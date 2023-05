Weronika Ewald: "Dzięki forBet 1. Lidze mogę poszerzać horyzonty"

Weronika Ewald ma zaledwie 17 lat. W styczniu dotarła do ćwierćfinału juniorskiego Australian Open. Tak dobre wyniki nie przeszły niezauważone. Niedawno otrzymała powołanie do reprezentacji Polski w Billie Jean King Cup – rozgrywkach drużynowych. W żadnym z meczów nie wystąpiła, ale zebrała sporo doświadczenia. Miała okazję trenować m.in. z półfinalistką niedawnego Australian Open, Magdą Linette. Już wkrótce wyjdzie na kort, by rywalizować w forBET 1. Lidze, czyli zapleczu LOTTO SuperLIGI, zawodowej ligi tenisa, która wystartowała w Polsce przed rokiem . Lada moment zacznie się drugi sezon rozgrywek, które mają ambicję stać się czołową ligą tenisową świata, na wzór żużlowej Ekstraligi. Najwyżej notowana z polskich juniorek będzie broniła barw drużyny KT GAT Gdańsk.

Wystąpisz w forBET 1. Lidze. Co to dla ciebie oznacza?

Weronika Ewald: ForBet 1. Liga daje możliwość gry ze starszymi tenisistkami. Polskimi, ale nie tylko. To dla mnie nowe doświadczenie. A poza tym, uwielbiam reprezentować swój klub, uwielbiam rozgrywki drużynowe. Bardzo się cieszę, że mam szansę zagrać w tej lidze.

Od razu przyjęłaś propozycję?

Nie było mowy o żadnym zastanowieniu. Kiedy tylko się dowiedziałam o tej możliwości, od razu się zgodziłam.

Co jest dla ciebie unikatowego w LOTTO SuperLidze i forBET 1. Lidze? Nie ma wielu tak regularnych rozgrywek drużynowych.

Na co dzień nie gram ani z polskimi zawodniczkami, ani na krajowym podwórku. To taka odskocznia. Lubię występować w Polsce i nie mogę się już tego doczekać.

Weronika Ewald podczas turnieju WTA w Warszawie w 2022 roku © Krzysztof Jarosz / Forum

Dochodzi jeszcze chyba czysto pragmatyczna kwestia – odpadają długie podróże, a podejrzewam, że sporo czasu spędzasz w samolotach i na lotniskach.

Ostatnio więcej mnie nie było, niż byłam haha! Cały czas w podróży z turnieju na turniej, więc jest to ułatwienie, kiedy rozgrywki organizuje się bliżej.

Pewnie niedługo będziesz myślała o wchodzeniu do seniorskiego tenisa. ForBET 1. Liga może ci w tym pomóc?

Na pewno. Każdy mecz daje sposobność zdobycia nowego doświadczenia. Gra ze starszymi zawodniczkami umożliwia mi naukę i niewątpliwie będzie to cenna lekcja. Rozgrywki drużynowe to też nieco inna sprawa niż normalne turnieje, w których biorę udział na co dzień. Mogę poszerzać swoje horyzonty.

Miałaś okazję posmakować drużynowych rozgrywek na najwyższym poziomie. Jak wrażenia po Billie Jean King Cup?

Niesamowite! Jestem bardzo wdzięczna za samo powołanie. To ogromne wyróżnienie w tak młodym wieku, bo w końcu byłam najmłodsza ze wszystkich. Coś wyjątkowego. Na co dzień nie mam szansy trenować z Magdą Linette, Alicją Rosolską czy Weroniką Falkowską. Dużo się nauczyłam i mam nadzieję, że jeszcze tam zagoszczę. Być może w innej roli!

Jak cię przyjęły dziewczyny?

Przyjęły mnie bardzo ciepło. Nie zaskoczyło mnie to, bo poniekąd spodziewałam się, że tak będzie. Opiekowały się mną, wprowadziły w ten świat. Bardzo przyjemnie to wspominam.

Weronika Ewald © Krzysztof Jarosz / Forum Gra ze starszymi zawodniczkami umożliwia mi naukę i niewątpliwie będzie to cenna lekcja

A coś cię zaskoczyło?

Chyba nie. Nie po raz pierwszy brałam udział w rozgrywkach seniorskich, więc pod kątem organizacji czy samych zawodniczek nie było takich zaskoczeń.

Nieczęsto trenuje się z półfinalistką ostatniego Australian Open – Magdą Linette. To daje takiego motywacyjnego kopa?

Oczywiście, daje ogromnego kopa. Nie dość, że można się sporo nauczyć, przyglądając z bliska tak dobrej zawodniczce, to jeszcze motywuje, bo chciałabym tam kiedyś wrócić. Wiem, do czego dążę, a takie coś jeszcze bardziej rozświetla mi drogę. Odbieram to w bardzo pozytywny sposób.

W jakich obszarach starałaś się czerpać jak najwięcej? Na korcie, a może poza nim?

Starałam się rzecz jasna podpatrywać co nieco na korcie przy pomocy trenerów kadry, zwracać uwagę na poszczególne elementy. I oczywiście patrzyłam też poza kortem na rutynowe zachowania, jak zawodniczki dbają o siebie, o swoje ciało. To ich narzędzie pracy i widać było profesjonalne podejście do całej tenisowej otoczki. Zwracałam uwagę ile jedzą, kiedy, jak. To też ważny aspekt.

Sama znakomicie spisałaś się w Australii. To pewnie też motywuje przed kolejnymi juniorskimi turniejami Wielkiego Szlema?

Juniorskie turnieje wielkoszlemowe i związane z nimi przeżycia są nie do porównania z tymi standardowymi ITF. Jest praktycznie tak jak w seniorskich turniejach Wielkiego Szlema. To, jak zawodnicy są traktowani, cała otoczka, daje motywację, żeby po juniorskich rozgrywkach wrócić tam już jako seniorka.

Miałaś styczność z kimś, kogo podziwiasz, oglądałaś w telewizji, a nagle był praktycznie na wyciągnięcie ręki?

Tak, na Wimbledonie mieliśmy połączoną salę fitness z seniorami. Rozgrzewka koło Novaka Djokovicia albo Carlosa Alcaraza to była praktycznie norma!

Zdarzyło ci się poprosić kogoś o zdjęcie albo autograf?

Generalnie, jest niepisana zasada, że juniorzy nie podchodzą do seniorów na terenie dla zawodników. Chyba że spotka się kogoś gdzieś indziej. Są tam przecież w pracy, nie wypada podchodzić, kiedy się rozgrzewają czy jedzą. Wszyscy chcą im dać trochę przestrzeni.

Miałaś okazję pójść w Australii na któryś z meczów Magdy Linette lub Igi Świątek?

Oglądałam wszystkie mecze Magdy Linette na Australian Open. Chodziłam też na spotkania Janka Zielińskiego, chłopaków w deblu, nawet na finale było nas widać w boksie. Kibicowaliśmy razem z całym polskim teamem.

Ile razy po ćwierćfinale w juniorskim Australian Open spotykałaś się z porównaniami do Igi Świątek?

Bardzo dużo! No może nie aż tak, ale parę razy to słyszałam.

Że rośnie druga Iga Świątek?

Z jednej strony to trochę presja, a z drugiej cieszę się, bo to też wyróżnienie. Chciałabym jednak w przyszłości budować swój własny wizerunek, a nie być drugą Igą Świątek.

Ale pewnie jej wyniki czy Huberta Hurkacza pokazują wam, młodszym tenisistom, jak wiele da się osiągnąć.

To z całą pewnością pokazuje, że z polskiego podwórka można dojść na sam szczyt. Iga nawet zagościła u nas w Tczewie na dwa tygodnie na treningi. Miałam szansę z bliska ją podpatrywać. To też było bardzo cenne doświadczenie.

Masz bardzo dobrą bazę treningową u rodziców. Wszystko na miejscu.

Tak, mam u rodziców halę z twardym kortem, na zewnątrz kort ceglany, siłownię, centrum fitness, centrum regeneracji i odnowy biologicznej, fizjoterapię. Wszystko na miejscu, więc wydaje mi się, że mam dobry start.

Rodzice postanowili wybudować centrum, żebyś już w domu o ściany nie obijała i ich nie niszczyła?

Haha tak! Generalnie, to z miłości. U nas to rodzinnie, bo rodzice grywali w tenisa, co prawda amatorsko, od kiedy pamiętam. I tak to się zaczęło.

A co się stało ze ścianą?

Nie no, żyje, gąbkami grałam! Bardziej oberwał obraz! Ale nie było wyjścia, nie mieliśmy innego miejsca.

I już go nie ma?

Już go nie ma haha!

Szybko ci się spodobał tenis? I co cię w nim tak zafascynowało?

Na samym początku grałam raczej dlatego, że grała mama. Głównie z tego powodu chciałam chodzić na tenisa. A po pierwszych turniejach bardzo polubiłam rywalizację. Do tego, tenis to sport indywidualny, a ja lubię polegać na sobie w 100 procentach, co nie jest możliwe w sportach zespołowych.

W szkole też kolegów i koleżanek z klasy nie masz, ale indywidualny tok nauczania raczej nie sprawia ci problemów?

Uczę się w Sopockiej Akademii Tenisowej. Co jakiś czas, nawet często, mam rodzaj korepetycji. To w sumie bardziej lekcje, które pomagają mi z aktualnie przerabianym materiałem. A później jeżdżę zdawać, więc jestem przyzwyczajona do samodzielnej pracy.

Nie żal ci czasem życia nastolatki?

Kiedyś o tym myślałam, ale nie zamieniłabym się na żadne inne życie. Jestem bardzo zadowolona. Mam szansę dużo zwiedzać, rywalizować i wiąże się z tym sporo przeżyć.

Podobno dużo czytasz. Dołączyłaś do akcji Iga czyta?

Już wcześniej czytałam. Może nie bardzo dużo, ale lubię między meczami, na turnieju wziąć książkę do ręki i trochę odpłynąć.

Weronika Ewald © Krzysztof Jarosz / Forum

Co ostatnio czytałaś?

"Wojnę makową", książkę fantasy, która dzieje się w świecie przypominającym dawną Japonię.

Iga ma cel: jedna książkę na miesiąc. A ty ile już masz na swoim liczniku?

Sześć!

Czytanie to ucieczka od tenisa, czy masz jeszcze jakąś pasję?

Na turniejach głównie czytanie, a w domu jestem szczęśliwą posiadaczką siedmiu kotów! Wydaje mi się, że to również taka odskocznia od stresu, rywalizacji.

Kotów na mecze nie zabierzesz, ale czy masz pewne rytuały, które pozwalają ci przygotować się do meczu, wejść do swojego świata?

Generalnie nie mam żadnego rytuału, czegoś, co robiłabym krok po kroku. Po prostu, przed meczem bardzo mocno się rozgrzewam, tak, że jestem już prawie cała spocona. A chwilę przed spotkaniem lubię się wyciszyć, pobyć sama ze sobą. Czasami czegoś posłucham, ale nie musi być muzyki.

Niedługo kolejne juniorskie turnieje wielkoszlemowe. Z którym wiążesz największe nadzieje?

Najbardziej nie mogę się doczekać Wimbledonu. Bardzo lubię grać na trawie, ale też sam turniej jest ogromnym przeżyciem. I mam nadzieję, że będę biła swoje poprzednie najlepsze wyniki w juniorskich szlemach.