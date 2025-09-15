SGP na żużlu: Zmarzlik po raz szósty!

Polak dołączył do grona największych. Wcześniej sześciokrotnymi mistrzami byli jedynie Ivan Mauger oraz Tony Rickardsson.

Trzy punkty - taką przewagę miał Bartosz Zmarzlik nad Brady Kurtzem przed finałową rundą Grand Prix w duńskim Vojens! Mimo że Polak jest tylko rok starszy (Zmarzlik urodzony jest w 1995 roku) od Australijczyka, to kariera obu zawodników różni się diametralnie. Żużlowiec z Kinic debiutował jako pełnoprawny zawodnik Grand Prix już 2016 roku i przed turniejem w Vojens miał już pięć tytułów indywidualnego mistrza świata, dwa srebra i jeden brąz. Brady Kurtz z kolei dopiero w tym roku zadebiutował w tym cyklu!

16 tysięcy osób na trybunach oglądało niezwykle pasjonujące zawody. Zarówno Zmarzlik, jak i Kurtz byli świetnie spasowani w sobotni wieczór. Po raz pierwszy na torze spotkali się w 16. biegu. Wtedy górą był zawodnik z Australii, lecz ostatecznie całą fazę zasadniczą wygrał Polak, dzięki czemu od razu zameldował się w finale. Na drugiej pozycji zmagania na tym etapie zakończył… Brady Kurtz, więc było jasne, że o tytule mistrzowskim zadecyduje finał turnieju w Vojens.

Bartosz Zmarzlik - jedna z największych gwiazd PGE Ekstraligi © Konrad Swierad / imago sport / Forum

Trzy punkty przewagi Zmarzlika w klasyfikacji generalnej oznaczały, że Kurtz może przyjechać w finale przed reprezentantem Polski, ale Zmarzlik musiał się zameldować na mecie zaraz za Australijczykiem. W ostatniej gonitwie dnia to Kurtz lepiej wyszedł spod taśmy i pognał po piąty triumf w turnieju Grand Prix z rzędu! Za jego plecami Zmarzlik wykonał świetną akcję na Michaelu Jepsenie Jensenie i zameldował się drugi na mecie, a to oznaczało szóste mistrzostwo świata dla Zmarzlika!

- Chyba jeszcze to do mnie nie dociera! Jestem przeszczęśliwy, bo od początku wszystko szło bardzo dobrze. Nie interesowała mnie mocno wygrana, choć na pewno jej chciałem. Wiedziałem, że drugie pole, nawet jeśli nie wygram, to muszę się doczłapać drugi. To było bezpieczne rozwiązanie, bo liczyło się, by wygrać cykl - powiedział po finale Zmarzlik w rozmowie z Eurosportem.

Mimo że Kurtz przegrał tytuł tylko o jeden punkt, to i tak srebro może uznać za ogromny sukces. W końcu to jego debiutancki sezon w Grand Prix. Pięć zwycięstw w finałach z rzędu także można uznać za niesamowity wyczyn. Brązowy medal mistrzostw świata powędrował z kolei do Daniela Bewleya z Wielkej Brytanii, który w Vojens przyjechał ostatni na metę w finale.

Co ciekawe, od tego sezonu można było zdobywać punkty w sprintach poprzedzających główny turniej. W głównych zmaganiach Zmarzlik i Kurtz zdobyli tyle samo punktów we wszystkich 10. rundach - po 173. W sprintach to jednak Polak był górą, pokonując Australijczyka stosunkiem 10:9, a jak później się okazało, to jedno “oczko” zadecydował o mistrzostwie świata…

Nagrody w programie Red Bull Juniorskie Asy © Red Bull Polska

Bartosz Zmarzlik dzięki szóstemu tytułowi indywidualnego mistrza świata dołączył do największych tuz tego sportu. Poza nim, takim osiągnięciem mogło pochwalić się tylko dwóch zawodników. Mowa o nowozelandczyku Ivanie Maugerze, który swoje złota zdobywał w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych oraz o Tonym Rickardssonie - Szwedzie, który dominował w latach dziewięćdziesiątych i na początku XXI wieku.

Ostatnia runda w Vojens oznacza również, że poznaliśmy kolejne nazwiska, które pojadą w przyszłorocznym cyklu. Na ten moment pewni startu w przyszłorocznych mistrzostwach są Bartosz Zmarzlik (Polska), Brady Kurtz (Australia), Dan Bewley (Wielka Brytania), Fredrik Lindgren (Szwecja), Jack Holder (Australia), Andrzej Lebiediew (Łotwa), Robert Lambert (Wielka Brytania), Dominik Kubera (Polska), Kacper Woryna (Polska), Leon Madsen (Dania) i Michael Jepsen Jensen (Dania). Ponadto, w Grand Prix pojedzie też zwycięzca SEC, a organizator przyzna trzy dzikie karty.