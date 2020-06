Tylko 4 rundy World Enduro Super Series w sezonie 2020!

Sezon 2020

będzie trzecią odsłoną

i mimo, że dosyć okrojoną to z pewnością nie mniej ekscytującą. W zeszłym roku otrzymaliśmy dokładnie to, czego się spodziewaliśmy - zaciętość, bohaterstwo oraz imponującą prędkość, które złożyły się na jedyną taką serię na świecie, i w której amatorzy i zawodowcy stanęli do walki ramię w ramię na najtrudniejszych zawodach świata.