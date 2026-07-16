10 X NAJ Wiktora Przyjemskiego. Poznaj mistrza od nieoczywistej strony!

Wiktor Przyjemski znakomicie spisuje się w lidze i perfekcyjnie zaczął drogę do odzyskania tytułu Indywidualnego Mistrza Świata juniorów. Wykorzystaliśmy krótką przerwę w rozgrywkach i wróciliśmy do cyklu „10 X NAJ”. Poznaj najlepszego polskiego młodzieżowca z nieco innej strony!

Jaki jest twój najlepszy sposób na upały?

Wiktor Przyjemski: W trakcie zawodów żużlowych to oczywiście słynna dmuchawa, która może służyć zarówno do schłodzenia silnika, jak i twarzy zawodnika. Chociaż, muszę przyznać, podczas eliminacji SGP2 w Pardubicach było tak gorąco, że nawet z dmuchawy leciało ciepłe powietrze. Ja generalnie lubię, jak jest ciepło i bardzo ciepło. Upał nie przeszkadza mi ani w sporcie, ani w codziennym życiu.

Wiktor Przyjemski © Marta Mróz

Co najbardziej lubisz w żużlu?

Prędkość! Doświadczenie takiej jazdy na motocyklu żużlowym jest obłędne i trudne do przekazania komuś, kto tego nie spróbował. To daje niesamowitego kopa, taki zastrzyk adrenaliny, który pcha do tego, żeby ciągle się rozwijać i robić to lepiej.

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Co uważasz za swój największy sukces?

Czysto sportowo, to zapewne Indywidualne Mistrzostwo Świata juniorów. W tym roku zrobię, co w mojej mocy, żeby odzyskać tytuł, choć wiem, że czeka mnie dużo ciężkiej pracy. A bardziej ogólnie – to, że w ogóle jestem sportowcem i spełniam się w tym, rozwijam, dostarczam emocji kibicom.

Wiktor Przyjemski © Lukas Nazdraczew / Red Bull Content Pool

Jaki sport, poza żużlem, uprawiasz najchętniej?

Jeszcze niedawno bez namysłu odpowiedziałbym, że motocross, ale ostatnio moje serce skradł padel. Złapałem zajawkę i chętnie wybieram się na kort w wolnych chwilach. Bardzo fajna, intensywna, a jednocześnie dająca dużo pozytywnych emocji gra. Dobry patent na to, żeby oczyścić sobie głowę.

Jak najlepiej twoim zdaniem odreagować po słabym występie?

Ja bardzo dużo analizuję. Oglądam swoje wyścigi, rozmawiam z chłopakami z teamu i wspólnie staramy się znaleźć przyczynę gorszych zawodów. Staram się powstrzymywać emocje. One oczywiście są, ale nie chcę pozwolić, by brały górę – wolę odczekać i później wszystko przeanalizować.

Wiktor Przyjemski © Tomasz Charęza / Odrastudio

A jak najbezpieczniej uniknąć „wody sodowej” po kolejnych sukcesach?

W sumie to… chyba odpowiedź będzie podobna. Zachować spokój. Ta analiza, o której wspomniałem, odbywa się po każdych zawodach, niezależnie od tego, jaki wynik osiągnąłem. Nawet, jeśli wygrałem wszystkie wyścigi, nie znaczy to, że wszystko było perfekcyjnie – warto się temu przyjrzeć i wyciągnąć wnioski. Naprawdę dużo rozmawiamy i myślimy co zrobić, by było jeszcze lepiej. Wierzę, że przy takim chłodnym podejściu, „sodówka” mi nie grozi.

Jeździsz po całej Europie. Gdzie… zjadłeś najlepszą rzecz w życiu?

U swojej babci! Nikt nie gotuje lepiej, a mi najbardziej smakują tradycyjne polskie potrawy.

Jakie miejsce najbardziej chciałbyś odwiedzić w wolnym czasie?

Od jakiegoś czasu myślę o Tajlandii. Nigdy nie byłem w Azji i chciałbym zobaczyć to miejsce. Nie potrafię dokładnie powiedzieć, dlaczego, ale po obejrzeniu kilku filmików i opowieściach znajomych, którzy tam byli, jakoś mnie tam ciągnie. Na razie skupiam się wyłącznie na sporcie, ale jeśli tego wolnego czasu faktycznie trochę się pojawi, może zdecyduję się na taką eskapadę.

Wiktor Przyjemski © Lukas Nazdraczew / Red Bull Content Pool

Któremu sportowcowi kibicowałeś najbardziej, kiedy byłeś małym dzieciakiem?

Podam przykład spoza żużla, żeby nie było zbyt prosto i banalnie. Bardzo trzymałem kciuki za Roberta Kubicę. Do dziś śledzę jego wyczyny i uważam, że w swoim szczytowym okresie był zdecydowanie jednym z najlepszych kierowców świata, ścisła czołówka i do tego Robert wydaje się świetnym gościem.

Jakie jest twoje najlepsze wspomnienie z młodości?

Rywalizacja na miniżużlu z Mateuszem Cierniakiem. To było coś wspaniałego. Jak myśmy się nawzajem nakręcali, to szok (śmiech). Świetne czasy i taki charakterny, czysty sport. Ile razy mocno się ścigaliśmy, ile razy się cięliśmy na torze – w takim pozytywnym sensie! Każdy chciał udowodnić temu drugiemu, że jest lepszy i to mega nas rozwijało i pchało do pracy. Był taki sezon, że „Mati” wygrał wszystko, co było do wygrania, ale w kolejnym to ja byłem lepszy. Fantastycznie to wspominam.