Przed nami 10. edycja Wings for Life World Run – nadzieja rośnie

świętuje szczególną rocznicę” – mówi Anita Gerhardter, CEO Fundacji Wings for Life. Już po raz 10. ludzie z całego świata zbiorą się razem, by pobiec dla tych, którzy nie mogą. „Ten bieg to coś szczególnego. Każdy może wziąć w nim udział, a całe wpisowe zostanie przeznaczone na szczytny cel”.

W Polsce jest już 7 lokalizacji, w których można wystartować razem z innymi uczestnikami. Dzięki Aplikacji można to zrobić również indywidualnie - na własnej trasie. W jedynym naprawdę globalnym biegu liczy się nie miejsca, a czas startu. Do ucieczki przed Samochodem Pościgowym wszyscy ruszą o 13:00 czasu polskiego, 7 maja 2023.

Przeczytaj, na co idą środki zbierane podczas Wings for Life World Run, a następnie

Do tej pory, ponad milion uczestników zostało dogonionych przez Samochód Pościgowy – ruchomą linie mety, która wyróżnia ten bieg. Dlatego przyglądamy się postępom w badaniach nad rdzeniem kręgowym. Anita Gerhardter odpowiedziała na nasze pytania razem z dr Vereną May – koordynatorem naukowym

© Mpumelelo Macu for Wings for Life World Run

Do dziś zebrano 38,300,000€ (33,688,000£) datków, z czego wszystko zostało zainwestowane w badania. Tylko w 2022 roku Wings for Life World Run wygenerował 4,7 mln euro datków od 16,1892 uczestników ze 192 krajów. Jak mówi Anita Gerhardter: „Im więcej pieniędzy zbierzemy, tym więcej badań będziemy mogli fundować i tym szybciej możemy osiągnąć nasz główny cel”.

Tak samo jak we wspieraniu projektów, Fundacja uczestniczy w tworzeniu programów, których celem jest przyspieszenie procesu badań. Jednym z przykładów jest ATP (Accelerated Translational Program – Przyspieszony Program Translacyjny). Pomaga skrócić czas potrzebny na przedkliniczne projekty badawcze aby szybciej wkroczyć w fazę badań klinicznych, gdzie odkrycia naukowców są testowane na ludziach. Program nie tylko zaopatruje badaczy w pieniądze, ale daje im także dostęp do wiedzy i międzynarodowej sieci ekspertów.

W sumie 276 różnych projektów, które przeszły procedurę ścisłej selekcji zostało wsparte funduszami. Dr Verena May dodaje: „Na tę chwilę na całym świecie prowadzone są 74 projekty badawcze, w tym 16 nowych, zapoczątkowanych w 2022 roku. Głównie skupiają się one na regeneracji, rekonstrukcji i urazach wtórnych”.

© Wingmen Media for Wings for Life World Run

Dr Verena May jest koordynatorem naukowym Wings for Life