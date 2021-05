Wings for Life World Run tworzy historię!

© Dorota Szulc for Wings for Life World Run

„Idea jest słuszna! Będziemy brali w tym udział, niezależnie od formy – czy to z Aplikacją, czy w biegu ulicznym” – mówił Nożyński. I dodał w emocjach: „Gratuluję Aaronowi i mam nadzieję, że kiedyś się z nim spotkam. To nie pierwszy raz, kiedy mnie pokonał. Trzeba na to patrzeć symbolicznie. Gratulacje Aron!” Poruszający się na wózku, startujący na Ölandii Szwed wyrażał się w podobnych słowach: „Chciałbym pogratulować wszystkim i podziękować, że biegli dla tych, którzy nie mogą!”.

© Adam Johansson for Wings for Life World Run

© Dorota Szulc for Wings for Life World Run

- mistrz Europy w biegu przez płotki na 400 m z 1998 roku. „Cieszę się, że są mieszkańcy, że ludzie wychodzą z domów, że nie siedzimy wszyscy przed telewizorami" - mówił debiutujący w imprezie mistrz świata w parakolarstwie Arek Skrzypiński. „To bardzo ważny bieg, który integruje społeczeństwo. Pokazuje osobom sprawnym, jakie problemy mogą dotyczyć każdego. Ponieważ to, że dziś jesteśmy sprawni, nie oznacza, że będziemy jutro. Ja się akurat taki urodziłem, ale wiele osób traci zdrowie i musi jeździć na wózku z powodu wypadku komunikacyjnego, czy przez zwykłe, ludzkie nieszczęście. To nas integruje i sprawia, że wózek staje się normalnością w przestrzeni publicznej".

© Karolina Wojsz for Wings for Life World Run