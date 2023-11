Waackxxxy po wygraniu Red Bull Dance Your Style 2023: Ciesz się tańcem!

Dostałam telefon jakieś trzy miesiące przed finałem. Nawet się nie zastanawiałam, bo udział w Red Bull Dance Your Style był na mojej liście rzeczy do zrobienia! Przed finałem oglądałam wiele filmów z poprzednich edycji, by zorientować się, jak wygląda to wydarzenie, jaka panuje atmosfera, a kiedy dotarłam do Niemiec, ćwiczyłam w pokoju hotelowym. Zrobiłam tym razem więcej treningu mentalnego.