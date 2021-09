Najciekawsze trasy rowerowe w Warszawie i okolicach

„ Rower jest wielce okej!” - śpiewał Lech Janerka i nie mylił się - w ostatnich latach rozwój infrastruktury rowerowej i wielka popularność tego środka transportu jest faktem widocznym gołym okiem. Na ścieżkach warszawskich panuje ścisk - mimo, że przybywa ich z roku na rok. W samej Warszawie jest 676 km dróg rowerowych. W województwie mazowieckim to już ponad 2,5 tys. kilometrów!

Warszawiacy jeżdżą na rowerach do pracy, ale też chętnie korzystają z nich w celach rekreacji. Sama stolica oraz jej najbliższa okolica oferuje naprawdę wiele możliwości.

Jak planować trasę na wycieczkę rowerową?

Dokąd pojechać na jednodniowa wycieczkę rowerową - samemu, albo w grupie znajomych, czy z dzieckiem? Dokąd wybrać się, kiedy czasu jest więcej a możliwości kondycyjne całkiem spore? Przygotowaliśmy kilka porad, zarówno dotyczących samego planowania jak i przykładowe kierunki wycieczek.

Planowanie tras rowerowych - opcja analogowa

Jeszcze niedawno wszyscy jeździliśmy analogowo - odpowiednia mapa okolicy (na rower idealnie sprawdzały się mapy w skalach od 1:100 000 do 1:300 000 (gdzie 1 centymetr na mapie odpowiadał 1 lub 3 kilometrom w terenie) w zestawie z kompasem. Ewentualnie na rynku dostępnych jest kilka wydań przewodników rowerowych poświęconych popularnym trasom.

Planowanie tras rowerowych - opcja elektroniczna

Dzisiaj coraz mniej osób sięga już po papier, który dość szybko ulega zniszczeniu w podróży. Coraz więcej z nas wykorzystuje popularne aplikacje bazujące na GPS-ie wbudowanym w smartfony. Do najczęściej stosowanych należą: Strava, Locus, Komoot, a także: mapy.cz, mapa-turystyczna.pl, bikemap.net czy trailforks.com. Niektóre z nich mają bardzo rozbudowane możliwości dzielenia się własnymi trasami rowerowymi i korzystania z tych, które udostępniają członkowie społeczności. Pozwalają nawigować w trybie life, tworzyć bibliotekę ulubionych waypointów i tracków w postaci plików gpx, współtworzyć plany tras i dróg rowerowych ze znajomymi i komentować ich treningi. Przegląd tych aplikacji to temat na osobny, obszerny artykuł.

Co jeszcze brać pod uwagę planując wycieczkę rowerową w okolicach Warszawy?

Przede wszystkim zawsze warto mierzyć siły na zamiary. A zatem ocenić swoje możliwości i/lub potrzeby - zarówno kondycyjne i sprzętowe - i odpowiednio dopasować je do trasy. Osoba, która nigdy nie pokonała odcinka dłuższego niż 40 kilometrów nie powinna bez przygotowania wybierać się na 140-kilometrową wycieczkę rowerową. Podobnie jeśli chodzi o sprzęt - zwykły miejski rower może świetnie spisać się na miejskich ścieżkach rowerowych, jednak na górzystych i piaszczystych szlakach Puszczy Kampinoskiej przysporzy wielu problemów. Inny rower użyjemy na tzw. single tracki, a inny na nawierzchnię asfaltową.

Jak przygotować sprzęt na wycieczkę rowerową?

Oczywiście - przede wszystkim należy dobrze przygotować rower. Jeśli samemu nie do końca czujecie się dobrze z mechaniką - warto oddać go na przegląd do fachowca. Dobrze wyregulowany napęd, napompowane koła, nasmarowany łańcuch i usunięte ewentualne luzy pomogą cieszyć się wycieczką.

Zwykła dziura w dętce, złapana w środku lasu, 20 kilometrów od najbliższego serwisu rowerowego, w dodatku - jak podpowiada wyobraźnia - przy zmroku, w środku ulewy, może być początkiem prawdziwej przygody, albo traumy, która zniechęci nas do kolejnych wypraw. Dlatego nie warto ryzykować - zestaw naprawczy w postaci łatek lub zapasowej dętki, pompki oraz podstawowego klucza załatwi sprawę - a to podstawowe wyposażenia każdego rowerowego turysty.

Przygotuj rower do wyprawy © Michał Jędrzejewski / Red Bull Content Pool

Jaki jeszcze ekwipunek zabrać na wycieczkę rowerową?

Oczywiście ubranie, które zagwarantuje nam komfort termiczny przy nagle zmieniającej się pogodzie. Prowiant i woda to kolejny element - szczególnie jeśli na trasie naszej rowerowej wycieczki nie ma żadnych sklepów. Nie należy też zapomnieć o kasku rowerowym.

Łatwe trasy rowerowe - warianty w mieście

Skoro już wiemy jak się przygotować na wycieczkę i co ze sobą zabrać, pora wybrać odpowiednią trasę. Na początek coś łatwego. Oto kilka propozycji tras w samej Warszawie.

1. Trasa rowerowa dookoła Wisły

Trasa rowerowa wzdłuż Wisły to klasyka warszawskich wycieczek. Po stronie praskiej nieuregulowany brzeg rzeki daje możliwość obcowania z dziką przyrodą - a ścieżka rowerowa malowniczo wije się wzdłuż nadwiślańskich łęgów i lasów. Po lewej stronie Wisły prowadzi natomiast wygodna ścieżka rowerowa wzdłuż bulwarów. Odcinek pomiędzy Mostem Siekierkowskim a Mostem Północnym liczy około 20 kilometrów - można jednak wykonywać dowolne modyfikacje trasy skracając ją przez inne mosty.

2. Trasa rowerowa - zabytki Warszawy na skarpie wiślanej

Kolejną łatwą trasą rowerową, w całości poprowadzoną ścieżkami rowerowymi, jest ta od Zamku Królewskiego do Agrykoli. Wycieczkę można oczywiście zacząć w odwrotnym kierunku. Po drodze warto zatrzymać się przy kilku ciekawych obiektach zabytkowych i kulturalnych - Centrum Sztuki Współczesnej w Zamku Ujazdowskim, Łazienkach, Muzeum Wojska Polskiego i Muzeum Narodowym, Centrum Nauki Kopernik no i oczywiście - Zamku Królewskim. Choć trasa jest niedługa - ma zaledwie 5 kilometrów - to jest to idealny sposób na zwiedzanie Warszawy z siodełka roweru.

Panorama Warszawy © Michal Murawski / Red Bull Content Pool

3. Wycieczka rowerowa do Powsina

Ta trasa rowerowa to już klasyka - ścieżka rowerowa do Powsina to pierwsza tak długa droga wytyczona dla rowerów w Warszawie. I chociaż dzisiaj ścieżek tego typu jest znacznie więcej - to wycieczka do Powsina jest wciąż atrakcyjna. W Parku Powsińskim warto przedłużyć pobyt o ścieżki Lasu Kabackiego oraz odwiedziny w Ogrodzie Botanicznym.

Trasy rowerowe wokół Warszawy - łatwe, ale nieco dłuższe

Powyższe wycieczki opisywały absolutnie podstawowe i zupołnie niewymagające wycieczki. Idealne dla rodzin z małymi dziećmi, początkujących rowerzystów lub turystów, którym bardziej zależy na zwiedzaniu Warszawy z roweru. Jednak osoby poszukujące nieco więcej emocji i dysponujące lepszą kondycją na pewno będą po nich czuły niedosyt. Poniżej przedstawiamy kilka kierunków wycieczek dla osób średniozaawansowanych.

4. Trasa rowerowa do Czerska

Czersk to niewielka miejscowość zaledwie 40 kilometrów od centrum Warszawy. W Czersku znajdują się zabytkowe ruiny średniowiecznego zamku książąt mazowieckich. Jest to doskonały pretekst na całodniową wycieczkę rowerową. Większą część trasy można wytyczyć tak, aby przebiegała wzdłuż brzegów Wisły. Po drodze warto odwiedzić park Zdrojowy w Konstancinie-Jeziornej oraz wstąpić do cukierni w Górze Kalwarii. Osoby chcące zrobić nieco więcej kilometrów mogą przeprawić się na drugą stronę Wisły w okolice Mazowieckiego Parku Krajobrazowego.

5. Rowerem do Mazowieckiego Parku Krajobrazowego

To największy kompleks leśny po lewej stronie Warszawy. Idealny cel na krótką, acz treściwą wycieczkę dla osób zamieszkałych po prawej stronie rzeki. Lasy w parku są dość górzyste (oczywiście - jak na Mazowsze) i bywają również piaszczyste, charakterem przypominając Puszczę Kampinoską. Idealnym rowerem na tę trasę będzie rower górski. Po drodze warto obejrzeć m.in.: bagno Całowanie - najpiękniejszy tego typu obiekt przyrodniczy w okolicach Warszawy (A na pewno z najpiękniejszą nazwą!); pałac w Otwocku Małym (niegdyś miejsce internowania Lecha Wałęsy, dziś piękny park i wnętrza pałacowe udostępniane są do zwiedzania).

6. Trasa rowerem do Puszczy Kampinoskiej

Puszcza Kampinoska to największy kompleks leśny w okolicy Warszawy. Żadna inna stolica europejska nie może poszczycić się tak dużym Parkiem w swoim bezpośrednim sąsiedztwie. W puszczy spotkać można wiele dzikich i rzadkich zwierząt a możliwości planowania tras są niemal nieograniczone - od krótkich wypadów z okolic metra Młociny (rzędu 40 kilometrów) do długich tras, jak słynna pętla dookoła puszczy o długości ponad 140 km.

W ten sposób docieramy do opisu kierunków najdalszych i najtrudniejszych naszym zdaniem.

Trasy rowerowe wokół Warszawy dla zaawansowanych

7. Trasa rowerowa nad Zalew Zegrzyński

Najprościej nad zalew rowerem z Warszawy wybrać się ścieżką rowerową poprowadzoną wzdłuż Kanału Żerańskiego. Faktycznie z samego Żerania odcinek ten to zaledwie 16 kilometrów w jedną stronę (dla sprawnego rowerzysty to rzut beretem - czyli maksymalnie 40 minut). Ale kto by się zatrzymywała w Nieporęcie, skoro tam dopiero zaczyna się zabawa. Stąd można eksplorować wybrzeża zalewu - albo w stronę Zachodnią (Beniaminów z ciekawym fortem i lasy dookoła Radzymina), albo w stronę wschodnią - Zegrza oraz miejscowości turystycznych nad Narwią lub uroczego Serocka.

8. Rowerem do Modlina

Częstym kierunkiem obieranym przez zaawansowanych rowerzystów jest Twierdza Modlin. Niezłym pomysłem jest połączenie tej wycieczki z rowerowaniem w okolicach Zalewu Zegrzyńskiego (punkt powyżej) oraz powrotem po stronie lewej puszczy - łęgami wiślańskimi lub Puszczą Kampinoską. W tym wariancie wycieczka do Modlina może liczyć spokojnie dobre 120 - 140 kilometrów, zaspokajając najbardziej wybrednych rowerzystów. Sam fort w Modlinie jest wyjątkowym i unikalnym w skali światowej zabytkiem fortyfikacji.

9. Trasa rowerem nad Bug - wzdłuż Liwca do Puszczy Kamienieckiej

Liwiec jest lewym dopływem Bugu - malowniczo wijącym się wśród lasów na wschód od Warszawy. Nad sama rzeką i w jej sąsiedztwie znajduje się wiele domków wypoczynkowych i działek - to znane miejsce letniskowe Warszawiaków. Jadąc w stronę Bugu mijamy takie miejscowości jak Urle, Liw (warta odwiedzenia jest zbrojownia w zamku w Liwie), czy Węgrów. Wycieczka nad sam Bug z Warszawy to już poważna rowerowa wyrypa - można więc skrócić ją korzystając z Kolei Mazowieckich.

Podane przez nas trasy - lub raczej kierunki wypraw rowerowych to jedynie sugestie i inspiracje. Wymagają indywidualnych planów, w oparciu o jedną z wielu dostępnych aplikacji lub mapy turystycznej. Łatwo też modyfikować je, łączyć w większe całości lub wydłużać, zamieniając na wycieczki kilkudniowe ze spaniem na dziko lub dostępnych podwarszawskich kwaterach.