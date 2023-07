Ależ się podziało. Wielkie przemeblowania w składach drużyn CS:GO

Za nami przerwa wakacyjna, która zakończyła pierwszą część sezonu 2023. W rankingu HLTV na ten moment króluje Heroic. W obecnym zestawieniu zespół ten występuje od ponad roku. Mimo że często duński skład w najważniejszych meczach zawodzi, to jednak regularnie dochodzi do kluczowych faz turniejów.

Zadowolone z drugiego miejsca w rankingu nie jest natomiast Vitality. Dlatego też ekipa ta zdecydowała się na zmianę pomimo faktu, że zespół ten wygrał ostatniego Majora w CS:GO. Natomiast w ekipie Natus Vincere doszło do kompletnej przebudowy.

Nie spełnił oczekiwań

W momencie, gdy Vitality sprowadziło do siebie Duńczyków z Astralis, a mianowicie Emila "Magisk'a" Reifa i Petera "dupreeh'a" Rasmussena, oczekiwania wobec nich były ogromne. I mimo że do pierwszego z nich nie można się przyczepić, to tego samego nie możemy powiedzieć o drugim z wymienionych graczy.

Swego czasu "dupreeh" budził postrach na serwerze. Teraz jednak wiele się zmieniło, Duńczyk radził sobie przeciętnie i w wielu spotkaniach zawodził, w związku z czym został przesunięty na ławkę rezerwowych.

Francuska organizacja wykorzystała przy tym przebudowę w OG. Pozwoliła im ona na to, by do swojej formacji ściągnąć drugiego Izraelczyka. Do Lotana "Spinx'a" Giladiego Vitality dorzuciło jeszcze Shahara "flameZ'a" Shushana. 20-latek w ostatnim czasie stał się wolnym zawodnikiem i dzięki temu mógł dołączyć do zdecydowanie lepszej drużyny. To właśnie z nim ekipa z Francji ma wejść na szczyt.

Kompletnie nowe Natus Vincere

Ukraińska organizacja zaskoczyła cały świat. Tak jak można było się spodziewać, z ich formacją pożegnał się Andrii "npl" Kukharskyi. Jednak to nie wszystko. Po prawie sześciu latach szeregi Natus Vincere opuścił Denis "electroNic" Sharipov. Natomiast Ilya "Perfecto" Zalutskiy reprezentował barwy tego zespołu 3,5 roku i na tym koniec.

Kompletnym zaskoczeniem są odejścia dwóch ostatnich zawodników i nie jest jasne, co było tego powodem. Z jednej strony mówi się, że winą była toksyczność Oleksandra "s1mple'a" Kostylieva. Z drugiej jest podłoże polityczne, bowiem wymienieni gracze to Rosjanie. Niemniej jednak czas na nowe Na'Vi.

Teraz mówimy już o zespole europejskim, bowiem do formacji dołączyli Fin Aleksi "Aleksib" Virolainen, Rumun Mihai "iM" Ivan oraz Litwin Justinas "jL" Lekavicius. Takiej mieszanki narodowościowej w Natus Vincere chyba nikt by się nie spodziewał.

"Być może będziemy mieli problemy z komunikacją. Martwię się tylko o to" - powiedział "s1mple" po pierwszych wspólnych treningach. To Valeriy "b1t" Vakhovskiy ma obecnie największe kłopoty z angielskim i czeka go sporo pracy, by przełamać barierę językową. Ta jednak może przynieść ogromne efekty.

Coś się święci

Mimo że na obecny moment nie doszło do żadnej zmiany w składzie Cloud9, to może się to jeszcze zmienić. Jakiś czas temu mówiło się, że zespół ten może wykupić "electroNic'a" oraz "Perfecto" z Na'Vi. A biorąc pod uwagę, że trafili oni na ławkę rezerwowych, jest spora szansa, że do takiej transakcji dojdzie.

Tym samym możliwe, że w amerykańskiej organizacji występować będą jedynie gracze z Rosji. Wcześniej wspomniana dwójka ma zastąpić duet z Kazachstanu, a mianowicie Abaya "HObbit'a" Khassenova i Timura "buster'a" Tulepova.

Polak zagrał w finale Majora i zmienił zespół

Po udanym turnieju w Paryżu, gdzie Kamil "siuhy" Szkaradek i jego GamerLegion dotarło do finału, Polak wzbudził spore zainteresowanie większych zespołów. I ostatecznie doszło do tego, że trafił on do nowej-starej drużyny.

Zasilił on bowiem szeregi MOUZ. W tym zespole miał już okazję występować, ale precyzując bronił on barw akademii. To właśnie z niej przeniósł się do GamerLegion, a jego znakomita gra sprawiła, że zwrócił na siebie uwagę niemieckiej organizacji do tego stopnia, że został wykupiony.

Tym samym Polak zajął miejsce Australijczyka Christophera "dexter'a" Nonga. Ponadto doszło do jeszcze jednej zmiany w tym składzie. Na ławkę przesunięty został Niemiec Jon "JDC" de Casto, a z akademii do głównego zestawienia trafił 16-letni Fin Jimi "Jimpphat" Salo.

Liquid stało się europejskie

Aż trudno uwierzyć, że amerykańska organizacja zbudowała europejski skład i praktycznie straciła wszystkie atuty, które posiadała z uwagi na grę w Ameryce Północnej. Teraz będzie miała znacznie trudniejsze zadanie, by zakwalifikować się na największe turnieje.

Jeżeli chodzi o zmiany, to już wcześniej Nick "nitr0" Cannella opuścił zespół. Po ośmiu latach Jonathan "EliGE" Jablonowski przestał być graczem Liquid. Takiej roszady spodziewała się niewielka ilość osób, a jednak do niej doszło.

Ich miejsca zajęli Rosjanin Robert "Patsi" Isyanov oraz Bułgar Aleks "Rainwaker" Petrov. Ruchy te są sporym zaskoczeniem i bardzo trudno jest przewidzieć, jak potoczy się tak ogromna zmiana Liquid. Ciężko będzie się także przyzwyczaić, że mówimy o zespole rywalizującym w Europie.

Wymuszona zmiana w składzie polskiego trenera

Niespodziewanie do półfinału Majora w Paryżu doszło Apeks, gdzie trenerem jest Jakub "kuben" Gurczyński. Po raz kolejny udało mu się odnieść sukces, w dodatku z zespołem, którego nie stawiano w gronie faworytów do udanego występu.

Udany turniej w wykonaniu europejskiej formacji spowodował, że "jL" został wyciągnięty przez Na'Vi. I z tego powodu Apeks zmuszone było zalepić dziurę po odejściu Litwina. Wybór padł na rodaka Macedończyka Damjana "kyxsan'a" Stoilkovskiego, Aleksandara "CacaNito" Kjulukoskiego.

Biorąc pod uwagę poprzednie drużyny tego gracza, można śmiało powiedzieć, że jest on jedną wielką niewiadomą. Jednak "kuben" przyznał, że "CacaNito" był na ich radarze od dłuższego czasu i gdy pojawiła się okazja, natychmiast go pozyskali.

Wrócił po przerwie i od razu zrobili mu miejsce

Po pięciomiesięcznej przerwie do rywalizacji wrócił Szwed Hampus "hampus" Poser. Z tego powodu "Aleksib" trafił na ławkę Ninjas in Pyjamas, by ostatecznie przenieść się do Na'Vi. Tym samym do kolejnych turniejów NiP przystąpi w nowym zestawieniu.

Mimo że "hampus" miał już okazję reprezentować NiP, to jeszcze nigdy nie współpracował z Duńczykiem Kristianem "k0nfig'iem" Wienecke. Ten trafił do tej organizacji w momencie, gdy jego nowy kolega ze składu zdecydował się na przerwę.

FURIA znów może być groźna

Zmiany w brazylijskie FURII były pewne. Zespół ten od dłuższego czasu spisywał się fatalnie. Z tego powodu na ławkę przesunięto Andre "drop'a" Abreu i Rafaela "saffee'a" Costę. Duet ten ostatecznie trafił do MIBR.

W ich miejsce organizacja pozyskała graczy Imperial, a mianowicie Marcelo "chelo" Cespedesa i Gabriela "FalleN'a" Toledo. Mówi się, że FURIA zapłaciła spore pieniądze za wykup drugiego z wymienionych zawodników. Ten mimo 32 lat na karku wciąż przyciąga spore zainteresowanie i został ściągnięty przez najlepszą brazylijską drużynę.

Na papierze zmiany wyglądają na perfekcyjne, ponieważ zastąpione zostały dwa najsłabsze ogniwa. Jeżeli obecne zestawienie wypali, FURIA może sporo namieszać.

Weteran Astralis odstawiony. Skład nie do poznania

Kiedyś duńska formacja była hegemonem na scenie CS:GO. Teraz to już jednak przeszłość, chociaż włodarze szukają graczy, którzy zapewnią im powrót do ścisłej czołówki. Po prawie siedmiu latach z Astralis pożegnał się Lukas "gla1ve" Rossander. Z dawnego zestawienia pozostał jedynie Nicolai "device" Reedtz, który wrócił po epizodzie w NiP i przed przerwą prezentował się świetnie.

Oprócz "gla1ve'a" ze składem pożegnał się Alexander "Altekz" Giskov. A jeżeli chodzi o nowych graczy, to ściągnięto Johannesa "b0RUP'a" Borupa i Victora "Staehr'a" Staehra. Tym samym Astralis wciąż stawia na Duńczyków, a wybór padł na nieoczywistych zawodników.

Wielkie zmiany w OG. Skład pod Polaka

W tej drużynie pozostał tylko jeden gracz, a mianowicie Maciej "F1KU" Miklas. OG zdecydowało się zbudować pod niego skład. Do głównego składu wrócił Serb Nemanja "nexa" Isaković, który w ostatnim czasie przesiadywał na ławce w tej ekipie.

Oprócz wyżej wspomnianej dwójki do OG dołączyli Holender Dion "FASHR" Derksen, Niemiec Nils "k1to" Gruhne oraz Iulian "regali" Harjau. Na papierze skład ten nie wygląda na mocny, ale być może gracze pozytywnie zaskoczą.

Szokująca decyzja w niemieckiej organizacji. Wszystko przez Polaka

BIG będzie się komunikować po angielsku, co budzi spore zaskoczenie wśród społeczności. To efekt zmian, bowiem odeszli Josef "faveN" Baumann, Florian "syrsoN" Rische oraz wcześniej wspomniany "k1to". Ich miejsce zajęli David "prosus" Hesse, Elias "s1n" Stein i Mateusz "mantuu" Wilczewski.

To właśnie transfer polskiego zawodnika jest największym zaskoczeniem. Z jego powodu skład ten będzie zmuszony komunikować się w języku angielskim. Jednak biorąc pod uwagę, iż w zestawieniu mamy trzech młodych graczy z akademii, nie powinien być to dla nich problem. Po wielu latach gry także weteran Johannes "tabseN" Wodarz poradzi sobie z tym.

Kolejny polski gracz z ciekawym transferem

Falcons zrezygnowało z francuskiego składu na rzecz europejskiej formacji. Tym samym ściągnięto Miłosza "mhL'a" Knasiaka, Rumuna Laurentiu "launNX'a" Tarlea oraz Mohammada "BOROS'a" Malhasa, czyli finalistkę ostatniego Majora w Paryżu.

Trzeba zatem przyznać, że obecne zestawienie tej francuskiej organizacji wygląda bardzo ciekawie. Trójka młodych graczy połączona z dwoma doświadczonymi zawodnikami może okazać się ciekawą mieszanką. Warto zatem śledzić poczynania Falcons, bo ekipa "mhL'a" może pozytywnie zaskoczyć.

Co tu się wydarzy? Spore niewiadome

Jest kilka drużyn, które wciąż nie mają skompletowanych składów. W tym gronie znajduje się m.in. finalista ostatniego Majora w Paryżu, GamerLegion. To efekt tego, że wyciągnięci do innych zespołów zostali "siuhy" oraz "iM". Na obecny moment nie ma żadnych informacji, kto może zastąpić wcześniej wspomnianą dwójkę. Mimo że spodziewano się odejść graczy, to zaskakujące jest to, że wciąż nie ogłoszono zmienników.

Udany występ w Paryżu zanotowało także ukraińskie Monte, gdzie występuje Polak Szymon "kRaSnal" Mrozek. Po tym turnieju wyciągnięty został "BOROS", przez co pozostała jedna luka w składzie. I mimo że wciąż niewiadomo, kto go zastąpi, w tym przypadku pewne jest, że poszukiwania bądź nawet testy trwają.

Również bardzo dobrze na Majorze spisało się Into the Breach z Karolem "rallen'em" Rodowiczem w składzie. Jednak na obecny moment przyszłość tej ekipy to spora niewiadoma. Z drużyną pożegnali się Sebastian "volt" Malos oraz Cai "CYPHER" Watson. Tego drugiego może zastąpić Adam "NEOFRAG" Zouhar, który został przesunięty na ławkę w OG. Oprócz tego nie słychać nic na temat potencjalnych transferów do tego zespołu.

