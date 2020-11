Rejestracja na Wings for Life World Run 2021 ruszyła!

To podziękowanie za udział w biegu oraz wpłatę, która w całości trafi na badania nad leczeniem urazów rdzenia kręgowego. Koszulka może być również dobrym powodem, żeby postawić sobie motywujący cel, jakim jest udział w przyszłorocznym, wspólnym biegu dla tych, którzy biegać nie mogą.

Pierwsze 10000 zarejestrowanych osób z całego świata otrzyma przesyłkę z oficjalną koszulką Wings for life World Run.

Mamy dobre wieści! Właśnie ruszyła rejestracja na Wings for Life World Run 2021. Bądź częścią globalnego ruchu i zapisz się już dziś

Tak wyglądał Wings for Life World Run w 2020 roku

Zobacz najlepsze momenty – zainspiruj się i zmotywuj do treningu.

Jak zmienił się Wings for Life World Run w 2020 roku?

Od wczoraj możliwość zapisania się na Bieg z Aplikacją mają osoby, które dokonały prerejestracji. I choć od zawsze ten rodzaj startu jest integralną częścią Wings for Life World Run, cały czas, z nadzieją i energią, pracujemy też nad tym, aby zapewnić Ci możliwość wzięcia udziału w jednym z 12 biegów z Samochodem Pościgowym. Decyzje w tej sprawie zapadną do końca lutego. Oczywiście zachęcamy do zapisywania się na Indywidualny Bieg z Aplikacją. Jeśli tylko odbędą się biegi grupowe, otrzymasz możliwość zmiany formuły startu. Jednak ani zapisanie się na Bieg z Aplikacją, ani wysłanie prośby o przysyłanie powiadomień na temat biegu z Samochodem Pościgowym, nie gwarantuje rezerwacji miejsca na jego liście startowej. Tutaj, jak zwykle trzeba będzie wykazać się szybkością. Więcej informacji na temat różnych metod udziału w Wings for Life World Run znajdziesz

Dlaczego warto zarejestrować się na Indywidualny Bieg z Aplikacją?

Tak samo, jak co roku, będziesz częścią globalnego ruchu mającego na celu zmianę znanego nam świata na lepsze

Dołącz też do

Iga Świątek w Wings for Life World Run 2020

- będą informować, dostarczać rozrywki i motywować w czasie rzeczywistym. To coś, na co warto czekać!

Już nie możesz się doczekać? Świetnie będzie wspólnie stanąć na linii startu w maju. Aplikacja Wings for Life World Run (do pobrania z