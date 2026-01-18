F1: Visa Cash App Racing Bulls prezentuje barwy F1 na sezon 2026

Visa Cash App Racing Bulls zaprezentował nowe malowanie bolidu na sezon 2026 Formuły 1 oraz przedstawił nowego kierowcę – Arvida Lindblada . Uroczyste wydarzenie odbyło się w wyjątkowej scenerii, gdzie ikoniczny dworzec Michigan Central został przekształcony w scenę inaugurującą kolejny rozdział zespołu w Formule 1.

Na tle monumentalnej architektury historycznego obiektu, położonego w sercu siedziby Forda w Detroit, ten wieczór był wspólnym świętem innowacji, prędkości i inżynieryjnej doskonałości. Wydarzenie połączyło VCARB, Ford Racing oraz Oracle Red Bull Racing przy okazji oficjalnego ogłoszenia partnerstwa, w ramach którego powstała pierwsza w historii jednostka napędowa Red Bull Ford Powertrains.

01 Co nowego w Visa Cash App Racing Bulls w 2026 roku?

Arvid Lindblad i Liam Lawson prezentują nowe barwy VCARB na sezon 2026 © Mark Thompson/Getty Images/Red Bull Content Pool

Nowy wizerunek

Kierowcy Liam Lawson i Arvid Lindblad zaprezentowali nowe barwy zespołu wspólnie z dyrektorem generalnym Peterem Bayerem oraz szefem zespołu Alanem Permanem . Premiera odbyła się w obecności 1500 zaproszonych gości, a transmisję na żywo śledzili kibice na całym świecie. Po świetnym odbiorze wśród kibiców w minionym sezonie zespół postanowił pozostać przy charakterystycznym, całkowicie białym malowaniu, uzupełnionym subtelnym akcentem nawiązującym do współpracy z Fordem

Nowy skład kierowców

Arvid Lindblad dołącza do zespołu w odświeżonym składzie, niosąc ze sobą opinię zawodnika niezwykle szybkiego i bardzo zdeterminowanego. Jego droga do Formuły 1 była błyskawiczna. W poprzednim sezonie sięgnął po tytuł w Formula Regional Oceania, co zapewniło mu superlicencję F1, a następnie zadebiutował w Formule 2. Do królowej motorsportu trafia w 2026 roku jako jedyny debiutant i jednocześnie najmłodszy kierowca w stawce. Jest również czwartym najmłodszym zawodnikiem w historii Formuły 1 oraz najmłodszym Brytyjczykiem, bijąc dotychczasowy rekord należący do Olivera Bearmana .

To będzie pierwszy sezon Arvida Lindblada jako kierowcy F1 © Mark Thompson/Getty Images/Red Bull Content Pool Ten moment jest naprawdę surrealistyczny. Zostać zaprezentowanym jako kierowca Formuły 1 na takim wydarzeniu, w tak kultowej scenerii, to coś, czego nigdy nie zapomnę Arvid Lindblad

Lindblad powiedział: "Ta chwila jest szczerze surrealistyczna. Zostać zaprezentowanym jako kierowca Formuły 1 na takim wydarzeniu, w tak kultowej scenerii, to coś, czego nigdy nie zapomnę. Jestem gotowy do nauki, pracy i dawania z siebie wszystkiego na torze".

Po dołączeniu do Red Bull Junior Team w 2021 roku Arvid Lindblad jest kolejnym wychowankiem programu, który zapracował na swój debiut w Formule 1 i rozpoczyna ściganie na najwyższym poziomie motorsportu. W zespole dołącza do innego absolwenta akademii, Liama Lawsona , który rozpoczyna dopiero swój drugi pełny sezon startów. Z kolei kolejny wychowanek Red Bulla, mistrz Super Formula Ayumu Iwasa , przejmuje rolę kierowcy rezerwowego i testowego.

02 Podział projektu: kluczowe kolory, wzory i detale

Nowe barwy Racing Bulls na sezon 2026 © VCARB/Red Bull Content Pool Zespół zostaje przy białych barwach © VCARB/Red Bull Content Pool Smukłe, niebieskie akcenty dodają zadziorności © VCARB/Red Bull Content Pool Bolid na sezon 2026 ma ostrzejsze, bardziej opływowe wykończenie © VCARB/Red Bull Content Pool Dodatek niebieskiego koloru nawiązuje do partnerstwa z Fordem © VCARB/Red Bull Content Pool

Zespół Visa Cash App Racing Bulls w tym roku także będzie miał charakterystyczny, matowo-biały bolid. Smukłe niebieskie akcenty podkreślają teraz linie nadwozia, nadając konstrukcji ostrzejszego, bardziej aerodynamicznego wyglądu i stanowiąc subtelne nawiązanie do nowego partnerstwa z Ford Racing.

Liam Lawson podkreślił: „Partnerstwo Forda z Red Bullem, energia wokół zespołu i ambicje związane z przyszłością sprawiają, że to niezwykle ekscytujący moment, by być częścią VCARB. Jestem bardziej zmotywowany niż kiedykolwiek, by iść naprzód i pomóc przełożyć tę wizję na realne wyniki na torze”.

03 Co czeka VCARB w 2026 roku?

New team-mates Liam Lawson and Arvid Lindblad © Rudy Carezzevoli/Getty Images/Red Bull Content Pool

Zespół stanie przed podobnym wyzwaniem jak Oracle Red Bull Racing, rywalizując z jednostką napędową dostarczaną przez debiutującego producenta . Mimo to w obozie VCARB panuje optymizm przed nadchodzącym sezonem, który rozpocznie się od Grand Prix Australii już 8 marca.

Przy przywództwie Petera Bayera w fabryce, Alana Permane'a na pit wallu oraz projektanta Tima Gossa w garażu, bolid VCARB03 ma zapewnić kierowcom solidną platformę do regularnej walki o punkty, a nawet miejsca na podium.

Liam Lawson i Arvid Lindblad gotowi na sezon 2026 © Visa Cash App Racing Bulls Partnerstwo Forda z Red Bullem i energia wokół zespołu sprawiają, że to niezwykle ekscytujący moment, by być częścią VCARB Liam Lawson

W minionym sezonie Isack Hadjar poprowadził bolid Racing Bulls VCARB02 do trzeciego miejsca w Grand Prix Holandii. Było to pierwsze podium zarówno dla niego, jak i dla zespołu w obecnej odsłonie. Wcześniej jednak, jeszcze jako Scuderia AlphaTauri, ekipa sięgała po zwycięstwo oraz trzecie miejsce, a pod nazwą Scuderia Toro Rosso odniosła pierwszą w historii wygraną zespołu Red Bulla w Formule 1, dokładając do tego dwa kolejne podia. Teraz Liam Lawson i Hadjar będą polować na kolejne sukcesy za kierownicą nowej konstrukcji Racing Bulls – VCARB.

Szef zespołu, Alan Permane, podkreślił: „Rok 2026 przynosi jedną z największych rewolucji technicznych, jakie kiedykolwiek widziała Formuła 1. Partnerstwo z Fordem od samego początku tej drogi ma dla nas ogromne znaczenie”.

Alan Permane, Liam Lawson, Arvid Lindblad i Peter Bayer © Rudy Carezzevoli/Getty Images/Red Bull Content Pool

„Projekt Red Bull Ford Powertrains łączy światowej klasy inżynierię, innowacyjność i wyścigowe DNA, stawiając nas w bardzo mocnej pozycji u progu nowej ery sportu. Pracowaliśmy nad nim ramię w ramię i jesteśmy dumni z tego, co stworzyła rodzina Red Bulla. To rozwiązanie, z którym z ogromnym entuzjazmem wyjedziemy na tor w nadchodzących tygodniach”.

04 Obejrzyj premierę barw VCARB 2026 F1

Start sezonu 2026 z Red Bull Ford Powertrains Zespoły Red Bull F1 prezentują barwy na sezon 2026 oraz nowe partnerstwo - z Red Bull Ford Powertrains.