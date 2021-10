Polskie srebro w Speedway of Nations. Lambert poprowadził Anglię do tytułu!

Drużynowe Mistrzostwa Świata, Drużynowy Puchar Świata, a od czterech lat Speedway of Nations – to kolejne nazwy rozgrywek, które wyłaniają najlepszą żużlową nację globu. Turnieje SoN rozgrywane są w formule parowej. Trzy pierwsze edycje, z finałami we Wrocławiu, Togliatti i Lublinie, wygrali Rosjanie. Już wcześniej wiadomo było, że „Sborna” nie sięgnie po kolejne złoto, bo ze startów w reprezentacji wycofali się dwaj najlepsi Rosjanie, Emil Sajfutdinow i Artiom Łaguta. Mistrzowie przepadli w fazie półfinałowej.

Drużynowe Mistrzostwa Świata, Drużynowy Puchar Świata, a od czterech lat Speedway of Nations – to kolejne nazwy rozgrywek, które wyłaniają najlepszą żużlową nację globu. Turnieje SoN rozgrywane są w formule parowej. Trzy pierwsze edycje, z finałami we Wrocławiu, Togliatti i Lublinie, wygrali Rosjanie. Już wcześniej wiadomo było, że „Sborna” nie sięgnie po kolejne złoto, bo ze startów w reprezentacji wycofali się dwaj najlepsi Rosjanie, Emil Sajfutdinow i Artiom Łaguta. Mistrzowie przepadli w fazie półfinałowej.

Drużynowe Mistrzostwa Świata, Drużynowy Puchar Świata, a od czterech lat Speedway of Nations – to kolejne nazwy rozgrywek, które wyłaniają najlepszą żużlową nację globu. Turnieje SoN rozgrywane są w formule parowej. Trzy pierwsze edycje, z finałami we Wrocławiu, Togliatti i Lublinie, wygrali Rosjanie. Już wcześniej wiadomo było, że „Sborna” nie sięgnie po kolejne złoto, bo ze startów w reprezentacji wycofali się dwaj najlepsi Rosjanie, Emil Sajfutdinow i Artiom Łaguta. Mistrzowie przepadli w fazie półfinałowej.

Format Speedway of Nations zakłada dwudniowy finał. Każdego dnia rozgrywanych jest 21 wyścigów. Drużyna najlepsza po 42 startach awansuje bezpośrednio do finału, a dwie kolejne walczą o prawo startu o złoto w wyścigu dodatkowym. Tytuł mistrzowski decyduje się w jednym wyścigu, możliwy jest więc scenariusz, w którym wyraźnie najlepsza reprezentacja w ciągu dwóch dni przegrywa… jeden wyścig i nie sięga po mistrzostwo świata! Niestety, podobny scenariusz zrealizowali Polacy.

Format Speedway of Nations zakłada dwudniowy finał. Każdego dnia rozgrywanych jest 21 wyścigów. Drużyna najlepsza po 42 startach awansuje bezpośrednio do finału, a dwie kolejne walczą o prawo startu o złoto w wyścigu dodatkowym. Tytuł mistrzowski decyduje się w jednym wyścigu, możliwy jest więc scenariusz, w którym wyraźnie najlepsza reprezentacja w ciągu dwóch dni przegrywa… jeden wyścig i nie sięga po mistrzostwo świata! Niestety, podobny scenariusz zrealizowali Polacy.

Format Speedway of Nations zakłada dwudniowy finał. Każdego dnia rozgrywanych jest 21 wyścigów. Drużyna najlepsza po 42 startach awansuje bezpośrednio do finału, a dwie kolejne walczą o prawo startu o złoto w wyścigu dodatkowym. Tytuł mistrzowski decyduje się w jednym wyścigu, możliwy jest więc scenariusz, w którym wyraźnie najlepsza reprezentacja w ciągu dwóch dni przegrywa… jeden wyścig i nie sięga po mistrzostwo świata! Niestety, podobny scenariusz zrealizowali Polacy.

„Na gorąco mam milion myśli. Chciałbym ten bieg odjechać jeszcze raz. Wiedziałem, że Bewley będzie jechać szeroko, dlatego chciałem obrać tę ścieżkę. Wciągnęło mnie pod bandą. Zabrakło trochę z mojej strony. Na początku jak motocykl mnie zaczął wciągać, to zacząłem się mocno zbliżać do Bartka Zmarzlika. Nie chciałem w niego wjechać i musiałem ująć gazu, a gdy to zrobiłem ciężko było już wyprowadzić motocykl” – powiedział tuż po zawodach, na antenie Canal+, Janowski.

„Na gorąco mam milion myśli. Chciałbym ten bieg odjechać jeszcze raz. Wiedziałem, że Bewley będzie jechać szeroko, dlatego chciałem obrać tę ścieżkę. Wciągnęło mnie pod bandą. Zabrakło trochę z mojej strony. Na początku jak motocykl mnie zaczął wciągać, to zacząłem się mocno zbliżać do Bartka Zmarzlika. Nie chciałem w niego wjechać i musiałem ująć gazu, a gdy to zrobiłem ciężko było już wyprowadzić motocykl” – powiedział tuż po zawodach, na antenie Canal+, Janowski.

„Na gorąco mam milion myśli. Chciałbym ten bieg odjechać jeszcze raz. Wiedziałem, że Bewley będzie jechać szeroko, dlatego chciałem obrać tę ścieżkę. Wciągnęło mnie pod bandą. Zabrakło trochę z mojej strony. Na początku jak motocykl mnie zaczął wciągać, to zacząłem się mocno zbliżać do Bartka Zmarzlika. Nie chciałem w niego wjechać i musiałem ująć gazu, a gdy to zrobiłem ciężko było już wyprowadzić motocykl” – powiedział tuż po zawodach, na antenie Canal+, Janowski.