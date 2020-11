Wielki transfer stał się faktem! "Rekkles" nowym graczem G2 Esports

- Może myśleliście, że zostanę we Fnatic na zawsze. Ale jestem gotowy na nowe wyzwanie, i wdzięczny za wszystko, co od was dostałem.

- Może myśleliście, że zostanę we Fnatic na zawsze. Ale jestem gotowy na nowe wyzwanie, i wdzięczny za wszystko, co od was dostałem. Złożyłem obietnicę, że wygram Worldsy. I wygram - mówi "Rekkles", witając się z kibicami "Samurajów" . Dwuminutowy film ze szwedzkim gwiazdorem w roli głównej w ciągu dwóch godzin od publikacji obejrzało 1,5 miliona osób!

