Wyścig z dronem - nowa forma rowerowego treningu

czy nagrywania ekstremalnych filmów rowerowych. Chodzą jednak słuchy, że rowerzyści wpadli ostatnio na zupełnie nowy pomysł, do którego przydadzą się sportowe mini-statki powietrzne.

W tych nietypowych czasach, gdy możliwości trenowania. w grupach są ograniczone do minimum, trzeba szukać nowych rozwiązań. Jeśli nie da się ścigać z rywalami, to może trzeba spróbować rywalizacji się z dronem? Na taki pomysł wpadł Rumuński zawodnik cross-country Vlad Dascălu. Przedyskutował swój pomysł z filmowcem Alexandru Prepeliță i czym prędzej zabrał się do roboty! Efekty współpracy tej dwójki, możesz zobaczyć w playerze na początku materiału.