WdoWA: Zawsze biorę, co chcę

Żeby było jasne – takie rzeczy nie przeszkadzają mi u osób, które są muzycznymi i marketingowymi produktami, które pojawiły się nie wiem skąd i nagle zyskały popularność. Nie mam z tym problemu. Niech sobie będą rapujący youtuberzy, celebrytki i księża. To jest mega słabe, że marginalizujemy wszelkie próby robienia rapu przez osoby, które nie są do tego uprawnione. Bo co to znaczy mieć uprawnienie do tworzenia w konwencji rap? Miałam okazję robić kawałek z legendą polskiego rapu na płytę osoby, która przez środowisko traktowana jest jak persona non grata, bo para się na co dzień inną profesją. Rozmawialiśmy przy tej okazji o tym, że jak w Stanach, gdy jakiś celebryta, znana postać, nagra rapowany kawałek i wystąpi na muzycznej gali, to muzycy, raperzy wstają i klaszczą – wszyscy po prostu kibicują. Taka osoba jest tylko kolejnym dowodem na to, jaką siłą jest ta kultura, że jest ważna, potrzebna i jako środek wyrazu najskuteczniej dociera do ludzi. U nas taki człowiek jest od razu spychany na margines. Podważana jest jego wiarygodność i to akurat nie jest fajne, bo na pewno nie powinniśmy być kulturą zamkniętą, skoro sami od zawsze czerpiemy ze wszystkich gatunków.