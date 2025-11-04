WaluśKraksaKryzys na safari z raperami

„MiłyMłodyCzłowiek”, „ATAK”, „+piekło+niebo+”, teraz „Tematy i wariacje”. WaluśKraksaKryzys nie ma jeszcze 30-tki , a wydał już cztery solowe, bardzo dobrze przyjęte w świecie alternatywnym płyty. Z gitarą w ręku spróbował też sił na hiphopowej scenie – z Bedoesem współtworząc koncertowy projekt specjalny. A z Arturem Rojkiem i Dawidem Podsiadłą – na jego festiwalu Zorza – przypominał największe przeboje Myslovitz. Co z tego pamięta, opowie poniżej.

Co cię popchnęło do nagrania nowej płyty „Tematy i wariacje”?

WaluśKraksaKryzys: Zawsze tak mam, że przychodzi pewien moment, w którym kumulują się we mnie jakieś potrzeby, emocje. I siadam do komponowania. Na pewno nie robię muzyki motywowanej zarobieniem pieniędzy. Albo robieniem zasięgów. Oczywiście fajnie, gdy ktoś jej słucha, gdy gram koncerty, ale kasa nie jest w żadnym wypadku motorem napędowym.

Myślisz, że kiedyś będzie? Chciałbyś w ogóle tak działać?

Nawet gdybym chciał, to wątpię, żeby to się wydarzyło. (śmiech) W sensie, żebym jako WaluśKraksaKryzys nagle wskoczył do popularnego radia.

Mówią, że gitary wracają i znowu są modne.

Ale to nie ja zaczynam grać na gitarze, tylko one wracają. Natomiast jeśli tak się poukłada, że to, co mam do zaoferowania stanie się szerzej słuchalne i rozpoznawalne, to spoko. Chętnie dzięki temu zarobię więcej pieniędzy. Ale stać się to może przy okazji, a nie dlatego, że będę próbował się dostroić pod dany trend.

Może wystarczy pisać bardziej chwytliwe melodie.

Widzisz. Ja wcale nie mam wrażenia, że robię coś na siłę przekombinowanego. Raczej to cały świat leci w stronę łatwego przekazu i prostego sposobu zaspokajania jakichś potrzeb. I nie rzucam tu pustych słów, one są poparte własnymi badaniami. Czyli cotygodniowym słuchaniem nowości pojawiających się w serwisach streamingowych. Dzisiaj jest piątek. I ja już w nocy, po północy, odpaliłem najnowsze zestawienie tego typu, a w nim: to nie, to nie, nie. Nie znalazłem nic nowego, ciekawego. Serio.

A teraz popatrz: w moim klipie do utworu „Sprawdź to” występują wrestlerzy z warszawskiego PpW, co dla telewizyjnego Teleekspressu okazało się zbyt kontrowersyjne, by to puścić. Zbyt kontrowersyjny okazał się klip, w którym ktoś w sposób bardzo teatralny prezentuje swoją tężyznę fizyczną. To jak nazwać te wszystkie dziwne rzeczy i ich autorów, którzy przejęli dzisiaj przestrzeń publiczną?

WaluśKraksaKryzys wydał już cztery solowe, bardzo dobrze przyjęte płyty © Adam Brzozowski

Słyszę w twoim głosie rozczarowanie.

Tak, jestem rozczarowany. Tym, że rzeczy, które dziś wychodzą w sieci i którymi są karmieni ludzie nie są, krótko mówiąc, dobre. Nie sprawiają, że ludzie stają się przez nie lepsi i nie prowadzą do wyjątkowych przeżyć dzięki muzyce. Nie szukamy w niej czegoś więcej. Zaspokajamy nią tylko codzienne, proste potrzeby.

Przyzwyczailiśmy się do tego, że jest szybko i łatwo.

Social media ukradły siłę i funkcję tradycyjnych mediów, przez co kupionymi zasięgami każdy może sam siebie reklamować i na podstawie takiego pozytywnego marketingu wmówić ludziom, że jest super. Nie mamy autorytetów. Nie czytamy już recenzji płyt, nie słuchamy ludzi, którzy siedzą i znają się na muzyce od lat, ale lecimy na viralach i tym, co teraz trenduje. Stąd tyle miałkiej muzyki, która moim zdaniem długofalowo i globalnie jest szkodliwa społecznie.

Prosto ją ocenić, trudniej jej zaradzić.

Posłużę się tutaj pewnym przykładem. Nie dalej jak trzy dni temu spacerowałem sobie po cmentarzu w Skale. Kiedyś robiłem to częściej, dzisiaj rzadziej, bo wolę kontaktować się z żywymi osobami. Niemniej jednak był taki moment, kiedy stanąłem jak wryty, po prostu zastygłem na chwilę, bo zobaczyłem, jak na tym cmentarzu kot, który polował na mysz, przycisnął ją łapą do ziemi. I tak w poczuciu, że zaraz zobaczę, jak coś coś zabija, po prostu się zatrzymałem. Ten kot nagle na mnie spojrzał, puścił myszkę, a ona zrobiła unik w bok, w trawę i... stanęła. Czy uciekła? Czy jednak ją zjadł? Nie wiem, poszedłem dalej, nie wiedząc, jaki był koniec tej historii. Ale co chcę tym przykładem powiedzieć: to, że nawet nie robiąc nic, mamy wpływ na swoje najbliższe otoczenie. Ja tylko tamtędy przechodziłem, zupełnie nieświadomy sytuacji, a być może uratowałem jej życie. Dlatego uważam, że artyści mając po swojej stronie duże zasięgi i możliwości, wpływają na świat i powinni go zmieniać na lepsze. Także w kwestiach kultury, tej ambitnej.

Mówisz o tym kolegom i koleżankom za sceną? Rozmawiałeś o tym na przykład z Bedoesem, z którym miałeś okazję zagrać Bedoes 2115 Projekt Specjalny?

Mało rozmawialiśmy.

Tak byliście zajęci swoją robotą?

Lubię Borysa, ale przy tego rodzaju projektach musisz dużo rozmawiać, z wieloma osobami, o wielu sprawach organizacyjnych. Wszystkiego jest dużo, a czasu zawsze po prostu za mało.

Czego nauczyła cię ta współpraca?

Dużo cierpliwości. Właściwie nie wiem, czy czegoś więcej, bo moje zadanie polegało na umuzycznieniu i „napompowaniu” bitów dynamiką. Czytaj: dodaniu więcej pie**nięcia. Robiłem więc to, co na co dzień, ale w ugrzecznionej wersji. Praca przy koncertach Bedoesa była dla mnie trochę jak takie safari. Wycieczka, która pozwala spojrzeć od środka, jak wygląda scena hiphopowa.

I co zobaczyłeś?

Że tam jest mało muzyki. Ona nie jest najważniejsza. Jest tylko małą częścią całego show. Miałem wrażenie, że niewielu na tych koncertach interesowało, że ja tam stoję na scenie, że gram coś na gitarze, na żywo. Wydaje mi się, że taka jest specyfika tej publiczności – ona przychodzi na koncert nie dla muzyki, ale widowiska, show, zabawy i spotkania z idolami.

Dlaczego właściwie zdecydowałeś się na tę współpracę?

Po pierwsze, żeby trochę lepiej poznać się z Borysem, czyli Bedoesem. A po drugie, żeby skonfrontować się z czymś innym. I tak jak mówiłem wcześniej, sprawdzić, jak ta scena wygląda od środka.

Mało rozmawialiście, ale pamiętasz, co powiedzieliście sobie na pożegnanie?

Jeśli mamy robić coś w przyszłości, to musimy więcej grać na próbach. (śmiech)

Coś jeszcze będziesz z tej współpracy pamiętał?

Dzięki niej jeszcze bardziej zrozumiałem, jak ważna jest dla mnie jest emocjonalna strona babrania się w dźwiękach. Że muzyka powinna dostarczać rozrywki, ale przede wszystkim wywoływać głębsze emocje. Czuję też większą odpowiedzialność za to, co tworzę i poważniej podchodzę do niepowagi w, ogólnie rzecz ujmując, przestrzeni publicznej. Całkiem przyjemnie było poznać Kubiego Producenta i Sapiego . Bardzo sympatyczni goście z Wadowic, więc może lokalny, małopolski patriotyzm wpłynął na to, że się polubiliśmy. (śmiech)

WaluśKraksaKryzys: gitarzysta, wokalista, nie mylić ze skandalista © Adam Brzozowski

Ale nie zrobiłeś sobie detoksu od hip-hopu. Wręcz przeciwnie. Na swoją nową płytę zaprosiłeś dwóch raperów. Fisza i Alicka z Ćpaj Stajlu.

Fisz w wersji solo i to, co robi z bratem, Emade, w Tworzywie nie kojarzy mi się jednoznacznie z hip-hopem. Bardziej szerzej z muzyką, opowiadaniem historii i graniem. Bo przekrój gatunkowy jest u nich zajebiście szeroki. Hip-hop, rock, metal, muzyka taneczna. Więc gdy go zapraszałem, nie traktowałem Fisza jako stricte rapera, ale ważną muzycznie osobę. Wiem, że u niego muzyka nie jest trybikiem w większej maszynie, ale tak jak wyznaje w jednym ze swoich kawałków – jest jego narkotykiem.

„Nic innеgo nie używam. Nie używam i nie piję”.

Dokładnie. I to jest zajebiste. Że nie tylko na poziomie technikaliów i kompozycji, ale także egzystencji, muzyka odgrywa u niego bardzo ważną rolę. Jest sposobem wyrażania siebie, opisywania świata. Czymś bardzo naturalnym. Dlatego bardzo chciałem go mieć na swojej płycie przede wszystkim jako człowieka, nie rapera. Chodziło mi o jego osobowość, wrażliwość. Z tego klucza zaproszenie poszło też do Alicka z Ćpajl Stajlu i Arka Jakubika.

Z Arkiem Jakubikiem mogłeś się spotkać na rockowym, alternatywnym festiwalu. Alicka, znanego też jako Cool P, już trudniej.

Przytoczę tu pewną anegdotę. W szkole średniej robiliśmy jakąś akademię na święto łączności czy coś w tym stylu i występowaliśmy w jednostce wojskowej w Krakowie. I jadąc na nią wojskowym żukiem i z dziewczynami, które śpiewały w chórkach, minęliśmy po drodze parę plakatów zapraszających na koncert Marii Peszek. Wtedy jedna dziewczyna powiedziała: „W sumie nie znam jej muzyki, ale teksty ma spoko”. I z Ćpajl Stajlem miałem trochę podobnie. Nie znałem ich kawałków, ale kojarzyłem ekipę, coś o niej słyszałem. I chyba przy okazji wspólnego koncertowania ze Zdechłym Osobą, w końcu przecięliśmy się z Alickiem. Okazało się, że poza rapem, Alick ma wielką zajawę na country, fajnie też śpiewa i jest bardzo wczuty w muzykę.

I poszło.

No nie tak od razu. (śmiech) Przyjął zaproszenie, ale miał blokadę twórczą. Twierdził, że chce napisać coś mądrego na moją płytę, ale mu nie wychodziło. Za bardzo się na tym „czymś mądrym” sfokusował. Ale przecież nie nagrywaliśmy na nowo kanonu polskiej muzyki, więc mu mówię, żeby napisał coś od siebie, od serca. Nie chcę wymuszonej mądrości, tylko jego. Koniec końców mądrość z jego tekstu i tak płynie. Alick nie chowa się za metaforami, ale jest bardzo dosłowny w swoim fragmencie, uliczny, prawdziwy.

Macie ze sobą dalej kontakt?

Mamy, może nie widujemy się co tydzień i nie gramy razem w padla , ale jesteśmy w kontakcie.

Grałeś kiedyś go w padla?

Nie, ale grałem w squasha. Spoko.

Uprawiasz jakieś sporty poza sceną?

Niestety nie.

Żałujesz?

Żałuję, bo jestem uzależniony od nowych mediów i marnuję czas sprawdzając, co się dzieje w internecie.

Na TikToku?

Świadomie nie mam TikToka. Bo to byłby już koniec. Ale są jeszcze inne aplikacje, które wciągają. Stopniowo będę starał się usuwać je ze swojego życia.

Myślisz, że to możliwe?

Dużą wiarę pokładam w tych właściwych mediach i w przywróceniu im roli, którą zabrali im influencerzy oraz zasięgowi artyści. Wierzę w przesycenie internetu głupotą i globalne przebudzenie.

Jeden z utworów na twojej nowej płycie nosi tytuł „DEREALIZACJA”. Czyli stan, w którym otoczenie wydaje się nierzeczywiste. Czułeś coś takiego na Zorzy – festiwalu Dawida Podsiadły?

Trochę tak, zwłaszcza widząc na tym festiwalu prawdziwą zorzę – wyprodukowaną przez dym i lasery.

9 min Dawid Podsiadło: "Matylda" i sesja akustyczna w górach Zobacz film z wyjątkowej sesji Dawida Podsiadło w górach

Grałeś tam w zespole Dawida i Artura Rojka, wykonujących piosenki Myslovitz . Długo się zastanawiałeś?

Nie zastanawiałem się ani chwili. Co prawda miałem jeden konflikt w kalendarzu, jednego dnia miałem zagrać swój koncert i na Zorzy, ale udało się to pogodzić. Szczęśliwie zagrałem dwa.

Leciałeś helikopterem jak Skolim?

Nie, ale czułem, że unoszę się nad ziemią, bo pan szofer, który wiózł mnie z jednego koncertu na drugi pięknym mercedesem, za***dalał bardzo profesjonalnie. Na pewno warunki, jakie oferowała Zorza artystom, były niesamowite. Nigdy nie byłem na takim backstage'u, jak tam. Ale też uważam, że był to bardzo dobrze zorganizowany festiwal względem atrakcji dla publiczności.

Jak ci się grało?

Graliśmy repertuar już znany, przearanżowany w bardzo organiczny sposób, więc bez zbędnego kombinowania. Skupiliśmy się po prostu na zabawie muzyką, fajnie.

Miałeś okazję zagrać na żywo swój ulubiony numer Myslovitz?

Zależało mi w sumie na jednej piosence, którą akurat Dawid Podsiadło zaproponował, czyli „Nocnym pociągiem” z płyty „Happiness Is Easy”. Znam tę melodię od jej premiery, choć przez lata nie wiedziałem, że to właśnie ten kawałek. (śmiech) Kiedy do mnie to dotarło, gdy już mieliśmy pewne tytuły rozpisane, czułem, że bardzo chciałbym go zagrać.

A jaki utwór, po wspólnym graniu z Arturem i Dawidem, darzysz teraz szczególną sympatią?

„Chciałbym umrzeć z miłości”. Grając go już na próbach wiedziałem, że przyjdzie taki koncert, w którym po prostu przeżyję przy tym utworze maksymalne wzruszenie. Ale nie pokażę tego na scenie, bo jestem twardzielem. I jesteśmy na Zorzy w Gdańsku. Tak sobie ułożyłem partię w tym numerze, żeby mniej więcej od połowy grać tylko jeden dźwięk. Na luzie. I na moment zamknąłem oczy. Nie wiem, co się wydarzyło, ale nagle całe moje życie przeleciało mi pod powiekami. Dziadek, miłość, te sprawy. Rozkleiłem się na maksa. Na tyle, że poprosiłem Jarka, technicznego, o chusteczki. Lało mi się z nosa! (śmiech) Po wszystkim zacząłem też płakać ze śmiechu. Bo niby czułem wcześniej, że tak może być, ale to nie tak miało być! (śmiech) Dzięki, fajnie sobie o tym przypomnieć.

WaluśKraksaKryzys: gra rocka, ale lubi taneczny rave'y i wie, co to hip-hop © Adam Brzozowski

Skoro tak dobrze nam idzie, powiedz na koniec, czego jeszcze o tobie nie wiemy?

Może że lubię rave'y i zagrałem kiedyś dj seta?

Taneczne rave'y?

Tak. Grałem kiedyś na festiwalu Santa Bóle – ostry klimat DIY, scenografie jak z filmu „Midsommar” albo „Kult” z Nicolasem Cage'em, wiesz wielkie, drewniane konstrukcje itd. – na którym po naszym koncercie występował elektroniczny duet Nathan Boardman & Szaman. Nawet dziś mam na sobie ich bluzę… Co tu jest napisane? Live Techno Experiment. I mimo tego, że byłem cały dzień na nogach i w niewygodnych martensach to kurde, dałem się tej muzyce ponieść. Teraz, jak myślę o mojej trasie z płytą „Tematy i wariacje” czuję, że nowe piosenki mają w sobie pewien potencjał, żeby za ich sprawą przenieść się w ciekawe rejony.

A po koncercie zagrasz jeszcze wspomnianego dj seta.

Mam do tej pory na swoim koncie jeden dj set, w nieistniejącym już klubie Konkret, w Łodzi. Bardzo dobrze go wspominam, bo też bardzo lubię muzykę elektroniczną. A kolejny? Mam już zabukowany, ale jako surprise dj set, więc musisz być czujny. Nie wiesz, kiedy to się wydarzy.

WaluśKraksaKryzys w twoim mieście:

22.11.2025 – Warszawa, Niebo

04.12.2025 – Gdańsk, Drizzly Grizzly

05.12.2025 – Szczecin, Kosmos

06.12.2025 – Toruń, NRD

07.12.2025 – Bydgoszcz, Over The Under

09.12.2025 – Wrocław, Łącznik

10.12.2025 – Kraków, Zaścianek

11.12.2025 – Katowice, Królestwo

12.12.2025 – Poznań, 2 progi

14.12.2025 – Lublin, Zgrzyt – Wrocław, Łącznik