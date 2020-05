Prawie 80 tysięcy uczestników Biegu z Aplikacją Wings for Life World Run!

Zobacz zdjęcia z całego globu:

W Łodzi, w Parku na Zdrowiu, startował Tomek Osmulski. Ubiegłoroczny zwycięzca z Poznania przebiegł 57,1 km prowadząc relację na żywo. Przez wiele kilometrów trzymał się dzielnie na drugim i trzecim miejscu globalnie, aby pod sam koniec spaść na 7. pozycję (wyniki są jeszcze nieoficjalne). „Dziękuję za doping, za wsparcie. Wynik się nie liczy, chociaż jestem zaskoczony, że tak dużo udało mi się przebiec” – mówił po wszystkim. Filmy w trakcie wrzucał też na swój profil ambasador biegu Adam Małysz. Kierowca Samochodu Pościgowego tak dobrze znany startującym przez ostatnie lata w Poznaniu, po raz drugi wziął udział w Wings for Life World Run jako biegacz. Jego wynik to 12,48 km wykręcony w górskim terenie w Wiśle. W górach biegł też skialpinista Andrzej Bargiel (8,7 km). Swój życiowy wynik poprawił David Mzee, który był sparaliżowany, a dzięki udziałowi w próbach klinicznych dotowanych przez Fundację w zeszłym roku zdołał przejść linię startu jednego z flagowych biegów. Tym razem przeszedł 467 m! Niesamowitym rezultatem może się też pochwalić Dariusz Nożyński. Zwycięzca z Poznania z 2018 i z Sunrise z 2019, w Warszawie pokonał 67,16 km i znów był najlepszy w Polsce. Na świecie biegły też tak znane osobistości ze świata sportu jak Iga Świątek, Kuba Przygoński, ale i Lindsey Vonn, czy Thomas Morgenstern.

Jak zwykle wszyscy uczestnicy na całej Ziemi wystartowali dokładnie w tej samej chwili – 3 maja 2020 o 13:00 czasu polskiego (11:00 UTC). Goniła ich „ruchoma meta”. Wirtualny Samochód Pościgowy w aplikacji wyruszył dokładnie 30 minut po biegaczach i osobach na wózkach do użytku codziennego, którzy uruchomili aplikację. Poruszając się ze stałą, stopniowo wzrastającą w miarę upływu czasu prędkością, kolejno doganiał ich aż do ostatniego. Najszybsi zakończyli bieg na samym końcu. O postępach i zbliżaniu się do biegaczy informował sam „Catcher Car”, którego nowy, nieco filmowy głos dodatkowo podnosił poziom adrenaliny we krwi.

© Dorota Szulc for Wings for Life World Run