Perfekcyjna harmonia, czyli duety Volare - pilot i cliff diverzy w akcji

, udał się do Apulii na południu Włoch. Niezwykły pokaz pod jedną z najbardziej znanych włoskich piosenek na świecie "Nel blu dipinto di blu", bardziej znaną jako "Volare" (co znaczy po prostu "latać"), nagrano w Polignano a Mare, gdzie już w ten weekend odbędzie się przedostatni w sezonie 2022 przystanek

W odpowiednim momencie - słysząc samolot pod sobą - rozpościerał szeroko ręce niczym skrzydła i skakał wykonując ewolucje, rozpędzając się do 85 km/h przed spotkaniem z powierzchnią morza. W tym samym czasie Costa ciągnął drążek na siebie a jego samolot wspinał się prawie pionowo w górę przelatując nieopodal. Skacząc z niespełna 30-metrowej platformy do wody, cliff diver jest w powietrzu zaledwie 3 sekundy. Tyle czasu musiało wystarczyć aby można było wykonać i uwiecznić te niecodzienne pokazy.

“To było naprawdę wyjątkowe! To zaszczyt być częścią tego projektu, ponieważ to pierwszy raz, kiedy powstaje coś takiego. Połączyliśmy dwa sporty, które bardzo się różnią, ale też mają coś wspólnego, ponieważ oba są bardzo wymagające mentalnie. To wyjątkowy projekt" - powiedział włoski high diver Alessandro de Rose. “Kiedy tam stałem czekając na pierwszy skok, trochę się bałem, ponieważ nie wiedziałem czego się spodziewać. Ale potem naprawdę cieszyłem się lotem, skokiem i widokiem”.

"Timing i koordynacja pomiędzy wszystkimi ekipami zaangażowanymi w projekt były największym wyzwaniem. W kwestii potencjalnie rozpraszających elementów, samolot i dynamika całego projektu zmusiły nas do przedyskutowania tego i skupienia się na tym, co musimy robić, aby rezultat był jak najlepszy" - dodał Preda.

To był magiczny projekt w magicznej lokacji, a także niezwykły zaszczyt móc dzielić go z tak wspaniałą grupą elitarnych skoczków

Mając zaledwie milisekundy, żeby uchwycić w kadrze skoczka i samolot, precyzja i komunikacja były kluczowe i to one decydowały o sukcesie projektu. Oprócz sportowców zaangażowano więc zespoły profesjonalistów - operatorów, fotografów i specjalistów od bezpieczeństwa w wodzie i na lądzie.

