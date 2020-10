To zmieniło moje życie: Webber

Książki

Już jako młody chłopak bardzo lubiłem czytać. Choć okres czytania lektur szkolnych zdecydowanie zniechęcił mnie do tego zajęcia, to później z tęsknotą wróciłem do czytania. Jest to jedna z moich przyjemności. Oczywiście nie uważam, by w kanonie lektur nie było książek wartościowych, bo były. Najbardziej w pamięć zapadły mi: „Lord Jim” Conrada, „Zbrodnia i Kara” Dostojewskiego oraz „Proces” Kafki. Jednak ja bardziej lubię krótkie formy. Najpierw w moim życiu pojawiły się opowiadania Bukowskiego, które bardzo przypadły mi do gustu, później zachłysnąłem się Kurtem Vonnegutem Juniorem i Rolandem Toporem. Pewnego dnia przeglądając „Przekrój”, który ukazywał się w formie tygodnika, trafiłem na recenzję „8% z niczego” i było w tym tekście coś na tyle intrygującego, że postanowiłem sięgnąć po ten zbiór opowiadań. Tak poznałem Etgara Kereta. W kilku zdaniach potrafi stworzyć surrealistyczną przestrzeń, nierzadko pełną abstrakcji i absurdów, dzięki której udaje mu się niezwykle dosadnie przemycić ludzkie emocje. Z miejsca stałem się jego psychofanem. Mam wszystkie jego wydawnictwa - w tym jedno napisane w oryginalnym języku, z którego nic nie jestem w stanie przeczytać. (śmiech) Dzisiaj nie jestem może molem książkowym i pewnie sporo dobrych książek mi umyka, ale super zbiorem opowiadań, jaki ostatnio zapadł mi w pamięć, były na pewno

