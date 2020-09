Magiczny warsztat: Janowski prezentuje swoje królestwo!

W niedawnym wywiadzie Maciej Janowski, dwukrotny indywidualny mistrz Polski , zdradził, że wspaniałą forma to w dużej mierze wynik wielu godzin spędzonych w warsztacie . To zabrzmiało, jak zaproszenie. Błyskawicznie zameldowaliśmy się w jego włościach , a Magic oprowadził na po swoim parku maszyn. Zobaczcie, jak wygląda!

Janowski wśród swoich ukochanych motocykli © Przemek Błaszak

Przeprowadzka

Od dawna myślałem o przeniesieniu swojego parku maszyn w jakieś bardziej dogodne miejsce, bo w moim pierwszym warsztacie brakowało przestrzeni. Jeżdżąc po okolicy znalazłem budynek starej farbiarni, który był na sprzedaż. Był w opłakanym stanie, ze ścian odlatywały resztki tynku, wszędzie było pełno dziwnych gratów, a z dziurawego sufitu zwisały jakieś trudne do rozpoznania elementy. Stanąłem przed nim i powiedziałem sobie: „to jest to”! (śmiech). Zabraliśmy się z ekipą do porządkowania bałaganu i przystosowywaniu tego miejsca na własne potrzeby. W maju 2019 roku przeniosłem tam już cały swój sprzęt, ale ta miejscówka wymaga jeszcze wiele pracy. To nie jest skończony projekt.

Warsztat to także miejsce relaksu © Przemek Błaszak

Uwaga! Teren budowy

Zaawansowanie prac oceniam na jakieś 60%. Najważniejsze z planowanych w najbliższym czasie prac, to urządzenie magazynu na części i dopieszczenie hallu głównego. Początkowo miałem pomysł, by od podłogi do sufitu ozdobić go jakimś klimatycznym graffiti, ale zmieniłem plan i jak wszystko będzie gotowe przyozdobimy ściany wielkoformatowymi zdjęciami pracy mojego teamu. Myślę, że to będzie dodatkowo mobilizować nas wszystkich.

Ściana chwały © Przemek Błaszak

Janowski Team emergency call 24h

Budynek ma dwie kondygnacje. Na piętrze jest salon, część wypoczynkowa, łazienka i pomieszczenia mieszkalne. Na stałe mieszkają tam mechanicy. Realizuję w ten sposób cel, który chodził mi po głowie od lat – mechanicy są w pracy 24 godziny na dobę (śmiech)! Oczywiście żartuję, myślę jednak, że to fajny układ, bo chłopaki stale są na miejscu, nie muszą nigdzie dojeżdżać i wracać i lepiej mogą sobie zaplanować pracę i odpoczynek. Są jeszcze do zrobienia szatnia, kuchnia i pokój, gdzie będzie można wygodnie usiąść i wypić kawę, bo ten warsztat w moim zamyśle ma być nie tylko miejscem pracy, ale po prostu fajną miejscówką, w której można na luzie posiedzieć przy sprzęcie.

Maciej z mieczem Chrobrego © Przemek Błaszak

Sala chwały

Gabloty z pucharami umieściłem w przejściu między warsztatem, a częścią mieszkalną tak, by za każdym razem można było rzucić okiem na efekty naszej wspólnej pracy. Te wszystkie trofea – od medali, przez puchary, aż do miecza za zwycięstwo w X Turnieju o Tarczę Chrobrego – przypominają wiele fantastycznych chwil. Kiedy coś nie wychodzi, kiedy nie ma tylu punktów, na ile liczyłem, te przedmioty uświadamiają mi, że jednak coś potrafię i kilka ważnych wyścigów wygrałem. Wcześniej nagrody były porozrzucane w różnych miejscach, część leżała u babci na strychu itp. Teraz mam je wszystkie godnie wyeksponowane. Kilku jednak brakuje, bo np. w Anglii rozdałem kilka statuetek „Rider of the night” itp., kibicom. Mam nadzieję, że jeszcze sporo dołożę do tej gabloty.

Warsztat Janowskiego © Przemek Błaszak

Nie tylko żużel

Właściwie wszystkie chwile spędzone w warsztacie są super, bo dobrze czuję się w tym miejscu, a oczami wyobraźni widzę też, jak będzie wyglądało to miejsce po ukończeniu. Poza motocyklami żużlowymi, trzymam tu też crossówki i moją ulubioną ostatnio zabawkę treningową – motocykl enduro, husqvarnę 450 w dwusuwie. Mam taką pętle po okolicy i myślałem, że na crossie pokonuję ją dość szybko, ale kiedy wsiadłem na enduro – przeżyłem niesamowity szok i całkiem nowe doznania! Jak ten motor jedzie, jakie ma zawieszenie, coś niebywałego! Oczywiście w warsztacie są nie tylko motocykle. Mam sprzęt do tenisa stołowego i worek do sztuk walki. Regularnie organizujemy turnieje. Zwykle w finale gram z ojcem (śmiech).

Trofea w drodze do garażu © Przemek Błaszak

Bastion Magica

Planowałem jeszcze zainstalowanie kosza, ale chyba jednak główna hala jest za niska. Na mój wzrost może byłoby nawet ok, ale wyżsi gracze mogliby rzucać w sufit (śmiech). Dużo tu dodatków, bo – jak wspomniałem – przebywanie w tym miejscu ma mi sprawiać radość, a ja jestem zakręcony na różne sporty. Nigdy nie zapomnę ostatniej imprezy noworocznej, którą tu zorganizowaliśmy. Balony z helem odnajduję do dziś w różnych kątach. W sumie, jakbym miał tu nieograniczony zestaw Red Bulla i jakiegoś zdrowego jedzenia, to mógłbym tu zamieszkać na stałe. Pytanie, kto by ze mną wytrzymał tyle czasu, haha? To musiałby być ktoś, komu nie przeszkadzałaby nieustanna gra w pingla!