektu: kluczowe kolory, wzory i detale

Render 3D barw aplikacji Visa Cash Racing Bulls na sezon 2026 F1

Nowe barwy Racing Bulls na sezon 2026

Render 3D barw Visa Cash App Racing Bulls na sezon 2026 F1

Zespół zostaje przy białych barwach

Render 3D barw Visa Cash App Racing Bulls na sezon 2026 F1

Smukłe, niebieskie akcenty dodają zadziorności

Render 3D barw Visa Cash App Racing Bulls na sezon 2026 F1

Bolid na sezon 2026 ma ostrzejsze, bardziej opływowe wykończenie

Render 3D barw Visa Cash App Racing Bulls na sezon 2026 F1

Dodatek niebieskiego koloru nawiązuje do partnerstwa z Fordem

Zespół Visa Cash App Racing Bulls w tym roku także będzie miał charakterystyczny, matowo-biały bolid. Smukłe niebieskie akcenty podkreślają teraz linie nadwozia, nadając konstrukcji ostrzejszego, bardziej aerodynamicznego wyglądu i stanowiąc subtelne nawiązanie do nowego partnerstwa z Ford Racing.
Liam Lawson podkreślił: „Partnerstwo Forda z Red Bullem, energia wokół zespołu i ambicje związane z przyszłością sprawiają, że to niezwykle ekscytujący moment, by być częścią VCARB. Jestem bardziej zmotywowany niż kiedykolwiek, by iść naprzód i pomóc przełożyć tę wizję na realne wyniki na torze”.
Co czeka VCARB w 2026 roku?

Arvid Lindblad and Liam Lawson of Visa Cash App Racing Bulls unveil their new livery at the team's season launch at Michigan Central Station on January 15, 2026 in Detroit, Michigan.

New team-mates Liam Lawson and Arvid Lindblad

Zespół stanie przed podobnym wyzwaniem jak Oracle Red Bull Racing, rywalizując z jednostką napędową dostarczaną przez debiutującego producenta. Mimo to w obozie VCARB panuje optymizm przed nadchodzącym sezonem, który rozpocznie się od Grand Prix Australii już 8 marca.
Przy przywództwie Petera Bayera w fabryce, Alana Permane'a na pit wallu oraz projektanta Tima Gossa w garażu, bolid VCARB03 ma zapewnić kierowcom solidną platformę do regularnej walki o punkty, a nawet miejsca na podium.
Kierowcy Visa Cash App Racing Bulls Liam Lawson i Arvid Lindblad modelują swoje nowe kombinezony wyścigowe na 2026 r.

Liam Lawson i Arvid Lindblad gotowi na sezon 2026

Partnerstwo Forda z Red Bullem i energia wokół zespołu sprawiają, że to niezwykle ekscytujący moment, by być częścią VCARB
Liam Lawson
W minionym sezonie Isack Hadjar poprowadził bolid Racing Bulls VCARB02 do trzeciego miejsca w Grand Prix Holandii. Było to pierwsze podium zarówno dla niego, jak i dla zespołu w obecnej odsłonie. Wcześniej jednak, jeszcze jako Scuderia AlphaTauri, ekipa sięgała po zwycięstwo oraz trzecie miejsce, a pod nazwą Scuderia Toro Rosso odniosła pierwszą w historii wygraną zespołu Red Bulla w Formule 1, dokładając do tego dwa kolejne podia. Teraz Liam Lawson i Hadjar będą polować na kolejne sukcesy za kierownicą nowej konstrukcji Racing Bulls – VCARB.
Szef zespołu, Alan Permane, podkreślił: „Rok 2026 przynosi jedną z największych rewolucji technicznych, jakie kiedykolwiek widziała Formuła 1. Partnerstwo z Fordem od samego początku tej drogi ma dla nas ogromne znaczenie”.
Alan Permane, Liam Lawson, Arvid Lindblad i Peter Bayer podczas prezentacji zespołu w Detroit

Alan Permane, Liam Lawson, Arvid Lindblad i Peter Bayer

„Projekt Red Bull Ford Powertrains łączy światowej klasy inżynierię, innowacyjność i wyścigowe DNA, stawiając nas w bardzo mocnej pozycji u progu nowej ery sportu. Pracowaliśmy nad nim ramię w ramię i jesteśmy dumni z tego, co stworzyła rodzina Red Bulla. To rozwiązanie, z którym z ogromnym entuzjazmem wyjedziemy na tor w nadchodzących tygodniach”.
Obejrzyj premierę barw VCARB 2026 F1

Start sezonu 2026 z Red Bull Ford Powertrains

Zespoły Red Bull F1 prezentują barwy na sezon 2026 oraz nowe partnerstwo - z Red Bull Ford Powertrains.

