W co się ubrać (a co w nie) na letnim festiwalu?

to świetne miejsce, by dać upust swojej kreatywności i wyobraźni w łączeniu kolorowych ciuchów i dodatków. Postaw na przykład na wzorzyste koszule, które wyróżnią cię z festiwalowego tłumu. Ale też nie przesadzaj z neonowymi kolorami i niech twój festiwalowy strój nie przypomina za bardzo pożyczonego na bal przebierańców. Śmiało zakładaj to, w czym nie chodzisz na co dzień do pracy czy szkoły, ale postaw przede wszystkim na luźne kroje, oversizowe topy i wygodę. Nie ma nic gorszego niż ciasne spodnie, w których trzeba pokonać kilkanaście kilometrów między poszczególnymi scenami i pod grzejącym słońcem.