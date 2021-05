Jeśli mamy więcej czasu i determinacji można ruszyć w stronę półwyspu Helskiego. To zdecydowanie najlepsza lokalizacja w Polsce do uprawiania najróżniejszych sportów wodnych. W odległości piętnastu kilometrów mamy ponad 30 różnych szkółek. Przed wyjazdem na Hel warto sprawdzić sobie opinie o różnych opcjach szkoleniowych i wybrać taką, która najbardziej nam odpowiada. Pierwsza lekcja z instruktorem to takie wprowadzenie w świat windusrfingu. Zazwyczaj na pierwsza lekcja trwa dwie lub trzy godziny. To taki optymalny czas, po którym kursanci zaczynają powoli kumać o co chodzi.

Są ludzie, którzy nie mieli się od kogo uczyć i musieli to wszystko ogarnąć na własną rękę, ale ja zdecydowanie zachęcam do skorzystania z pomocy instruktora. Takie rozwiązanie przyspiesza proces nauki o jakieś 80-90 procent, bo jak wspominałem jest to bardzo skomplikowany sport. Mamy żagiel, deskę, wiatr, każdą rzecz trzeba kontrolować, a warto zaznaczyć, że wszystkie elementy działają w zupełnie różnych płaszczyznach. Praca z instruktorem to po prostu oszczędność. Kluczowe są zwłaszcza pierwsze dwie, trzy godziny, o których już wspominałem. Gdy kursant załapie podstawy i zrozumie mechanikę pływania, wszystko staje się prostsze i może spróbować rozwijać się na własną rękę. Ważne, żeby nie wyrabiać sobie złych nawyków, ale to sprawa oczywista i kluczowa przy nauce każdego sportu.

Jak wyjeżdżasz za granicę to na pewno masz większą motywację. Wiesz o co chodzi. Czujesz, że przecież pojechałeś gdzieś właśnie po to, żeby nauczyć się pływać. Kursanci na obozach zagranicznych często podchodzą do tematu bardziej ambitnie. Z drugiej strony w Polsce mamy naprawdę fenomenalne warunki do nauki. Mamy bardzo płytką zatokę Pucką, na której 300 metrów od brzegu woda ma głębokość pół metra. Dzięki temu nie męczymy się z wchodzeniem na deskę po każdym upadku, a jak wiadomo, w początkowych fazach nauki, tych wywrotek jest całkiem sporo. Zatoka Pucka jest w ogóle uznawana za jedno z lepszych miejsc na świecie do nauki windsurfingu.

