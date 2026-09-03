Wiktor Przyjemski wrócił na tor i… trzasnął komplet punktów!

Wiktor Przyjemski był murowanym faworytem do odzyskania złotego medalu Indywidualnych Mistrzostw Świata Juniorów na żużlu. Niestety, plany pokrzyżowała mu kontuzja, której doznał w finale młodzieżowego krajowego czempionatu. Po ponadmiesięcznej przerwie Przyjemski wrócił do ścigania. W finale Drużynowych Mistrzostw Polski Juniorów nie znalazł pogromcy – zdobył komplet punktów i poprowadził Polonię Bydgoszcz do zwycięstwa w Lublinie! Nam opowiedział o wrażeniach po powrocie na motocykl.

Ile trwała twoja przerwa?

Za długo. Ale ważne, że jestem znowu na motocyklu. Niektórzy z początkiem września mają smutne miny, bo muszą wracać do szkoły, a ja cieszę się, jak dziecko, bo wróciłem na tor! Przerwa od jazdy trwała niespełna 5 tygodni, ale w zawodach pokazałem się dopiero w Lublinie. Cieszę się, że akurat tutaj i z takim rezultatem. To była moja pierwsza wizyta na lubelskim torze odkąd opuściłem tę drużynę. Super, że wszystko wyszło niemal idealnie. Zawsze jest coś do poprawy, ale komplet zwycięstw w pięciu startach mówi sam za siebie. W decydującej części zawodów jechałem wyścig po wyścigu – trochę to odczułem i fizycznie było to wymagające, ale tym bardziej się cieszę z takiego rezultatu. Przeszedłem poważny test po kontuzji i zdałem go bardzo dobrze.

Przyjemski znów wskoczył na motocykl © arch. prywatne W. Przyjemskiego

Kiedy wróciłeś do treningów? Czy coś ci jeszcze dokucza? I kto podjął decyzję o twoim starcie w Lublinie?

Przed zawodami w Lublinie zaliczyłem cztery treningi. To było bardzo mocne sesje, z wieloma wyjazdami na tor i gruntownym sprawdzaniem – swojego organizmu i ustawień motocykla. Te treningi pokazały mi, że mogę wracać do poważnego ścigania i stąd decyzja o starcie w Lublinie. Finał Drużynowych Mistrzostw Polski Juniorów wydawał się idealnym sprawdzianem. Z jednej strony nie jest to jeszcze liga, a z drugiej już impreza rangi mistrzowskiej, w której mogę sprawdzić się z najlepszymi rówieśnikami. Zgłosiłem sztabowi szkoleniowemu, że jestem gotów i po wspólnych konsultacjach ustaliliśmy, że dostanę szansę.

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Tak ci się spieszyło z powrotem do rywalizacji?

No pewnie! Ja bez tego usycham (śmiech). Po treningach czułem się naprawdę nieźle i stąd moja prośba do sztabu o możliwość startu w Lublinie. Bardzo chciałem się sprawdzić przed najważniejszymi meczami ligowymi. Ból ciągle się pojawia i podobno muszę się przygotować na to, że tak może być jeszcze przez kilka tygodni, ale najważniejsze, że ten dyskomfort zupełnie nie przeszkadza mi w jeździe. Panuję nad motocyklem, czuję sprzęt i fizycznie w trakcie wyścigu wszystko jest w porządku. Żebra czuję, kiedy zjeżdżam do parku maszyn, ale przy tym, co było na początku, to pikuś.

A co było na początku?

Straszny ból! Nigdy wcześniej nie miałem złamanego żebra, a teraz trzasnęły od razu cztery… Masakra! Pierwszy tydzień był koszmarny – najmniejszy ruch powodował naprawdę duże dolegliwości, nigdy nie zmagałem się z takimi tematami. Teraz jest już o niebo lepiej i, co najważniejsze, mogę wyjeżdżać na tor nie narażając na niebezpieczeństwo siebie i kolegów. Uśmiecham się mówiąc o powrocie, bo bardzo na to czekałem. Stęskniłem się na maksa, nie chciałem tracić ani jednego dnia bez potrzeby!

Wiktor pomógł Polonii Bydgoszcz © arch. prywatne W. Przyjemskiego

Kiedy doznałeś urazu, temperatury w Polsce biły rekordy – teraz jest o kilkanaście stopni chłodniej. To nie jest dla ciebie problemem?

To jest problem dla moich silników i chłopaków z teamu, którzy muszą dobrze odczytać wszelkie zmienne, żeby jak najlepiej ustawić sprzęt. Ja jestem od jazdy i od tego, by po każdym wyścigu, czy sesji treningowej, przekazać swoje uwagi i obserwacje. Wynik z Lublina wskazuje, że chyba dobrze nam to wychodzi i wszystko gra, jak należy, więc nie zaprzątam sobie głowy warunkami atmosferycznymi.

Przyjemski czuje zrośnięte żebra zjeżdżając do parku maszyn © arch. prywatne W. Przyjemskiego

A kolejną straconą przez kontuzję szansą na złoty medal Indywidualnych Mistrzostw Świata Juniorów?

Nie rozpaczam. Oczywiście, jest mi przykro i szczególnie tuż po kontuzji czułem spory żal, że uraz uniemożliwi mi odzyskanie tytułu. Ale mam świadomość, jaki jest ten sport. Chciałbym mieć na koncie trzy tytuły mistrzowskie. Kto by nie chciał!? Mam jeden. Nie mam już na to wpływu, nie cofnę czasu. Nie zamierzam jednak pozwolić, by te emocje źle na mnie działały. Patrzę do przodu z nadzieją, determinacją i chęcią do pracy. Jestem pewien, że w przyszłości są ważniejsze medale do zdobycia. Na tym się skupiam i dlatego tak chętnie pracuję ciężko każdego dnia.