Weekendowi Wojownicy – w tygodniu praca, w weekend bieganie

Nie mają czasu? Mają pasję. W tygodniu pracują, uczą się, ogarniają życie. Treningi bardzo często upychają między spotkaniami, sprawami rodzinnymi a wieczornym mailem do szefa. Ale gdy przychodzi weekend – wychodzą na biegową trasę. Prawdziwi wojownicy! W materiale komentują zarówno trenerzy, dzieląc się wskazówkami treningowymi dla biegaczy, jak i sami biegacze i biegaczki, którzy potrafią znaleźć czas na swoją pasję do biegania – pomiędzy pracą, nauką a życiem rodzinnym.

Kim jest biegowy wojownik i wojowniczka? Więcej o "weekend warriors"

Biegowy wojownik, często nazywany także „weekend warrior”, to nie tylko biegacz, ale pasjonat aktywności – niezależnie od tego, czy chodzi o bieganie, rower, siłownię czy górskie wypady. To osoba, która – z racji ograniczonego czasu w tygodniu – swoje główne treningi i wybiegania realizuje przede wszystkim w weekendy. To zazwyczaj ci, którzy mimo napiętego grafiku zawodowego, rodzinnego czy edukacyjnego nie rezygnują z ruchu. Wręcz przeciwnie – wykorzystują wolne dni na intensywne, dobrze zaplanowane treningi. Sprawdziliśmy to: są gotowe plany, są porady i jest jeden wspólny mianownik – motywacja i serce do biegania, większe niż ilość dostępnego czasu. Bo bycie weekendowym wojownikiem to nie zajeżdżanie się. To też styl trenowania dopasowany do życia – a nie odwrotnie. Klucz to mądre planowanie: intensywność tam, gdzie trzeba, regeneracja tam, gdzie można. Nie chodzi o to, żeby zawsze robić więcej – chodzi o to, żeby robić lepiej. I mieć z tego frajdę. Bo weekendowy trening to nie kara za tygodniowe "nie mam czasu" – to nagroda dla Ciebie za to, że mimo wszystko ciągle chcesz się ruszać.

Jak trenować, gdy masz mało czasu? Tu sprawdza się zasada: nie liczba, a jakość

Praca, obowiązki, regeneracja – wszystko trzeba jakoś pogodzić. Ciało nie jest maszyną, a dwa mocne treningi w dwa dni mogą zostawić ślad. Dlatego trenerzy biją na alarm: nie liczba, a jakość – to ona, w połączeniu z regeneracją, snem i choćby drobną aktywnością w tygodniu, stanowi przepis na sukces bez kontuzji. Jak trenować, gdy masz tylko weekend? Jak nie przegiąć, ale też nie odpuścić? Weekendowi wojownicy – zmotywowani i oddani swojej pasji – często muszą mierzyć się z realnymi wyzwaniami. Intensywne sesje treningowe skupione w dwa dni mogą zaburzyć równowagę między wysiłkiem a odpoczynkiem, prowadząc do przemęczenia i spadku efektywności. W tygodniu często brakuje czasu na sen i regenerację, co z kolei pogarsza ogólną formę i wydolność. Nie można też zapominać o aspekcie organizacyjnym. Łączenie różnych obowiązków i biegania to wyzwanie wymagające dyscypliny, planowania i elastyczności. Dlatego tak ważne jest, by biegacze działali według dobrze przemyślanego planu treningowego – zrównoważonego, realistycznego, dopasowanego do życia, a nie oderwanego od rzeczywistości.

„Plan treningowy dla biegaczy typu weekend warrior to nie lada wyzwanie – zarówno dla samych zawodników, jak i dla ich trenerów. Problematyczna bywa nie tylko konieczność „upchnięcia” kilku kluczowych jednostek treningowych w zaledwie dwa–trzy dni, ale także zaplanowanie odpowiedniej regeneracji, bez której intensywny trening po prostu nie ma sensu. Z mojej perspektywy praca z takim zawodnikiem zaczyna się od edukacji: uświadomienia, jak istotne są regularne, nawet drobne formy aktywności także w dni robocze – mimo napiętego grafiku i obowiązków zawodowych. Choć trudno o pełny trening w środku tygodnia, często da się znaleźć czas i przestrzeń na coś prostego, a przy tym bardzo wartościowego: biurko do pracy stojącej, unikanie windy, przerwa na lunch przeznaczona na krótki spacer, czy mobilizujące ćwiczenia w domu. Te proste działania sprawiają, że organizm choć w minimalnym stopniu pozostaje w gotowości na większe obciążenia, które czekają go w weekend. Aby takie intensywne weekendy miały sens i nie prowadziły do kontuzji lub przetrenowania, bardzo mocno akcentuję znaczenie regeneracji – nie tylko po, ale i między treningami. Kluczowe są: jakość posiłków okołotreningowych, odpowiednia podaż węglowodanów oraz dbałość o sen – zarówno jego długość, jak i jakość. To właśnie połączenie rozsądnego planu, systematyczności oraz dobranej intensywności stanowi fundament sukcesów moich podopiecznych w długodystansowych biegach górskich – mimo że większość z nich to osoby pracujące na pełen etat, łączące sportową pasję z zawodowymi wymaganiami” – komentuje Wojtek Weinert, trener biegów górskich w Ultra Trail Academy oraz instruktor PZLA.

Wojtek na bieganiu w górach © Tomek Loska

Przykładowy plan treningowy dla weekend warrior

Oba plany zostały zaprojektowane tak, aby weekendowi wojownicy mogli efektywnie trenować, zachowując równowagę między intensywnością a regeneracją. Oczywiście, każdy plan warto dostosować do indywidualnego poziomu zaawansowania i celów sportowych. Dla osób, które mogą poświęcić na treningi przede wszystkim weekendy, kluczowe jest odpowiednie rozplanowanie aktywności, aby maksymalnie wykorzystać dostępny czas, a jednocześnie uniknąć przeciążeń i kontuzji. Poniżej znajdziesz przykładowe plany treningowe przygotowane przez doświadczonych biegaczy i trenerów, którzy sami trenują weekendowych biegaczy.

Plan treningowy dla biegacza górskiego od Wojtka Weinerta

Poniedziałek – dzień wolny (regeneracja)

Wtorek – krótki bieg regeneracyjny, 45 minut + 6 × 20-sekundowe przebieżki

Środa – spacer oraz trening siłowy (pełne ciało, akcent na stabilizację)

Czwartek – spokojny bieg (ok. 60 minut) + zabawa biegowa: 10 × 1 minuta na maksymalnej intensywności

Piątek–Niedziela – tzw. shock weekend *w górach: tryb „biegam, jem, śpię”:

Piątek – bieg z akcentem podbiegowym (intensywność ok. 7/10): 3 × 8 minut podbiegu, przerwy 4 min

Sobota – długa wycieczka biegowa z testem strategii odżywiania i nawodnienia

Niedziela – spokojny bieg: na podbiegach ćwiczymy marsz z kijami, a na zbiegach skupiamy się na rytmie i technice

*Oczywiście czas trwania i intensywność poszczególnych jednostek należy dostosować do poziomu zaawansowania zawodnika oraz aktualnego etapu periodyzacji względem zawodów docelowych.

Plan treningowy dla biegacza asfaltowego (średniozaawansowego) od Marcina Świerca

Poniedziałek – regeneracja / mała sprawność do 15 minut

Wtorek – wybieganie 45 minut plus rytmy 8 x 20 sekund/1 minuta przerwy

Środa – spacer / inna aktywność rower / basen

Czwartek – wybieganie do 80 minut (narastające tempo na samopoczucie do tempa maratonu)

Piątek – wolne odpocznij przed weekendem

Sobota – wybieganie plus akcent ( zakres / interwał ) w zależności od okresu / periodyzacji

Niedziela - długie wybieganie do 120/150 minut

Czy weekend warrior może osiągnąć dobre wyniki w. bieganiu?

Wielu biegaczy, którzy trenują głównie w weekendy, zastanawia się, czy przy takim trybie można osiągnąć realne postępy i poprawić swoje wyniki. Trenujesz tylko w weekendy i myślisz, że nie masz szans na życiówkę? Nie masz czasu w tygodniu, ale chcesz startować w zawodach? Biegasz, kiedy możesz – najczęściej w sobotę i niedzielę – i zastanawiasz się, czy to wystarczy, by mieć dobre wyniki? Czy weekendowe treningi mogą dać Ci coś więcej niż tylko satysfakcję z ruchu? Tyle pytań, ile biegaczy. Sprawę komentuje Marcin Świerc – trener PZLA, zawodnik Buff ProTeam, który zna wyzwania weekendowych biegaczy nie tylko z teorii, ale i praktyki, bo ma ich w gronie swoich podopiecznych.

„Odpowiem jako trener „to zależy” – oczywiście „weekendowi wojownicy” mogą osiągać dobre wyniki w sporcie. Jednak to będzie bardziej rekreacja dla siebie i na tym trzeba się skupić. Można zrobić wynik chociaż może to wymagać bardziej dobrego planu oraz dołożenia małych aktywności w tygodniu. Jednak, jeśli już myślisz o złamaniu 3- 4 godzin w maratonie to regularność jest kluczem. Na pewno rośnie ryzyko kontuzji z powodu kumulacji treningu w weekend. Regeneracja też musi być przemyślana. Planowanie treningów to jest klucz i musi być to bardzo przemyślane i elastyczność jest kluczem. Słuchaj swojego ciała i wysyłanych sygnałów, nie przeginaj i pamiętaj plan to nie „recepta od lekarza” i możesz plan sobie zmienić żeby czerpać z tego radość . „Weekendowy wojownik” może osiągać dobre wyniki sportowe, ale wymaga to świadomego podejścia do treningu, regeneracji i prewencji kontuzji. Kluczem jest efektywne wykorzystanie czasu w weekendy, dbanie o ciało w ciągu tygodnia oraz słuchanie jego sygnałów”.

Marcin Świerc © Archiwum prywatne Marcina

Razem dalej, szybciej, łatwiej, bo w grupie siła

Dla wielu osób trenujących głównie w weekendy, utrzymanie regularności w bieganiu może być wyzwaniem. Jednak istnieją sprawdzone sposoby, które pomagają w zachowaniu motywacji i systematyczności, oprócz samego planu treningowego. Po pierwsze grupa biegowa! Dołączenie do lokalnej grupy biegowej lub udział w wyzwaniach na platformach takich jak Strava czy w parkrunach może zwiększyć motywację poprzez poczucie wspólnoty i zdrową rywalizację. Dołącz do klubu Red Bull Polska na Stravie! Bycie częścią tej społeczności pozwoli ci w pierwszej kolejności dowiadywać się o nadchodzących challenge’ach, ale też znajdziesz tam ciekawe informacje dotyczące treningu, porady i solidną dawkę motywacji – od nas i od innych.

Po drugie, udział w zorganizowanych biegach! To nie tylko okazja do sprawdzenia siebie, ale też szansa, by poczuć się częścią większej społeczności biegowej. Wspólne bieganie, dzielenie się emocjami i dopingiem tworzy niesamowitą atmosferę. Wśród takich biegów jest Wings for Life World Run, gdzie biegnie się nie tylko dla siebie, ale dla tych, którzy biegać nie mogą. To wydarzenie łączy ludzi na całym świecie we wspólnym celu. Zarezerwuj termin 10 maja 2026 na kolejną edycję! Zapisz się na powiadomienie o otwarciu rejestracji tutaj.

Z perspektywy samych wojowników, czyli biegaczy i biegaczek

Czas na głos wojowników! Zobacz, jak biegaczki i biegacze radzą sobie z treningami, skąd czerpią siłę i jak się motywują.

Magda Sznigir – biegaczka długodystansowa, analityczka danych i twórczyni treści sportowych.

„Bardzo często nazywam siebie „weekend warrior”, bo to właśnie w soboty i niedziele robię największe treningi. Wtedy ruszam w góry na biegowe wycieczki trwające od 3 do nawet 7 godzin. Pracuję przed komputerem i mieszkam w mieście, więc w tygodniu skupiam się głównie na treningach na stadionie, siłowni czy bieżni. Wszystko po to, by w weekend „naładować szlaki”, zrobić przewyższenia i wyszaleć się w terenie. Przygotowując się do ultramaratonów, te długie, górskie wybiegania są kluczowym elementem mojego planu treningowego. Mam ogromny przywilej pracy zdalnej, więc często podróżuję i wykorzystuję to w treningach, ale nadal muszę łączyć życie zawodowe ze sportem. Dlatego to właśnie weekendy są dla mnie przestrzenią, gdzie mogę w 100% skupić się na bieganiu. Jeśli chodzi o motywację – nie zawsze mam ochotę na wielogodzinne wyrypy, ale starty, do których się przygotowuję oraz własne projekty, nad którymi pracuję, pozwalają mi „romantyzować” wyjście z domu i cały proces treningowy. Poza tym, nawet jeśli chwilowo brak mi motywacji, zawsze mogę polegać na dyscyplinie – to ona nie pozwala mi odpuścić”.

Magda Sznigir © Archiwum prywatne Magdy

Mateusz Bąk - od poniedziałku do piątku New Business Representative, w weekendy “Trail-Warrior”.

„Czy jestem „Weekend Warrior”? – myślę, że z jednej strony tak! Jako biegacz utożsamiający się jako „górski” mieszkający na co dzień w Warszawie, weekend, w którym mogę się wybrać na wyjazdowy trening w góry może okazać się kluczowy w dzień nadchodzących zawodów. Informując wcześniej trenera, że w weekend nie mam żadnych zobowiązań i mogę go wykorzystać na trening, możemy ustalić intensywniejszy blok treningowy rozdzielony na sobotę i niedzielę. Intensyfikacja treningu w weekend pozwala na większą ilość snu, odpowiednią regenerację po jednostce czy też po prostu trening bez pośpiechu – nie goni nas praca, dodatkowe obowiązki czy ugotowanie obiadu na następny dzień. Jest to też moment, w którym możemy zrealizować trening ze znajomymi. Od poniedziałku do piątku przeważnie trudno dostosować „swoje zegarki” i zobowiązania, aby wszystkim pasowało – tym bardziej jak ktoś ma już własną rodzinę i musi zadbać nie tylko o siebie. Dodatkowo „Niedzielny long” mija dużo szybciej jak nie biegasz go samemu. Moim zdaniem najważniejszy w tym wszystkim jest jednak czas na odpoczynek bezpośrednio po treningu oraz brak pośpiechu i stresu, które pojawiają się, gdy musimy zmieścić trening między pracę, zajęcia z japońskiego, zakupy czy spotkania towarzyskie”.

Mateusz Bąk © Archiwum prywatne Mateusza

Martyna Lewandowska - triathlonistka, pracuje w korporacji, prowadzi również własną firmę.

„Tydzień mam dość ograniczony ze względu na pracę – najtrudniejsze i najdłuższe jednostki treningowe przypadają więc na weekend. To dla mnie czas nie tylko na wysiłek, ale i na regenerację. Śpię wtedy bez budzika, choć zwykle nie dłużej niż do godziny 8:00. Staram się rozpocząć trening do 10:00, żeby przed południem mieć jeszcze chwilę dla siebie – bo obowiązki domowe też czekają. Obecnie większość treningów wykonuję w domu, co znacznie ułatwia logistykę. W sezonie letnim, gdy trenuję na zewnątrz, muszę doliczyć czas na dojazd do miejsca, gdzie ruch uliczny jest mniejszy i warunki do jazdy bezpieczniejsze. Weekend to dla mnie jedyna okazja, by wyjść na trening bez presji czasu”.

Martyna Lewandowska © Archiwum prywatne Martyny

Karolina Wierzchowiak - zawodowo managerka, po godzinach biegaczka górska

„Na co dzień jestem menadżerką w korporacji, gdzie zarządzanie zespołem, presja czasu i ciągła praca nad celami to codzienność. Po godzinach trenuję do biegów ultra w górach, co wymaga równie dużej determinacji i konsekwencji. Wbrew pozorom te dwa światy świetnie się uzupełniają – umiejętność planowania, priorytetyzacji i radzenia sobie z kryzysami wykorzystuję zarówno w pracy, jak i podczas długich godzin na szlaku. Kluczowa jest dla mnie regularność, bo to ona buduje wytrzymałość – fizyczną i mentalną. Utrzymanie balansu między szalonym zawodowym tempem a treningami jest możliwe głównie dzięki świadomemu zarządzaniu sobą w czasie i umiejętności odpuszczania tego, co nie wnosi realnej wartości. Sport pozwala mi złapać dystans, a praca uczy efektywności – to połączenie daje mi siłę do pokonywania własnych granic, zarówno w biurze, jak i w górach”.

Karolina Wierzchowiak © Archiwum prywatne Karoliny

Z głową, bez spiny– bieganie po swojemu

Nie musisz trenować jak zawodowiec, żeby czuć się biegaczem lub biegaczką. Nie musisz biegać codziennie, żeby robić progres . Jeśli weekend to Twój czas – wykorzystaj go najlepiej, jak potrafisz. Czasem będzie mocno, czasem spokojnie. I to jest OK. Ważne, żeby bieganie było Twoją przestrzenią, a nie kolejnym punktem do odhaczenia. Z głową, bez spiny, z przyjemnością. Taki jest styl weekendowego wojownika – elastyczny, autentyczny, skuteczny

W materiale komentarzy udzielili:

Magda Sznigir – biegaczka długodystansowa, analityczka danych i twórczyni treści sportowych. Zwyciężczyni kilku biegów ultra, na TikToku dzieli się codziennością treningów i historiami z tras.

Martyna Lewandowska – pracuje w korporacji, prowadzi własną firmę i biega. Żeby zacząć startować w triathlonach, musiała nauczyć się pływać od zera. Jeszcze niedawno zaczynała od małego basenu, a za chwilę wystartuje na pełnym dystansie Ironmana.

Karolina Wierzchowiak - zawodowo managerka, po godzinach biegaczka górska. Kocha góry i każdy moment poświęca na ich eksplorację, łącząc pasję do sportu z codziennymi wyzwaniami zawodowymi oraz zawodowymi.

Wojciech Weinert – trener biegów górskich w Ultra Trail Academy, instruktor PZLA i certyfikowany coach UESCA. Na co dzień wspiera biegaczy w osiąganiu ambitnych celów na górskich szlakach.

Marcin Świerc – trener PZLA, zawodnik Buff ProTeam.

Mateusz Bąk - od poniedziałku do piątku New Business Representative, w weekendy Trail-Warrior.