Nowa gra CD Projekt RED to planszówka! Zapowiedziano Wiedźmin: Stary Świat!

CD Projekt RED zapowiedział wydanie nowej gry osadzonej w uniwersum wiedźmińskim! Nie będzie to jednak produkcja ani przeznaczona na pecety, ani na konsole nowej generacji. Wiedźmin: Stary Świat , którego akcja crowdfundingowa niebawem rozpocznie się na portalu zagramw.to, to... planszówka. Być może jest to świetna opcja dla każdego, kto z obgryzionymi knykciami oczekuje jakiejkolwiek informacji o powstającym już Wiedźminie 4? Jeśli lubisz gry planszowe - a w szczególności te, które tworzone są w oparciu o istniejące gry wideo - powinieneś zainteresować się tą produkcją. Co już wiemy na temat Wiedźmina: Starego Świata?

Czym będzie Wiedźmin: Stary Świat?

Wiedźmin: Stary Świat to gra przygodowa rozgrywana na planszy. I chociaż na tę chwilę nie posiadamy informacji dotyczących wyglądu poszczególnych jej komponentów (na razie opublikowana została wyłącznie okładka gry, którą można zobaczyć na poniższym zdjęciu - oraz wygląd dwóch dostępnych w grze figurek), wydawać może się prawdopodobne, że będziemy mieli do czynienia z planszą pokrytą najróżniejszymi miejscówkami, między którymi gracze będą się swobodnie przemieszczać korzystając z miniatur własnych bohaterów.

Ważnym jest jednak fakt, że - w przeciwieństwie do istniejącego już "Wiedźmina: Gry Przygodowej" Ignacego Trzewiczka - w Starym Świecie nie wcielimy się w ikoniczne dla serii postaci. Zabraknie więc Geralta, Jaskra, Yen, Triss i Yarpena - oraz wszystkich postaci, które spotkać mogliśmy w grach wideo . Dlaczego? Powód jest prosty - rozgrywka toczy się na długo przed wydarzeniami z growego cyklu, kiedy to fach wiedźmiński cieszył się powszechnym uznaniem, a spotkani na szlaku zabójcy potworów nie byli określani mianem "plugawych monstrów".

Okładka gry Wiedźmin: Stary Świat © Go On Board

Gracze wcielą się w tytułowych wiedźminów, którzy należeć będą do różnych szkół wiedźmińskich. Celem każdego protagonisty będzie zebranie określonej liczby trofeów - ażeby tego dokonać gracze zmuszeni będą walczyć nie tylko z potworami, ale i stającymi im na drodze współgraczami. Zapomnijcie o współpracy - w grze tej nacisk położony został na rywalizację i negatywną interakcję, więc gdy spotkacie się na planszy, pewnikiem dojdzie do bitki. Cechą charakterystyczną wiedźmińskich gier od CD Projekt RED są oczywiście wybory moralne - ich również możecie spodziewać się w planszówkowym Wiedźmin: Stary Świat, dzięki czemu regrywalność produkcji znacząco się zwiększy.

Silnik gry wykorzystuje wiele mechanik - najważniejszą z nich ma być jednak tzw. "deck-building" . Oznacza to, że głównym filarem rozgrywki ma być kompletowanie talii kart - w tym przypadku ruchu oraz ataków - przez co im dłużej trwa rozgrywka, tym bardziej kierowany przez gracza bohater jest potężny (bo gracz nim sterujący z każdym ruchem rozbudowuje swą talię o coraz silniejsze karty, eliminując z niej te o słabszym działaniu). Wśród kart zdobywanych w trakcie rozgrywki - poza ruchami naszej postaci oraz jej atakami (przy pomocy miecza lub znaku) - znajdziemy także przedmioty, które znajdą się w naszym ekwipunku. Walka jest jednym z kluczowych elementów zabawy - do potyczek dochodzić będzie między współgraczami oraz potworami (przeciwnicy niesterowani przez gracza również mają mieć swoje talie służące do rozgrywania potyczek). Twórcom gry przyświecało odwzorowanie na planszy dynamicznego systemu walki z wiedźminów pecetowych i konsolowych - możemy więc spodziewać się, że im bardziej zróżnicowana będzie talia dzierżona przez gracza, tym efektywniejsze będą kolejne kombosy - bogate w sztychy, ataki i młyńce oraz magiczne znaki - wykonane przez danego herosa.

Lwią część rozgrywki stanowić ma również fabuła - w czasie zabawy natrafimy więc na wspomniane już opcje wyboru, które będą prowadzić do rozwijania przygody w konkretnym jej kierunku. Na szczęście opcji w tym aspekcie ma być sporo więc raczej jest pewnym, że wszystkich tajemnic gry - oraz poszczególnych jej wariantów - nie poznamy w ciągu kilku pierwszych rozgrywek. Nie zapominajmy również o figurkach! To gra figurkowa - więc zarówno bohaterowie na planszy, jak i ich przeciwnicy, przedstawieni zostaną przy pomocy wysokiej klasy miniaturowych odlewów plastikowych. To właśnie one - oraz możliwość wzbogacenia podstawowego wydania gry o fanty ekskluzywne dla uczestników kampanii wspierających projekt, takie jak dodatkowe scenariusze i inne atrakcyjne ulepszenia podstawowego wydania gry - sprawiają, że każdy miłośnik Wiedźmina musi wziąć udział we wspieraniu projektu na stronie https://zagramw.to/wiedzmin (dostępne są już do wglądu figurki poglądowe jednego z herosów oraz Ducha Lasu!).

Łukasz Woźniak i gry planszowe

Kim jest autor gry Wiedźmin: Stary Świat , z którym współpracuje CD Projekt RED? Łukasz Woźniak, w Internecie posługujący się pseudonimem "Wookie" (ze względu na jego wzrost - mierzy prawie 2 metry wzrostu - oraz imię), odpowiada za wydawnictwo gier planszowych Go On Board i prowadzi autorski kanał na platformie YouTube, gdzie regularnie publikuje materiały wideo związane z planszówkami. Poza nagrywaniem recenzji gier planszowych i branżowej publicystyki jest także autorem wielu projektów - a do jego najsłynniejszych dzieł zaliczyć trzeba "Mercuriusa", "Mini Cywilizację" czy "Króla i Zabójców".

Nie wszystkie jego gry cieszyły się popularnością wśród miłośników gier bez prądu. Opinie na temat "Valhalli" wydanej ponad dwa lata temu mogą rzutować negatywnie na umiejętności twórcze Łukasza - grę obiektywnie trudno nazwać "złą", ale oczekiwania fanów wspierających produkcję gry o wikingach w kampanii crowdfundingowej ewidentnie rozminęły się z oferowanym przez twórcę gameplayem. Na szczęście Go On Board uczy się na swoich błędach - przez co następna gra tego twórcy, Tytani (której produkcja już się zakończyła, a pudełka z grą niebawem trafią do tych, którzy zainwestowali w nią podczas trwania "wspieraczki"), wydaje się stawiać większy nacisk na komunikację z fanami.

Pozwala to wierzyć, że kampania crowdfundingowa Wiedźmina: Starego Świata - która rozpocznie się w maju 2021 roku zarówno na stronach zagramw.to, jak i kickstarter.com - będzie poprowadzona jeszcze lepiej, a twórcy wezmą sobie do serca uwagi wspierających z poprzednich kampanii. Jeśli wszystko pójdzie według planu, tytuł ten pojawi się na naszych półkach już w 2022 roku - o ile proces produkcyjny nie zaliczy paru potknięć (jak w przypadku trwającego wciąż paraliżu rynku transportowego w Chinach).

Wiedźmin 4?

Czy Wiedźmin: Stary Świat jest długo zapowiadaną, czwartą już odsłoną popularnego cyklu gier spod szyldu CD Projekt RED, które osadzone zostały w uniwersum wykreowanym przez Andrzeja Sapkowskiego? Raczej nie - w końcu popularni na całym świecie "Redzi" to przede wszystkim gry wideo. Cieszy jednak, że rodacy wspierają również inne sektory rozrywkowe - a my, po puzzlach i raczej średnio udanej przygodowej grze wiedźmińskiej Ignacego Trzewiczka, dostaniemy możliwość zanurzenia się w świat wiedźminów sprzed czasów Geralta przy pomocy planszy i klimatycznych figurek.

Mind of a Beast

W tej chwili niewiele wiemy na temat czwartej odsłony popularnego na całym świecie cyklu wirtualnych przygód wiedźmińskich. Z pewnością w Wiedźminie 4 głównym bohaterem nie będzie Geralt z Rivii (twórcy zarzekają się, że postać ta została wyeksploatowana, a jego przygoda zakończyła się definitywnie w grach wideo), co wielu graczy uznaje już teraz za spory minus produkcji (powtarza się wśród miłośników serii utarte stwierdzenie, że twórcom nie uda się stworzyć równie charyzmatycznej postaci, co Rzeźnik z Blaviken i... trudno się w tej kwestii nie zgodzić z autorami takiej tezy). Etapy z Ciri podzieliły społeczność fanów Dzikiego Gonu - gracze są jednak raczej zgodni, że to właśnie Jaskółce powinny być zadedykowane nowe przygody w czwartej części Wiedźmina. Ciekawą opcją byłaby również możliwość zmiany bohatera w dowolnym momencie - co świetnie działało w GTA V - dzięki czemu moglibyśmy zaznać wiedźmińskiego świata oczami różnych klas społecznych, ubijając potwory, doświadczając królewskich intryg i korzystając z uciech pospólstwa, w dodatku obserwując fabułę oczami bohaterów, których losy nieustannie przeplatałyby się bez dewastowania na strzępy immersji.