Wiktor Przyjemski z medalem mistrzostw świata juniorów!

Ostatnia runda SGP2 odbyła się w piątek na torze w duńskim Vojens . Świetną sytuację w klasyfikacji generalnej przed tymi zawodami miał Mikkel Andersen , który w Malilli był drugi, zaś w Łodzi triumfował. Aż 10 punktów straty miał do niego kolejny zawodnik w punktacji, którym był Maksymilian Pawełczak. Młody żużlowiec Abramczyk Polonii Bydgoszcz powraca jednak po kontuzji odniesionej podczas imprezy IME U19 w Krsko, więc trudno było wymagać, aby włączył się w piątek do walki o złoto.

Do rywalizacji w SGP2 wrócił z kolei Wiktor Przyjemski , czyli indywidualny mistrz świata juniorów z 2024 roku oraz wicemistrz z ubiegłego sezonu. 21-latek wygrał rundę w szwedzkiej Malilli, ale w Łodzi go z kolei zabrakło, bowiem leczył wtedy złamany obojczyk oraz żebra. Mimo braku w punktów w jednej rundzie, Przyjemski miał nadal szansę na zdobycie medalu!

Wiktor Przyjemski © Lukas Nazdraczew / Red Bull Content Pool Wiktor Przyjemski © Red Bull Content Pool

Piątkowa impreza zaczęła się bardzo dobrze dla Adama Bednara oraz Williama Drejera. Czech i Duńczyk byli jako jedyni niepokonani po dwóch seriach. Dobrze prezentowali się także kolejni Duńczycy - Nicolai Heiselberg, Bastian Pedersen oraz lider cyklu, Mikkel Andersen.

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Coraz szybszy był także Wiktor Przyjemski, przed którym powoli otwierała się furtka do zdobycia medalu. Polakowi nie udało się jednak awansować bezpośrednio do wielkiego finału. Ta sztuka powiodła się Heiselbergowi i Bednarowi.

Quotation Szkoda tej drugiej rundy w Łodzi, na której mnie nie było z powodu kontuzji, ale jestem bardzo zadowolony po piątkowym turnieju w Vojens Wiktor Przyjemski

Już po fazie zasadniczej turnieju w Vojens ze złotego medalu mógł się cieszyć Mikkel Andersen, któremu do tytułu wystarczył awans do półfinału. Ta sztuka udała mu się bez większych problemów. To pierwszy tytuł indywidualnego mistrza świata juniorów dla reprezentanta Danii od 2012 roku i złotego krążka Michaela Jepsena Jensena. 18-letni Andersen zdobył swój drugi medal IMŚJ, bowiem w ubiegłym roku stanął na najniższym stopniu podium.

Do Heiselberga i Bednara w wielkim finale dołączyli Przyjemski i Pedersen. W ostatnim biegu dnia pewne zwycięstwo zanotował Nicolai Heiselberg, który został przy okazji wicemistrzem świata juniorów! Za Duńczykiem na mecie pojawił się Wiktor Przyjemski, który wskoczył w klasyfikacji generalnej na trzecie miejsce, mimo braku punktów w rundzie w Łodzi! Przypomnijmy jeszcze raz, że to trzeci i ostatni krążek Polaka w tej imprezie, bowiem to ostatni sezon Przyjemskiego w roli młodzieżowca. Podium w Vojens uzupełnił Adam Bednar.

"Wydaje mi się, że jakbym miał trochę więcej szczęścia, to udałoby mi się dwa razy z rzędu obronić złoty medal. Gratulacje oczywiście dla Mikkela Andersena, bo mu się ten tytuł należy. Szkoda tej drugiej rundy w Łodzi, na której mnie nie było z powodu kontuzji, ale jestem bardzo zadowolony po piątkowym turnieju w Vojens. Na siłę mogłem pojechać w Łodzi, ale zdrowie jest najważniejsze. Przede mną są w przyszłości jeszcze ważniejsze medale zdobycia" - powiedział Przyjemski po zawodach w Vojens dla portalu WP SportoweFakty.